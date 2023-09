Depuis quelque temps, Google a lancé sur certains modèles de téléphones portables une application nommée « Bien-être numérique ». Elle permet d’analyser, mais aussi de rectifier le temps que vous passez devant l’écran de votre smartphone. Le but de ce logiciel est d’offrir aux utilisateurs une solution simple pour les aider à se déconnecter de leur appareil. Mais cette appli est-elle réellement utile ? Découvrez la réponse dans les lignes qui suivent.

Le « Bien-être numérique » en quelques mots

Bien-être numérique est une application pour smartphone. Cette appli officielle du géant Google a pour objectif de renseigner l’utilisateur sur ses comportements numériques. Tous les jours, le logiciel présente un résumé du temps que vous consacrez aux applications installées sur votre smartphone : boîte mail, jeux, applications de casino en ligne, réseaux sociaux…

Bien-être numérique vous aide donc à connaître la durée que vous passez à consulter votre téléphone ou à le déverrouiller. Alors qu’il effectue l’analyse de toutes les informations sur vos applications, il peut également établir des minuteurs afin de fixer des limites d’usage d’une appli sur laquelle vous souhaitez passer moins de temps.

L’application intègre plusieurs modes, dont le mode « Sommeil », qui vous avertit lorsque vous devez vous déconnecter la nuit venue. Ceci, en changeant les couleurs affichées sur votre écran par des tons de gris. Elle propose en outre un mode appelé « Sans distractions », qui mettra en suspens les applis qui pourraient prendre tout votre temps.

Accès à l’interface du Bien-être numérique et à ses fonctionnalités

Vous l’aurez compris, Bien-être numérique est une application conçue pour vous aider à modérer le temps que vous dédiez à la consultation de votre téléphone portable. Pour y avoir accès, il vous suffit d’ouvrir les paramètres de votre appareil. Vous y découvrir l’interface de l’application, avec sa propre icône. Vous y bénéficierez de diverses fonctionnalités, et en voici quelques-unes.

Définition de minuteries d’applications

Après avoir appuyé sur l’icône du Bien-être numérique, vous y verrez la liste des sites Internet et des applications que vous ouvrez le plus fréquemment. Pour appliquer des restrictions sur les applis « addictives », allez sur « App Timers » et choisissez l’application sur laquelle vous désirez ajouter une minuterie.

Pour indiquer un seuil à ne pas franchir, il vous suffira de préciser la durée maximale durant laquelle vous pouvez employer l’application au quotidien. Même si Bien-être numérique ne vous empêche pas d’ouvrir vos applications, il vous signalera toujours quand la limite d’usage est atteinte.

Établissement d’une durée maximale d’utilisation de l’écran

Outre la limite que vous pouvez établir sur chaque application, Bien-être numérique vous permet aussi d’instaurer des limites pour le temps d’écran en général. Pour cela, rendez-vous dans la partie « Votre objectif » et appuyez sur « Temps d’écran ». Il vous suffira ensuite de mentionner le seuil à ne pas dépasser.

Si vous voulez effacer ou modifier le temps ainsi inscrit, sélectionnez le menu à trois points qui se trouve sur la partie supérieure droite de l’interface. Il ne vous restera qu’à choisir entre « Supprimer l’objectif » ou « Changer l’objectif ».

Emploi du mode « Mise au point »

Vous avez souvent du mal à respecter les limites que vous vous êtes fixées avec Bien-être numérique ? Les notifications qui arrivent sur votre smartphone vous distraient toujours, bien que vous ayez mis votre appareil en mode « Silencieux » ? Pour y remédier, vous aurez à utiliser le mode « Focus ».

Lorsque vous mettez votre smartphone en mode « Focus », ce dernier réduira votre usage de l’appareil à un groupe restreint d’applications. En même temps, il désactivera toutes les alertes. Si une des applications que vous avez sur votre téléphone portable vous sert pour votre travail, vous pouvez l’intégrer à la liste des applications autorisées.