Astronomie : quelles sont les meilleures applis pour observer le ciel et les étoiles ?

C’est l’été, les beaux jours sont là, l’occasion de lever les yeux au ciel et d’observer les étoiles. Pour profiter pleinement de la voûte céleste, votre smartphone est le compagnon idéal. Tour d’horizon de trois applications essentielles à installer pour découvrir le cosmos dans les meilleures conditions.

Que peut-on observer cet été ?

Juillet et août sont des mois exceptionnels pour les phénomènes visibles dans le ciel. Planètes, étoiles et pluies d’étoiles filantes, voici les évènements de l’été :

20 juillet : la Lune passe près de Régulus et Vénus.

28 juillet : pluie d’étoiles filantes Piscis Austrinides.

13 août : apogée de la pluie de météores des Perséides.

27 août : Saturne sera plus visible que le reste de l’année.

31 août : la pleine Lune sera une Super Lune, la plus brillante de l’année.

Pour observer tout cela, voici les applications à télécharger de manière urgente sur votre smartphone.

Star Walk 2

Incontournable, Star Walk 2 est une application simple et intuitive, parfaite pour observer une nuit étoilée. Elle vient avec une géolocalisation de votre position ainsi qu’une fonction gyroscope, afin de comprendre plus facilement les éléments présents dans le ciel. L’application permet de suivre en direct tout un tas d’informations : planètes, nébuleuses, étoiles, galaxies…

Star Walk 2 est disponible sur Android, en version gratuite avec publicités ou payante, pour 3,49€.

Light Pollution Map

Bien voir les étoiles passe par un ciel clair ainsi qu’une pollution lumineuse faible voire nulle. Pour trouver les zones avec des conditions d’observation idéales, l’application Light Pollution Map est parfaite. Elle donne accès à une carte colorée, avec une palette indiquant les espaces les plus pollués par la lumière artificielle comme ceux les plus épargnés. Bon, évidemment, vous avez plus de chances de trouver votre bonheur dans les Pyrénées qu’à Paris.

Light Pollution Map est disponible gratuitement sur navigateur.

GlobeViewer Moon

Si vous n’avez pas de télescope, l’observation distante des astres peut être un peu frustrante. Mais là aussi, votre smartphone vient à la rescousse ! Avec Moon Globe, vous pouvez accéder à un modèle 3D interactif de la Lune, pour explorer ses cratères, les sites d’anciennes missions spatiales et autres particularités. Une app parfaite pour comprendre la face de la Lune dans le ciel !

GlobeViewer Moon est une application gratuite, disponible sur Android.

Bonus : ISS Detector

Une dernière pour la route ? ISS Detector est une application plutôt intéressante pour les fans d’exploration spatiale. Avec cette application, vous pouvez facilement localiser la Station Spatiale Internationale ainsi qu’une myriade de satellites en orbite terrestre, comme les Starlinks de SpaceX. Il est même possible d’activer une alarme pour ne pas louper leur passage au-dessus de votre tête.

Pour télécharger ISS Detector gratuitement, ça se passe sur le Play Store.