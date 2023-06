AVS Video Editor : Créez des vidéos incroyables en un clin d’œil

AVS Video Editor est doté d’une interface claire et intuitive qui conviendra aussi bien aux débutants qu’aux utilisateurs expérimentés. Le logiciel est conçu de manière à ce que vous puissiez rapidement réaliser des opérations de base : importation de vidéos, ajout de transitions, découpage/collage, filtre, titrage, etc. Même si vous êtes nouveau dans le domaine du montage vidéo, vous pourrez facilement prendre en main AVS Video Editor et commencer à créer vos propres chefs-d’œuvre.

Une gamme de fonctionnalités très riches

Même en prenant de l’assurance, ce logiciel comblera toutes vos attentes puisque AVS Video Editor offre une gamme complète de fonctionnalités avancées pour vous permettre d’exprimer votre créativité. Il est possible d’ajouter des voix, des effets vidéo, de corriger la bande-son et de modifier les couleurs pour un étalonnage parfait. Votre vidéo de base a la tremblote ? AVS Video Editor intègre un module permettant de stabiliser votre clip pour l’intégrer à votre travail. Vous désirez extraire votre montage pour différents supports ?

Des tonnes de possibilités

Le logiciel permet une conversion vers des tonnes de formats différents (MP4, AVI, WMV, encapsulage MKV, etc.) avec choix du bitrate et de la définition. On compte aussi des préréglages vers des appareils de différentes natures. Il est par exemple possible de créer un DVD ou une vidéo lue par une console : AVS connaît les formats supportés par une PlayStation ou une Xbox, pas besoin de faire des recherches et de se perdre dans des réglages minutieux. Idem avec l’exportation YouTube, Vimeo ou Facebook, par exemple. Les créateurs de tutoriel en ligne peuvent aussi utiliser la fonction d’enregistrement d’écran : délimitez la zone à enregistrer et capturez en vidéo tout ce qui se passe sur votre moniteur ! Le logiciel intègre aussi un module pour récupérer les vidéos directement depuis une caméra ou un caméscope.

Pour les débutants ou pour les pros

Bien sûr AVS Video Editor offre également des outils avancés pour les utilisateurs expérimentés qui souhaitent aller au-delà des fonctions de base. Vous pouvez effectuer des ajustements précis de la couleur et de la luminosité et appliquer des effets chroma key pour créer des incrustations vidéo.

De plus, le logiciel prend en charge la création de vidéos en résolution 4K, vous permettant ainsi de produire des vidéos d’une qualité exceptionnelle. AVS Video Editor est un outil puissant et convivial qui vous permet de créer des vidéos impressionnantes sans avoir à maîtriser des compétences de montage vidéo complexes. Avec son interface intuitive, ses fonctionnalités puissantes et sa compatibilité avec une large gamme de formats de sortie, AVS Video Editor est un choix idéal pour les amateurs de vidéos, les créateurs de contenu en ligne et les professionnels du montage.

Une économie de -70 % en ce moment…

Toutes les fonctionnalités de AVS Video Editor sont disponibles gratuitement pour que vous puissiez vous faire une idée de la richesse des fonctionnalités offertes, mais pour ôter le filigrane, obtenir une l’assistance technique et bénéficier des mises à jour, il faudra bien sûr acheter le logiciel. Et ça tombe bien puisqu’en ce moment le prix passe de 199 € à seulement 69 €. Pour ce prix vous aurez en plus toutes la suite AVS pour vos vidéos soit 4 logiciels professionnels pour vos créations : AVS Audio Editor, AVS Video Converter, AVS Audio Converter et AVS Video ReMaker !