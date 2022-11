Billets d’avion pas chers et bons plans séjours avec l’application Go Voyages

La grisaille et le froid sont de retour et vous avez une envie de profiter de la plage et du soleil sans vous ruiner ? Ou peut-être de découvrir les Highlands ou de savourer une Guinness à Dublin ? On pourrait être tenté de répondre qu’il faut attendre un potentiel gain au loto pour oser rêver de ces escapades, mais non ! Avec Go Voyages, voyagez sans vous ruiner.

Des tarifs abordables

Peu importe la destination, vous bénéficiez de réductions avec les options Voyage Prime et Prime+. En effet, en souscrivant aux options, un monde de réductions s’offre à vous. Elles s’appliquent sur 100 % des vols, jusqu’à 40 % de rabais sur le tarif des hébergements, et 50 € sur la location de voiture. Petite cerise sur le gâteau, il est possible de partager les réductions avec 9 personnes. De quoi voyager en tribu, tellement plus fun !

Le montant des options Voyage Prime et Prime+ est respectivement de 54,99 € et 64,99 €, compte tenu des avantages, l’adhésion est très rapidement rentabilisée.

Des voyages sans limites

On n’aurait pu croire que des tarifs avantageux auraient limité le choix des destinations, absolument pas. Bien au contraire, que vous rêviez de savourer une Présidente sur une plage de Punta Cana ou une poutine à Montréal, le monde est à portée de clic.

Des bons plans

Une envie d’un week-end improvisé à Lisbonne, un passage à Londres pour une virée shopping ou apercevoir le roi Charles ? Que votre départ se fasse de province ou de la capitale, de nombreuses offres alléchantes sont disponibles. Par exemple, un aller-retour à Lanzarote dans les Canaries à 76 €, le deal parfait pour un week-end détente afin de se décompresser de la semaine.

Go Voyage en résumé

L’application est ultra simple à utiliser, en quelques clics le voyage est réservé, il ne reste qu’à préparer la valise. Pour gagner du temps, il est possible de créer les voyageurs dans les paramètres et d’enregistrer un moyen de paiement. Autant de renseignements qu’il ne sera plus nécessaire de noter lors de la réservation. Le simple fait de pouvoir réserver via l’application le vol, la location de la voiture et l’hébergement et le tout à un tarif préférentiel, en fait un outil indispensable pour la préparation de vacances ou de week-ends.