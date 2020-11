Babbel : l’appli au top pour apprendre et parler une langue étrangère

Apprendre l’Anglais, l’Italien, l’Allemand, l’Espagnol ou le Russe grâce une appli c’est tout à fait possible. Babbel propose l’apprentissage de quatorze langues en tout, et ce grâce à de nombreux outils ludiques et efficaces.



2,50 €

Télécharger

Note

Apprentissage facile ? Il faudra quand même travailler un peu bien sûr, mais au vu du taux de satisfaction des utilisateurs (4,4/5 dans le Play Store, 4,6/5 chez TrustPilot), Babbel se pose comme un des outils les plus performants du secteur.

Un des premiers points intéressants avec Babbel c’est que vous pouvez choisir votre langue d’apprentissage, par exemple l’anglais si vous parlez un peu anglais, en plus de la langue de vous souhaitez apprendre. Ce qui vous permettra de travailler votre anglais en même temps que vous apprennez une autre langue. Evidemment, ce n’est qu’une option et le Français reste le choix par défaut de la plupart d’entre nous.

Autre élément tout aussi intéressant, Babbel s’interesse à votre motivation et à vos objectifs. Apprendre l’anglais pour le travail n’est pas la même chose qu’apprendre l’anglais pour progresser dans ses études ou qu’apprendre l’anglais pour être à l’aise en voyageant. En fait, ce sont même des langues différentes, et proposer ce choix d’entrée de jeu est une évidence à côté de laquelle on passe trop souvent dans le cadre de l’apprentissage linguistique.

Avec Babbel vous apprenez à parler une langue

L’appli s’interessera ensuite à votre niveau et au temps que vous pouvez consacrer quotidiennement à votre apprentissage. Commencent ensuite les choses sérieuses et c’est là que cette appli est bluffante. Outre des leçons sur mesure élaborées par des linguistes et des pédagogues de haut vol, on note que Babbel propose des dialogues interactifs et est équipée d’une reconnaissance vocale qui permet de corriger les fautes de prononciation. Autrement dit, avec Babbel, vous PARLEZ, ce qui est quand même la base pour apprendre une langue. Chaque leçon dure entre 10 et 15 mn, est accompagnée d’éventuels points de révision ou d’amélioration. Enfin, vous avez accès à des mini-leçons sur des sujets précis que vous pourrez mettre en pratique immédiatement. En un mot, le top de ce qui se fait dans le genre.

Dernier détail qui n’en est pas un, celui du prix, et là encore une bonne nouvelle puisque Babbel propose en ce moment même une offre à -50%. Ce qui ramène son prix à 2,50 euros/mois pour un programme de douze mois ou de 3,75 euros/mois si vous partez pour six mois. Cliquez ici pour profiter de cette offre exceptionelle. À défaut, vous pouvez toujours profiter d’un essai gratuit de 7 jours en cliquant ici.