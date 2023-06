Apprendre facilement une langue : -60% de réduction avec l’appli Babbel !

Que ce soit pour des raisons professionnelles, pour voyager ou simplement pour élargir ses horizons culturels, la maîtrise d’une nouvelle langue ouvre de nombreuses portes. Pour s’y mettre ou se perfectionner, l’application Babbel se propose une méthode plus accessible et agréable que jamais…

L’une des caractéristiques les plus remarquables de l’application Babbel est son approche personnalisée de l’apprentissage des langues. Dès le départ, l’application vous demande vos objectifs et vos intérêts, afin de créer un parcours d’apprentissage adapté à vos besoins spécifiques. Que vous souhaitiez améliorer vos compétences en conversation, vous préparer à un voyage ou même apprendre une langue depuis le début, Babbel vous offre un programme sur mesure.

Une méthode moderne

Les leçons proposées par Babbel sont conçues de manière interactive et engageante. Au lieu d’apprendre des listes de vocabulaire et de grammaire de manière monotone, Babbel utilise des méthodes d’apprentissage interactives telles que des jeux, des exercices de traduction et des dialogues. Cela rend l’apprentissage plus ludique et motivant, ce qui permet aux utilisateurs de rester engagés et de progresser rapidement. Babbel met l’accent sur l’apprentissage des langues dans un contexte réel. Au lieu d’apprendre des phrases et des mots isolés, l’application présente les utilisateurs à des dialogues et des situations de la vie quotidienne.

Une reconnaissance vocale pour vous corriger…

Cela permet aux apprenants de se familiariser avec l’utilisation réelle de la langue et d’acquérir des compétences pratiques pour interagir avec des locuteurs natifs. Babbel tire parti de la technologie pour offrir une expérience d’apprentissage sans précédent. L’application utilise la reconnaissance vocale pour évaluer la prononciation des utilisateurs et leur donner un retour immédiat. De plus, elle propose des exercices de révision adaptés à chaque utilisateur, en fonction de leurs erreurs et de leurs lacunes. Grâce à l’intelligence artificielle, Babbel offre une expérience d’apprentissage personnalisée et efficace.

14 langues et une offre à vie

Babbel propose un large éventail de langues parmi lesquelles choisir. Des langues les plus populaires comme l’anglais, l’espagnol ou l’italien aux langues moins courantes comme le turc, le russe, le polonais et le norvégien, Babbel offre une grande diversité de langues à apprendre. Quel que soit votre objectif linguistique, il y a de fortes chances que vous trouviez la langue que vous recherchez sur Babbel. Chose amusante, Babbel propose une offre « À vie » où vous pourrez profiter des 14 langues de la plate-forme sans limite ! Vous n’avez pas besoin de cette offre ? Pas de problème, en ce moment ce sont toutes les formules qui sont en promo à -50 ou -60 %…