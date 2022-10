BeReal : Le nouveau réseau aux millions d’utilisateurs que vous devez essayer !

Les applications de réseaux sociaux ne font généralement pas trop dans la spontanéité et le naturel. On y abuse constamment des filtres et mises en scène, à tel point que certains en prennent la fuite. Vous souhaitez vous retrouver sur un réseau social qui prône le naturel et qui ne soit pas envahi d’influenceurs en tous genres ? Alors rendez-vous sur BeReal !

Une application qui prône le naturel

Pour partager sur BeReal, c’est simple et surtout ce n’est ni addictif, ni anxiogène et encore moins chronophage. Autant dire, qu’il s’agit d’une application qui mise avant tout sur le partage personnel et ponctuel. En effet, BeReal ne souhaite pas inclure la course à la popularité ou de l’influence.

« eReal ne te rendra pas connu ni famous, si tu veux devenir un influenceur, tu peux rester sur TikTok et Instagram. »

Vous n’êtes pas seul

Si vous n’aviez pas encore entendu parler de l’application et que vous redoutez de vous y retrouver seul, aucune crainte. Si début 2021 on ne dénombrait que 10 000 utilisateurs, à l’heure actuelle ils sont plus de 20 millions à avoir adopté ce réseau social. L’application fonctionne grâce à des investisseurs (et pas n’importe lesquels !), tels que Accel, Kima ou encore A16z.

Une utilisation simple

Se servir de l’application est d’une simplicité remarquable. Vous recevez une notification au même instant que l’ensemble des utilisateurs et vous réalisez une photo à partager de ce que vous faites à l’instant T. Le côté plutôt sympathique est que le BeReal est simultanément une photo et un selfie. En revanche, pour apercevoir le contenu des autres utilisateurs, il faut également partager une photo. Ce qui, lorsque l’on y songe, est parfaitement compréhensible étant donné que le but premier est le partage.

En résumé

BeReal est une application avec un concept qui nous change des plateformes habituelles. Point ultra positif, il s’agit d’une application française. L’absence de publicité et de contenus sponsorisés est particulièrement appréciable. On note néanmoins quelques bugs, notamment pour l’acceptation d’invitations d’autres comptes, le chargement des photos, qui seront, sans aucun doute, rapidement corrigés. Pour retrouver le plaisir de partager réellement en toute simplicité, faites un tour sur BeReal !