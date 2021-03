Apprenez une langue étrangère avec Babbel : 7 jours gratuits !

Que ce soit pour le boulot, l’envie de se débrouiller tout seul quand on part en vacances à l’étranger, pour sa propre culture générale, ou par simple plaisir, l’apprentissage d’une langue étrangère n’est pas aussi facile que ce que l’on peut croire.

L’application Babbel, disponible sur le Play Store ou sur l’App Store propose à ses utilisateurs plus de 60 000 leçons courtes afin qu’ils puissent facilement apprendre une langue étrangère directement depuis leur PC, smartphone ou tablette. L’un de ses principaux atouts est de proposer des cours en fonctions de diverses situations.

En effet, apprendre une langue étrangère dans le cadre professionnel n’est pas la même chose qu’apprendre une langue étrangère afin de progresser dans ses études ou être à l’aise lors de ses voyages à l’étranger.

Autre bon point, Babbel vous laisse la possibilité de télécharger les leçons pour les étudier hors ligne. Les leçons sont dispensées par des experts linguistes et des pédagogues expérimentés.

Ils se concentrent sur la prononciation, l’écriture et la compréhension de la langue au travers d’exercices ludiques et dialogues interactifs. Babbel est également équipée d’une reconnaissance vocale qui permet de corriger les fautes de prononciation. Facile et intuitive à utiliser, l’application Babbel vous accompagne au quotidien dans l’apprentissage de votre nouvelle langue.

Dans les transports en commun, pendant votre pause dèj’, à la maison, les leçons durent entre 10 et 15 minutes et sont souvent accompagnées d’éventuels points de révision ou d’améliorations. Cela assure un niveau de perfectionnement à la hauteur de vos attentes.



Enfin, la méthode Babbel, comme le prouve les sondages est l’un des meilleurs moyens pour apprendre une langue étrangère. Pour preuve, selon une étude, 92 % des utilisateurs Babbel ont amélioré leur niveau de langue en seulement 2 mois. D’ailleurs, la plupart des utilisateurs ayant fait appel à Babbel ne tarissent pas d’éloges à son sujet. On peut voir sur le site Trust Pilot :

“Excellente progression adaptable au rythme de chacun. Les révisions permanentes permettent d’ancrer le vocabulaire.” ou bien encore : “Une application bien pensée et une méthode d’apprentissage variée.” Bien entendu, travail et persévérance seront nécessaires afin de progresser efficacement puisqu’on ne devient pas du jour au lendemain bilingue (ou trilingue). Enfin, cerise sur le gâteau, une période d’essai gratuite de 7 jours vous est proposée afin de vous familiariser avec l’application.