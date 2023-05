Capturer l’instant avec style : applications et outils photo pour Android

Notre smartphone est devenu aujourd’hui un véritable appareil photo ! Avec cet outil dans la poche, on a tous envie de donner un style inimitable à nos clichés, pour donner vie à l’image. Alors, pour vous assister, voici les trois meilleures applications de retouche photo Android.

Snapseed : un outil façon Google

Il s’agit de l’une des applications historiques de retouche photo sur smartphone. D’abord perçue comme une concurrente d’Instagram, la solution de Nik Software a par la suite été rachetée par Google, pour devenir l’un des principaux outils de retouche sur mobile.

Incontournable, l’application regorge de fonctionnalités et d’outils à disposition. Avec Snapseed, l’utilisateur peut totalement transformer sa photo, en améliorant sa qualité comme en jouant avec les effets de focus ainsi que la lumière. Cerise sur le gâteau, l’application de retouche prend en charge les fichiers RAW, permettant de traiter des images de très haute qualité.

Pour télécharger Snapseed, rendez-vous sur le Play Store.

Lightroom : Adobe facilite la retouche

Adobe est l’un des grands noms de la retouche d’images. Bien sûr, on ne présente plus le célèbre Photoshop ; cependant, le logiciel a eu droit à une version allégée avec Adobe Lightroom. Intégrant une partie gratuite et payante, l’application ne lésine pas pour autant sur la qualité, quel que soit votre choix.

Important à noter, il s’agit d’une application aussi présente en version PC, destinée aux photographes amateurs comme professionnels. Dans cette logique, Adobe intègre à Lightroom un espace Formations, pensé pour accompagner votre montée en compétence dans le monde de la photographie. Plutôt intéressant pour révéler votre âme d’artiste !

Pour télécharger Adobe Lightroom, rendez-vous sur le Play Store.

Google Photo : la retouche photo Android efficace

Bien sûr, qui dit Android dit Google. L’entreprise propose évidemment sa propre solution de retouche photos, Google Photo. Très simple d’usage, l’outil se destine avant tout aux photographes amateurs, même si elle permet de faire des ébauches de modifications pour les professionnels.

Elle n’en demeure pas moins complète, en intégrant toute une palette de fonctionnalités pensées pour retoucher vos photos dans les moindres détails. Et qui dit Google dit, évidemment, un outil dopé à l’IA. Vous pouvez ainsi retrouver des éléments gérés par l’Intelligence Artificielle, notamment la fameuse Gomme magique de Google.

Pour télécharger Google Photo, rendez-vous sur le Play Store