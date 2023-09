App Meetic : une rentrée sous le signe de l’amour ?

Depuis 20 ans, Meetic s’est inscrit comme un acteur mythique du dating en ligne. Jeu de mot fait, passons aux choses sérieuses. L’entreprise française revendique plus de 8 millions de couples formés, avec 250 000 nouveaux célibataires inscrits sur le site chaque jour. Alors aujourd’hui, Android MT revêt ses plus belles ailes de Cupidon et vous fait voyager au pays de l’amour.

Faire des rencontres, voilà ce que promettent des dizaines d’applications et de sites à travers la toile et les stores. Mais au final, seule une poignée de ces acteurs remplissent correctement leur mission. Et, au milieu de ce brouhaha, une plateforme résiste encore et toujours à Tinder : Meetic. Pas mal non ? C’est français. Et ça fonctionne ! Les chiffres parlent pour l’application :

250 000 nouveaux inscrits par jours

1 000 0000 de nouvelles conversations par mois

8 millions de couples formés

Une plateforme qui rassure

Derrière ces chiffres vertigineux, il y a avant tout un réel savoir-faire. Les équipes derrière la plateforme ont développé un environnement moderne, attrayant mais surtout rassurant. Alors que certaines applications de rencontres sont devenues fameuses pour ses légions de faux profils, Meetic a fait le choix d’une vérification systématique des profils, afin de garantir le maximum de sécurité à ses utilisateurs. Si, bien sûr, tout filet à ses failles, vous trouverez sur la plateforme un des espaces les plus sûrs en ligne pour faire des rencontres. Il est, de plus, possible de passer en mode Zen, pour ne recevoir des demandes que de personnes compatibles, ou en mode Incognito, pour explorer sans être dérangé.

Le coup de foudre à portée de smartphone

Bien sûr, qui dit site de rencontre moderne en 2023, dit application. Et de ce côté aussi, Meetic assure. L’espace mobile reprend les classiques du domaine : profils à découvrir, recherche par catégories, par points communs, géolocalisation et, logiquement, chat en ligne (par écrit, appel ou visio). Autre point fort, les équipes derrière l’application sont prévenantes. Tant sur l’aspect technique, avec une réelle écoute des retours utilisateurs, que sur l’aspect modération. D’ailleurs, le travail de surveillance de la plateforme a donné de beaux résultats en termes de lutte contre les faux comptes. L’application est disponible sur Android et iOS.

Tout savoir avant de vous inscrire sur Meetic

Meetic est donc toujours, 20 ans après sa création, une valeur sûre dans le monde du dating en ligne. La plateforme réunit des profils de tout âge, de toutes régions et de tous milieux. Cependant, elle est avant tout pensée pour les 35 – 55 ans, tant en terme d’interface qu’en terme d’animation, notamment avec les nombreux Events organisés par Meetic pour favoriser les rencontres.

Côté tarifs, Meetic fait dans le classique, avec une inscription gratuite, qui permet un certain nombre d’interactions de base, l’accès aux fonctionnalités avancées (conversations illimitées, critères de recherche…) est limité aux membres Premium. Vous pouvez sélectionner tout un tas de micro-options individuellement (comme l’offre Zen à 6,99€/mois) ou bien opter pour l’abonnement principal, à partir de 29,99€ / mois mais dont le tarif baisse énormément pour les engagements longs. Par exemple, pour un engagement de 6 mois, vous ne payez plus que 9,99€ par mois.

Alors, prêt à rencontrer votre prochaine histoire ?