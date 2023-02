CapCut : une application de montage vidéo 100% mobile

CapCut est une application de montage vidéo gratuite et 100 % mobile. Elle a pour avantage de faire toutes les opérations de montage depuis son smartphone et de se passer d’un ordinateur…

Idéal pour la génération Z qui ne vit qu’avec un smartphone en main, CapCut est une application de montage vidéo sur Android et iOS qui propose une multitude d’options : possibilité d’intégrer des GIFs et des stickers, d’ajouter des sons ou d’enregistrer sa voix, de dessiner à main levée, d’ajouter des effets visuels ou sonores. On compte aussi beaucoup de filtres. L’appli permet bien sûr d’ajouter du texte : quand on a fini d’écrire ce que l’on veut, on peut choisir la police, la forme de la bulle, l’effet, le style ou ajouter une animation.

Une application de montage avant tout

Mais CapCut est une application de montage vidéo avant tout. Il est possible de superposer plusieurs vidéos, de découper, recadrer, changer la vitesse, ajuster la qualité, choisir la résolution, extraire le son, supprimer l’arrière-plan, etc. Ce n’est pas Adobe Premiere, mais cela reste efficace. CapCut est aussi simple à prendre en main, il suffit de naviguer dans les options, d’essayer des fonctionnalités et de revenir en arrière si le résultat ne vous plaît pas. Les différents effets et ajouts sont positionnés sous forme de « time-line » superposées : à vous de décider de la longueur de ces dernières.

Une appli gratuite et associée à TikTok

CapCut n’affiche pas de publicité, mais certains effets et filtres sont payants. Pour savoir quels sont les éléments payants, il suffit de regarder s’ils affichent la mention Pro en haut à gauche. Heureusement, si on ne désire pas payer, on trouve souvent des alternatives gratuites très similaires, il suffit de chercher un peu dans les listes ! Notez qu’en associant son compte TikTok, vous profiterez de plus d’options et de fonctionnalités, mais que ce n’est pas obligatoire. Il est par exemple possible d’utiliser une chanson de TikTok sur CapCut. Les deux applis ont le même éditeur, elles sont donc faites pour s’entendre.