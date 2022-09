Brickit : l’application magique qui ressuscite les Lego de votre enfance !

L’application Brickit sur Android et iOS est capable de compter et d’identifier vos pièces de Lego disposées en vrac. Avec ces informations, elle va ensuite vous proposer des constructions en adéquation avec ces données. C’est un bon moyen de ressortir les Lego du placard ou de faire quelque chose avec ce set dont vous avez perdu la notice. Bien sûr, plus vous avez de pièces de Lego en votre possession et mieux ça fonctionne. L’IA connaît quelques ratés au niveau de la reconnaissance des pièces, mais le but est aussi de mettre son petit grain de sel dans le modèle et de le personnaliser si vous le désirez. Voyons ça…

Notre premier modèle avec Brickit

1/ Quelques conseils pour une meilleure capture

Dans un premier temps, nous avons étalé tous nos Lego par terre. Il faut retirer les grosses pièces et les mettre en périphérie, car elles peuvent masquer les petites. Il faudra aussi éviter de faire un tas : en les étalant bien, la reconnaissance n’en sera que meilleure. La phase de capture peut prendre quelques dizaines de secondes : évitez de bouger et tenez l’appareil à l’horizontale et entre 50 et 70 cm du sol. Chez nous, Brickit a reconnu 686 pièces. Pas mal !

2/ Un grand choix de modèles

L’appli va alors nous proposer 166 idées, mais avec la version Pro on passe à 220. Car oui, Brickit propose une version payante avec des modèles « rares ». Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 7 jours et après cela vous coûtera 49,99 € (4,17 €/mois). À vous de voir si cela vaut le coup. Les modèles sont classés par type : véhicule à roues, volants, de l’espace, des monstres, des robots, animaux, bâtiments, etc. Choisissez une construction. Commencez petit. Pour nous ce sera un hélicoptère…

3/ Adaptez-vous !

Une notice va alors s’afficher avec les étapes de la construction. Si vous ne voyez pas la pièce, l’appli la verra pour vous et il suffira d’aller la chercher à l’endroit indiqué. Notez que l’appli fait parfois des erreurs sur l’épaisseur des pièces par exemple. Elle ne s’occupe pas non plus des couleurs : avec peu de pièces vous risquez de vous retrouver avec un modèle un peu bariolé. Au final, notre hélicoptère s’en sort pas trop mal, même s’il a fallu bidouiller avec le rotor à cause d’une pièce manquante. Vous pouvez prendre une photo et la publier sur Brickit : elle inspirera peut-être d’autres créateurs.