Apprendre sur son smartphone : 3 applications que vous devriez télécharger

La vie est un apprentissage permanent et il y a de nombreuses choses que l’on peut assimiler quel que soit notre âge. Cependant, l’emploi du temps constitue souvent un obstacle à cette formation. Heureusement de nos jours, un simple smartphone permet d’acquérir de nouvelles compétences tout en économisant énormément de temps et en gardant sur soi un accès aux contenus que l’on souhaite travailler.

Voici 3 applications que vous devriez télécharger pour apprendre et vous former dès que vous en avez l’occasion.

Babbel pour apprendre une nouvelle langue

La communication est la clé de toute réussite et elle constitue même un instrument fondamental pour acquérir de nouvelles connaissances. Mais nous ne savons tous, tout le monde ne parle pas forcément français, et de nombreux documents et autres formations sont rédigés dans des langues étrangères telles que l’anglais, l’espagnol ou encore le chinois. La difficulté peut se poser également lorsque nous voyageons, ou rencontrons des voyageurs ou expatriés. Pour cela apprendre une ou plusieurs langues peut être utile à tout le monde.

Comment apprendre ? Plusieurs solutions sont possibles, mais l’une des plus efficaces en ce moment est la méthode proposée sur l’app Babbel pour apprendre une langue facilement, sans devoir suivre des cours de langue, classiques et parfois ennuyeux. Cette application propose une méthode simple en mettant à disposition des leçons brèves et ludiques ainsi qu’un procédé de révision personnalisé. Notamment disponible sur iOS, elle vous permettra de maitriser les conversations du quotidien ainsi que les règles de grammaire et de prononciation.

Jouer d’un instrument de musique avec Yousician

L’art est une chose qui passionne les humains et savoir jouer de la musique est l’une de ses formes les plus célèbres. Toutefois, maitriser un instrument de musique requiert beaucoup de pratique.

Avec une application comme Yousician, il vous sera possible d’apprendre de chez vous directement sur votre téléphone. Cette application mobile vous permettra de vous initier à divers instruments comme la guitare, le ukulele, la basse ou encore le piano. L’app se présente comme un véritable coach de musique en écoutant votre instrument puis en émettant quelques commentaires. Yousician propose des leçons à tous les niveaux de compétence, que ce soit pour les débutants ou bien pour les musiciens ayant déjà de solides connaissances..

LinkedIn Learning pour améliorer ses compétences professionnelles

LinkedIn est certainement le plus important réseau social professionnel actuellement, et elle dispose même de sa propre plateforme d’apprentissage en ligne baptisée LinkedIn Learning. Ainsi, les utilisateurs du réseau social peuvent acquérir de nouvelles compétences pour booster leur carrière professionnelle.

Présente sous la forme d’une extension du réseau social, la plateforme permet de suivre des cours en ligne qui seront par la suite affichés par des badges sur le profil LinkedIn de l’utilisateur. Toutefois, ces formations ne permettent pas d’acquérir des diplômes reconnus par l’État, mais serviront grandement dans le milieu professionnel et sont reconnues par de nombreuses entreprises.

Les cours disponibles sur LinkedIn Learning concernent de très nombreux domaines allant de la programmation à l’usage des logiciels et en passant par le développement personnel. Les cours sont classés en niveaux débutant, intermédiaire et avancé.

Bien entendu, ces 3 applications ne sont pas les seules et désormais, il est possible d’apprendre presque tout de son smartphone. Vous n’avez donc plus d’excuses pour trouver une nouvelle compétence, ajouter une ligne à votre CV ou tout simplement vous faire plaisir !