Boire ou conduire ? Trois applis pour tester votre alcoolémie !

Trois applications qui fonctionnent sur le même principe : non, il ne s’agit pas de souffler dans son téléphone, mais d’indiquer à mesure que passent les heures les différentes boissons alcoolisées ingérées et ainsi d’avoir une idée assez juste de votre état. Petite astuce ; si vous titubez, voyez double et tenez des propos incohérents, pas besoin d’appli : vous êtes bourré !

► AlcoTrack

AlcoTrack n’hésite pas à se présenter sur le Play Store comme « l’application de calcul du taux d’alcoolémie et de suivi de consommation la plus précise et la plus intuitive », et sans les avoir toutes testées, il faut bien reconnaître qu’AlcoTrack nous a semblée particulièrement bien fichue. Vous pouvez surveiller votre consommation régulière pour la baisser ou la garder sous contrôle, ou la surveiller sur une période plus restreinte, une soirée par exemple.

Le principe est simple, vous entrez vos caractéristiques physiques, taille, poids, âge, genre… Puis chaque boisson que vous ingérez : petite/grande bière, cocktail, vin, shot… Le choix est vaste et vous pouvez bien sûr créer vos propres boissons. Un des intérêts d’AlcoTrack est qu’il vous permet d’avoir une estimation de votre taux d’alcolémie mais aussi du temps qu’il vous faudra pour dessaouler, des calories consommées, et même de l’argent dépensé… Seuls regrets : des pubs vidéos un peu intempestives et quelques parties non traduites…

► AlcooTel

Alcootel est une application lancée par la compagnie d’assurance MAAF qui fonctionne sur le même principe qu’AlcoTrack, vous entrez vos caractéritiques physiques, taille, poids, âge et indiquez au fur et à mesure de la soirée (ou de la journée si c’est votre truc) vos consommations d’alcool et d’aliments solides. AlcooTel vous indiquera l’évolution du taux d’alcool dans votre sang, et si vous dépassez le seuil autorisé pour conduire, vous proposera non pas d’acheter un contrat d’assurance spécial alcoolo mais d’appeler un ami ou un taxi, ce qui est sûrement plus raisonnable…

► Bacalizer

Appellée « Calculateur d’alcoolémie » en Français, Bacalizer fonctionne sur le même principe que les deux précédentes, un suivi de vos consommations dans la soirée (ou la journée) pour une estimation de votre taux d’alcoolémie en fonction de votre corpulence, âge et sexe. Le plus de Bacalizer est un grand nombre de boissons proposées et classées par marque, ce qui permet d’avoir une idée plus précise de votre consommation réelle d’alcool. Quelques pubs intempestives mais rien d’insupportable.