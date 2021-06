BG Remover : supprimez l’arrière-plan d’une image gratuitement

Vous avez une photo de mariage, de fin d’année ou d’une fête que vous trouvez magnifique et que vous aimeriez pouvoir réutiliser, mais un détail vous dérange et vous fait grincer les dents ? Une petite imperfection en arrière-plan, un détail qui ne devrait pas apparaître ?

Une solution : utiliser un outil pour retirer l’arrière-plan gratuitement et corriger ce détail désagréable. Cet outil existe bel et bien et est totalement gratuit : la fonctionnalité BG Remover de DepositPhotos. En quelques clics, retouchez vos photos à l’aide de ce suppresseur d’arrière plan gratuit et réutilisez le premier plan sans aucun souci.

BG Remover de DepositPhotos : Changer gratuitement l’arrière-plan d’un cliché

Soyez honnêtes : vous avez déjà essayé au moins une fois de retirer le fond d’une de vos photos afin de la retoucher ? Parfois on a bien envie de changer totalement l’arrière-plan ou de cacher un détail de la photo. Cela arrive tout le temps. La solution ne se trouve néanmoins jamais dans la galerie photo de votre appareil. L’outil de suppression d’arrière-plan BG Remover reste la solution la plus pratique.

Son utilisation reste simple et accessible à tous. Une fois sur le site de DepositPhotos, il vous suffit de choisir l’outil en haut du menu, choisir une image depuis votre ordinateur ou votre appareil, et attendre tranquillement que l’IA fasse son travail. En quelques instants, l’image est traitée, débarrassée de son arrière-plan, puis enregistrée. Vous êtes juste à quelques clics d’une image prête à être réutilisée dans d’autres projets. Il suffit en effet de choisir son image travaillée puis d’en faire ce que bon vous semble : changer le fond, ajouter d’autres images à côté, ou l’utiliser telle qu’elle.

C’est un processus qui prend à peine quelques minutes, mais dont le résultat reste très satisfaisant. BG Remover est extrêmement pratique pour les utilisateurs privés et les professionnels du monde de la photo qui désirent modifier leurs images et les réutiliser.

À la recherche d’un suppresseur d’arrière-plan gratuit ? DepositPhotos !

DepositPhotos est un site Web gratuit disposant d’une grande base de données d’images, de photos, de musiques, d’illustrations et divers autres éléments. Grâce à son impressionnante banque de données d’images, DepositPhotos est un véritable coffre au trésor d’images et d’arrière-plans. Si vous cherchez un arrière-plan gratuit, une image précise, DepositPhotos saura vous proposer l’image de vos rêves. DepositPhotos dispose aussi de quelques fonctionnalités qui lui sont propres :

L’option de recherche avancée d’image par filtre (genre, taille, couleur, date, orientation, etc.)

La recherche d’image similaire à une autre

Le traitement d’image avec précision

Le téléchargement d’image sur une dimension personnalisée

La création de comptes personnels de stockage

L’option d’abonnement pour des besoins particuliers et plein d’autres options.

Supprimer un arrière-plan : les critères à connaître

En général, lorsque vous cherchez des images ou un arrière-plan gratuit sur Internet, le procédé reste le même. Lancer une recherche d’image sur un moteur de recherche, jeter un coup d’œil parmi les résultats, faire son choix et télécharger l’image. Cette technique, bien que simpliste et très utilisée, revêt plusieurs problèmes lorsque vous recherchez à utiliser les images à d’autres fins, comme en tant qu’arrière-plans pour d’autres images. En effet, deux problèmes principaux sont à recenser au sujet des téléchargements d’images sur internet :

La qualité d’image de votre arrière-plan gratuit

Un arrière-plan gratuit trouvé sur une simple recherche est bien souvent de mauvaise qualité. Rares sont les images disponibles en haute définition, la plupart n’étant même pas en 720p. Même en utilisant les filtres de recherche, il vous sera très difficile de trouver une image remplissant tous les critères que vous recherchez. De plus, les images affichées ne sont pas toujours en accord avec les termes de la recherche, ou sont associées à d’autres images impossibles à dissocier. Et personne n’a envie d’un arrière-plan gratuit, mais pixélisé ou de qualité trop basse pour en faire quoi que ce soit. Imaginez un fond d’écran en 320 x 240 pixels derrière votre belle photo de mariage… Quel gâchis !

Arrière-plan gratuit : la question du droit d’auteur

Bien que la plupart des internautes n’y prêtent pas assez attention, les images téléchargées sur internet sont très souvent soumises à des droits d’auteurs. Pas besoin d’avoir le logo d’une entreprise ou un signe distinctif sur l’image : une image à l’apparence « clean » peut très bien être soumise à une politique de droit d’auteur. De toutes les façons, vous ne souhaitez sûrement pas avoir le logo d’une entreprise, même s’il s’agit d’un arrière-plan gratuit, sur vos photos de vacances, n’est-ce pas ? Sachez aussi qu’utiliser une image à droits d’auteur hors de son contexte d’origine peut entraîner des poursuites judiciaires, surtout si c’est sans l’autorisation du véritable propriétaire.

Avec DepositPhotos et BG Remover, plus besoin de vous creuser la tête pour retaper une de vos photos et la rendre sublime. Que ce soit en modifiant directement l’arrière-plan de votre photo, ou en y ajoutant un arrière-plan gratuit, DepositPhotos et BG Remover sont les outils qu’il vous faut. Cela ne prendra que quelques clics et quelques secondes, de quoi ravir petits et grands amoureux de la photographie.