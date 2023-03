Apprenez à parler l’espagnol facilement et rapidement avec Babbel !

Lorsque Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon ont financé Christophe Colomb pour évangéliser le Nouveau Monde, il y a une chose qu’ils n’avaient pas prévue. Certes Jésus est aussi populaire que le football dans cette partie du monde, mais on parle aussi espagnol dans presque tous les pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud : Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Cuba, Mexique, Uruguay, Porto Rico, etc.

460 millions d’hispanophones !

On compte 21 pays dont la langue officielle est l’espagnol et c’est plus de 460 millions de personnes qui parlent couramment cette langue dans le monde. C’est tout simplement la seconde langue la plus parlée sur le globe derrière le chinois et devant l’anglais (380 millions). On parle même espagnol en Afrique (« big up » à la Guinée équatoriale !). Alors bien sûr, si vous avez fait espagnol au collège, vous avez sans doute presque tout oublié : on est en effet plus au contact de l’anglais dans notre vie de tous les jours. Mais il se peut aussi que vous gardiez des souvenirs d’un voyage ou que vous gardiez le contact avec cette langue pour une raison ou une autre.

Un apprentissage sur mesure

C’est pour cette raison que Babbel est sans doute la meilleure application pour apprendre l’espagnol, car elle va vous demander quel est votre niveau, vous tester et vous proposer des leçons en adéquation avec votre niveau, votre âge, votre motivation. Bref c’est sur sur mesure. Même au niveau de l’investissement personnel, vous allez pouvoir gérer votre enseignement. Combien êtes-vous prêt à consacrer à l’apprentissage de l’espagnol ? 5, 15, 30 ou 60 minutes par jour ? C’est vous qui choisissez et vous pouvez bien sûr revenir sur vos choix. Babbel est la seule méthode qui propose un apprentissage basé sur le dialogue et l’expression orale avec un outil de reconnaissance vocale unique. Il vous corrige, vous permet d’apprendre à votre rythme et vous propose des fiches de révisions pour revenir sur les points principaux des dernières leçons.

Essayez sans payer !

Une fois inscrit, et sans débourser un centime, vous pourrez accéder à la première leçon. Babbel propose aussi une offre de 7 jours où vous ne serez pas débité en cliquant ici, mais aussi des classes en direct en plus de son application. C’est bien sûr facultatif : il faut dire que l’application Babbel est déjà très complète avec des leçons thématiques, des vidéos, des podcasts, etc. Tous les aspects de l’espagnol seront abordés : la grammaire, la prononciation, l’écriture, la lecture et bien sûr la culture.

Pourquoi choisir Babbel pour apprendre l’espagnol ?

Des leçons adaptées à votre niveau et à vos objectifs

Des leçons disponibles hors ligne pour apprendre même sans connexion

Quelques minutes par jour ou plusieurs heures par semaine : vous avancez à votre rythme

Une reconnaissance vocale pour corriger votre prononciation

Les résultats sont là : le site de référence Trustpilot donne la note de 3,8/5 à l’application Babbel (70 % des utilisateurs mettent 5 étoiles sans hésiter). Babbel propose bien d’autres langues : anglais, allemand, italien, russe, danois, portugais, suédois, indonésien, turc, néerlandais, norvégien et polonais.

Un prix avantageux

En cliquant sur le lien suivant et en choisissant la formule sur 1 an, vous ne paierez que 5,99 €/mois (réduction de -45%), et si vous choisissez la formule à vie, la réduction est de -50%. La TVA est incluse dans le tarif et vous avez 20 jours pour demander un remboursement : pas de mauvaises surprises !