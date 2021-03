Autonomie optimisée, durée de vie allongée. Améliorez la batterie de votre Android avec AccuBattery.

Même si le système mobile Android offre de base une pléiade d’informations sur l’état de votre batterie, vous pouvez aller encore plus loin en installant par exemple une application du Play Store. Parmi celles qui proposent une interface claire en plus d’offrir des données et fonctionnalités utiles, il y a AccuBattery. Une des meilleures applications pour tout savoir sur la batterie de votre smartphone ou tablette Android.

Google a intégré à son système mobile Android tout un tas de paramètres plus utiles les uns que les autres. L’utilisation de la batterie fait partie de ceux que l’on consulte certainement le plus. Pour avoir un œil sur la consommation énergétique de son smartphone, détecter une application énergivore, les raisons de l’utiliser sont diverses et variées.

Ainsi, pour avoir un rapport détaillé de la façon dont la batterie de notre smartphone ou tablette est utilisée, il suffit de se rendre dans les paramètres puis d’appuyer sur Batterie et sélectionner le menu Utilisation de la batterie. Si cette option est assez pratique, elle reste cela dit assez limitée, notamment en comparaison de ce que peuvent proposer certaines applications dédiées à la batterie.

Comme vous devez sans doute déjà le savoir, les batteries de nos appareils Android ne sont pas immortelles. Les constructeurs de smartphones essayent tant bien que mal au fil des ans de les améliorer en optimisant au maximum la façon dont le système les utilise.

En mettant un peu les mains dans le cambouis, et sans connaissances particulières, les utilisateurs Android peuvent également mettre en place quelques routines en vue d’améliorer l’autonomie de leurs smartphone en prolongeant la durée de vie de leurs batteries.

Quel intérêt d’installer une application comme AccuBattery ?

AccuBattery, disponible sur le Play Store offre un maximum d’informations vous permettant de garder un œil sur l’utilisation de votre batterie. En plus de l’état de santé de la batterie, on retrouve des données encore plus poussées telles que la température et la tension, le taux de charge et bien plus encore.

Vous pouvez aussi facilement mettre en place des astuces pour économiser la batterie sur Android. Couplées à une application comme AccuBattery, vous mettez ainsi toutes les chances de votre coté afin d’avoir un smartphone capable de tenir une journée entière ou plus sans passer par la case recharge.

AccuBattery (plus de 10 millions d’installations) vous permet entre autres d’améliorer l’autonomie de votre smartphone mais aussi de prolonger la durée de vie de sa batterie. Pour améliorer cette dernière, une option permet par exemple de programmer une alarme de charge sous les 80%.

On retrouve bien évidemment un menu qui permet de garder un œil sur les applications et la manière dont elles consomment l’énergie. Une autre option permet également de savoir combien de fois votre smartphone sort de veille ou bien encore de connaitre la vitesse à laquelle se décharge votre batterie lorsque l’écran est éteint ou allumé.

Dans sa version gratuite (qui intègre des publicités) l’application vous permet de vous faire une idée assez rapidement (une semaine environ) des applications qui consomment le plus votre batterie. Pour débloquer toutes les fonctionnalités (historique des données, mode sombre, superposition de l’utilisation de la batterie, style de l’icône…) il faudra passer à la version Pro qui est proposée à partir de 3,49 euros.

Un petit investissement compte tenu de l’utilité et des nombreuses fonctionnalités qu’offre l’application. Enfin, AccuBattery est totalement transparente puisqu’elle ne collecte et ne nécessite aucune de vos données personnelles pour pouvoir fonctionner.

Un petit investissement compte tenu de l'utilité et des nombreuses fonctionnalités qu'offre l'application. Enfin, AccuBattery est totalement transparente puisqu'elle ne collecte et ne nécessite aucune de vos données personnelles pour pouvoir fonctionner.