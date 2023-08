Babbel : la meilleure application pour parler anglais facilement et rapidement ?

Plutôt que de passer 20 ou 30 minutes à regarder des vidéos sur YouTube ou TikTok, pourquoi ne pas mettre à profit ce « temps de cerveau disponible » pour faire quelque chose d’utile et de concret ? L’application Babbel permet d’apprendre l’anglais, l’italien, l’espagnol ou 10 autres langues pour une somme inférieure à un abonnement Netflix. Babbel s’adapte à vous (âge, temps disponible par semaine, motivation, niveau de langue) pour vous proposer des leçons proches des buts que vous voulez atteindre.

10 millions d’utilisateurs ne peuvent pas se tromper. Vous hésitez ? Inscrivez-vous et profitez de votre première leçon gratuitement ! Mais avant de commencer, voyons quels sont les avantages concrets de Babbel…

Un large choix de langues et un apprentissage adaptatif

Que vous souhaitiez apprendre l’anglais, l’espagnol, le français, l’allemand, l’italien, le portugais, le néerlandais, le suédois ou même des langues moins répandues comme le turc ou le russe, Babbel répond présent. Comme chaque individu a son propre rythme d’apprentissage, Babbel propose un programme d’apprentissage adaptatif qui s’ajuste en fonction de vos progrès, de vos forces et de vos faiblesses. Cela signifie que vous recevrez des exercices et des leçons sur mesure pour améliorer les domaines où vous avez besoin d’aide, tout en vous permettant de réviser les compétences que vous avez déjà acquises.

Des leçons ludiques axées sur la conversation

Il est loin le temps de « Where is Brian ? » : les règles de grammaire et de conjugaison sont importantes, mais pour parler et se faire comprendre, Babbel met l’accent sur l’usage pratique dès le début. Les leçons sont conçues pour vous permettre de vous exprimer dans des situations de la vie réelle. Brian peut bien rester « in the kitchen », on est content pour lui ! Les leçons comprennent une variété d’activités telles que des exercices de correspondance, des quiz, des enregistrements audio et des jeux qui vous gardent motivé tout au long de votre parcours d’apprentissage.

Une méthode que vous emportez partout avec vous !

Babbel fonctionne sur un ordinateur, mais avec l’application vous pouvez travailler ou réviser dès que vous avez quelques minutes devant vous. Vous n‘avez même pas besoin d’avoir une connexion Internet puisque les leçons fonctionnent en mode hors ligne. Bien sûr la synchronisation multiplate-forme est de la partie : cela signifie que vous pouvez passer d’un appareil à un autre sans perdre vos progrès. Vous pouvez commencer une leçon sur votre smartphone et la terminer sur votre tablette ou votre ordinateur.

Au moins 50 % de réduction en ce moment !

Babbel c’est une application, mais c’est aussi de l’apprentissage en ligne avec des professeurs et des cours individuels ou par petits groupes. C’est facultatif, mais vous pouvez très bien prendre l’appli avec des classes illimitées (-65 % sur cette offre en ce moment). Nous vous conseillons cependant de commencer uniquement par l’appli et à prendre une classe à l’unité pour tester à moins qu’il ne s’agisse d’un impératif professionnel.

Chose amusante, Babbel propose une offre « À vie » où vous pourrez profiter des 14 langues de la plate-forme sans limite ! Vous n’avez pas besoin de cette offre ? Pas de problème, en ce moment ce sont toutes les formules qui sont en promo à -50 ou -60 %… Pour un abonnement de 12 mois, vous payez directement 71,88 € ce qui correspondant à 5,99 €/mois. Pour info, l’offre Netflix la moins chère c’est 8,99 € !