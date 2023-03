Application Parions Sport : l’une des plus complètes en France ?

Alors qu’un grand nombre de bookmakers officiels sont présents en France aujourd’hui et disposent quasiment tous d’une application, focus aujourd’hui sur celle d’un bookmaker qui prend de plus en plus de place sur le marché des paris sportifs.

En effet, Parions Sport en Ligne ne cesse de grandir ces derniers temps, et son offre s’améliore au fil des semaines. D’après l’avis du site spécialisé dans les paris sportifs Sportytrader, l’application Parions Sport est assurément l’une des meilleures du marché français ! Parions Sport se classe d’ailleurs 5ème parmi le classement de ce site.

Une application fluide et complète

Là où le bookmaker a fortement progressé pour rejoindre le haut du panier, c’est assurément sur son application. Aujourd’hui, cette dernière est l’une des plus fluides, et il est très facile de naviguer dessus. L’application est complète et chaque onglet ou service proposé sur le site internet sera disponible sur l’app officielle. Parier en live devient à la portée de tous, et sur de très nombreuses compétitions qui plus est.

Des cotes très intéressantes

Si l’application Paris Sport en Ligne n’est pas encore devant Unibet dans notre classement, on peut sans aucun doute dire que l’opérateur fait tout pour rivaliser avec les meilleurs. Le partenaire officiel du PSG, de l’OM et de la NBA propose en effet de superbes cotes, et se situe presque toujours dans la moyenne haute du marché !

De nombreuses promotions

Ce qui fait également la force de Parions Sport, c’est ses promotions : défis, freebets, cotes boostées, combinés boostés, concours, parrainage… Vous l’avez bien compris, la liste est longue. Partenaire du PSG, de l’OM ou encore de la NBA donc, le site de paris sportifs offre de nombreuses promotions exclusives à l’occasion des rencontres des matchs des deux équipes françaises ou encore des chocs de la ligue de basket américaine. N’hésitez pas à profiter de toutes ces offres !