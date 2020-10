ProtonMail : la messagerie sécurisée et chiffrée basée en Suisse

Gratuit

Télécharger

Note

Tout le processus de chiffrement se fait depuis chez vous, sur votre navigateur. Impossible pour un pirate de récupérer votre clé privée en ligne ou pour un espion de pirater votre compte et même en cas de perquisition. Mais vous le savez bien si vous nous lisez, le problème avec les solutions chiffrées c’est qu’il faut que tous les correspondants utilisent le même système.

Comme Tutanota, ProtonMail utilise donc une astuce pour chiffrer les messages que vous envoyez à une personne n’ayant aucune connaissance et aucune intention de s’inscrire à ce service : un simple mot de passe à entrer pour accéder à la conversation. Il s’agit d’un système d’invitation unique qui permet de profiter des privilèges, mais sans avoir à créer de compte. Libre à votre ami de s’inscrire s’il est séduit par ce qu’il voit.

Le service propose 500 Mo de stockage gratuit et il est limité à 150 e-mails par jour. Il inclut également en exclusivité un délai d’expiration à vos e-mails ainsi que la possibilité de mettre un indice pour le mot de passe. Attention, personne ne pourra vous redonner l’accès à vos e-mails si vous perdez le mot de passe !

Outre la version gratuite, viennent ensuite deux offres payantes (à 4 € et 24 €/mois) qui permettent d’acquérir certaines options et fonctionnalités : espace de stockage, nombre de comptes et d’utilisateurs, filtres, répondeur, domaines perso, etc. Il existe aussi une offre pour les pros avec un tarifs à 6,25 € par utilisateur et par mois. Bien sûr vous pouvez utiliser ProtonMail sur mobile et sur votre ordinateur avec le même compte !