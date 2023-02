Apprendre, parler, progresser… L’anglais facile avec l’appli Babbel à moitié prix

Pour le travail, mais aussi pour être un peu moins paumé en voyage ou tout simplement pour votre culture générale, vous aimeriez apprendre à parler anglais. Pas de recette miracle, il faudra travailler. Mais la solution la plus simple et la plus efficace est de faire confiance à l’application Babbel. Pourquoi ?

Babbel c’est plus de dix millions d’utilisateurs conquis et une méthode qui repose en grande partie sur l’expression orale, grâce notamment à un outil de reconnaissance vocale particulièrement bien fait qui permet d’améliorer sa prononciation et de travailler sur sa confiance, élément essentiel de communication dans une autre langue.

L’anglais est une langue présente partout de nos jours et il est très utile d’en connaître les bases. Dans votre vie de tous les jours, vous avez sans doute été confronté à un logiciel, une notice explicative, une publicité ou un gros titre d’article dans la langue de Shakespeare sans toutefois avoir pu comprendre le sens et vous avez parfois le sentiment de rater quelque chose quand vous partez en voyage. Il faut dire que l’anglais est une langue presque universelle et on trouvera bien un locuteur anglais au fin fond de la Sibérie ou dans le désert de Gobi.

La fin des opportunités ratées

Dans votre vie professionnelle, cela vous freine aussi. Si on doit envoyer un collègue en convention à l’étranger, on choisira quelqu’un d’autre que vous. Pareil pour une promotion. Pourtant Lambert n’est pas une flèche, mais il comprend un peu l’anglais. Dans tous les cas de figure, l’apprentissage de cette langue est un véritable plus. Lambert restera sur la touche et c’est vous qui irez au Canada la prochaine fois ! Cette belle amazone qui vous a dit deux mots pendant vos vacances en Espagne ne repartira plus déçue que vous ne l’ayez pas comprise.

L’anglais c’est la clé de toutes les portes et vous en avez marre de rester sur le perron. La solution c’est tout simplement d’apprendre l’anglais. Le problème c’est que vous avez de vagues souvenirs de l’école avec ces cours pénible à suivre, la vieille prof austère pas pédagogue pour un sou et les livres de 5ème avec des crottes de nez dessus.

Heureusement, en 2023, les méthodes ont radicalement changé

Une inscription gratuite = 1 évaluation et une leçon

Car ce qui différencie Babbel d’autres services du même genre, c’est sa méthode, qui comme nous l’avons dit repose en grande partie sur l’expression orale, et ce grâce notamment à un outil de reconnaissance vocale particulièrement performant qui permet d’améliorer sa prononciation et de travailler sur sa confiance.

Dans un premier temps, Babbel va vous demander quelles sont vos motivations pour apprendre (culture/voyage, carrière, famille/amis, etc.), mais aussi quel temps vous souhaitez consacrer à l’apprentissage : de 5 minutes par jour à plus de 4 heures la semaine. Le contenu des leçons sera aussi adapté à votre âge : un vrai plus. Avant de commencer, et sans verser un centime, vous pouvez évaluer votre niveau et accéder à la première leçon. Pour cela il suffit de s’inscrire avec votre adresse mail. Si vous avez déjà des bases ou même si vous êtes d’un niveau plus avancé, vous pouvez donc profiter de leçons adaptées.

Une appli complète

Babbel propose aussi des classes en direct en plus de son application, mais celles-ci sont facultatives. Vous pouvez très bien n’utiliser que l’appli et apprendre de votre côté. Cette dernière est très complète avec des centaines de leçons, des jeux, des vidéos, des podcasts et des cours axés sur la culture, les voyages et le travail. Tous les aspects d’une langue seront abordés, de la grammaire à la prononciation en passant par l’écriture, la lecture ou l’écoute.

Pourquoi choisir Babbel et pas une autre méthode ?

Des contenus adaptés à votre niveau et à votre âge

Des classes Babbel Live facultatives pour progresser avec un professeur

Des leçons disponibles hors ligne pour travailler même sans connexion

20 minutes par jour ou plusieurs heures par semaine : vous consacrez le temps dont vous disposez

Une reconnaissance vocale qui vous corrige et une méthode multimédia éprouvée

Grâce à cette reconnaissance vocale, vous pourrez vous améliorer à l’oral par le biais de dialogues interactifs. Vous pouvez également apprendre par thème, histoire de trouver un intérêt encore plus grand à ce que vous découvrez selon vos passions. Autre option, ma foi très intelligente, vous pouvez télécharger vos leçons afin de pouvoir les faire hors-ligne. Pas besoin d’être connecté, vous pouvez travailler votre anglais dans le train, en rase campagne ou à la plage.

Une réduction de -45% à -50% sur le tarif habituel…

Chacun des cours est conçu par une équipe d’enseignants et de linguistes professionnels et Babbel a reçu une pluie de récompenses pour la qualité de sa méthode. Le site de l’appli annonce que 92 % des utilisateurs Babbel ont amélioré leur niveau de langue en seulement 2 mois. Dans le Play Store et l’App Store, Babbel récolte un 4,6/5 et un 4 étoiles sur 5 chez TrustPilot.

En ce qui concerne le prix, c’est très avantageux en ce moment, car en cliquant sur le lien suivant et en choisissant la formule sur 1 an, vous ne paierez que 5,99 €/mois (réduction de -45%), et si vous choisissez la formule à vie, la réduction est de -50%. La TVA est incluse dans le tarif et vous avez 20 jours pour demander un remboursement : pas de mauvaises surprises !

Avec plus de dix millions d’utilisateurs, Babbel propose l’apprentissage de treize langues : Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Danois, Portugais, Suédois, Indonésien, Turc, Russe, Néerlandais, Norvégien et Polonais.

FAQ Babbel

La meilleure application pour apprendre l’anglais facilement ? Babbel est une application qui permet d’apprendre ou de se perfectionner rapidement en anglais. Non seulement vous pouvez apprendre et réviser grâce à l’appli, mais Babbel propose aussi les classes Babbel Live pour prendre la parole et rapidement prendre ses marques. Babbel propose aussi d’autres langues : espagnol, japonais, italien, etc.

Combien de temps faut-il pour apprendre l'anglais ? Cela dépend de votre niveau et de votre motivation, mais 92 % des utilisateurs de Babbel ont amélioré leur niveau en seulement 2 mois. Il faut dire que Babbel permet d’acquérir des compétences pratiques et que l’ensemble des leçons et activités est ludique et adapté à votre motivation.

Est-ce facile d’apprendre une langue avec Babbel ? Elle est loin l’époque de la méthode Assimil de papy. Avec Babbel vous êtes rapidement prêt à engager des conversations. S’il vous faut de la patience pour maîtriser parfaitement une langue, vous n’avez pas besoin de connaître les règles de la grammaire anglaise sur le bout des doigts pour commander une pinte !

Est-ce que Babbel est gratuit ? Les tarifs sont dégressifs chez Babbel : si le trimestre vous coûte 9,99 €/mois, il est plus intéressant de prendre un abonnement d’un an pour profiter de 45 % de réduction avec un tarif à seulement 5,99 €/mois. Et vous avez un délai de rétractation de 20 jours si vous n'êtes pas convaincu