ApowerMirror : partage d’écran entre mobile et PC !

Si vous cherchez une solution simple pour afficher en temps réel le contenu de votre mobile sur un écran de PC, ne cherchez pas plus loin : ApowerMirror s’acquitte très bien de cette tâche. Plus fort, vous pouvez même faire l’inverse ou vous servir de votre smartphone comme d’une télécommande pour des présentations. Bien sûr, cela fonctionne sur Android ou iOS…

ApowerMirror est une solution permettant de partager son écran Android/iPhone sur PC. Il est aussi possible de contrôler directement son appareil Android depuis le PC via la souris et le clavier. Cela permet de disposer de nouvelles capacités sur les jeux pas toujours faciles à contrôler avec un écran tactile. Il est aussi possible d’envoyer des messages plus facilement depuis le clavier de votre PC. L’appli mobile transforme aussi votre smartphone en télécommande pour contrôler à distance une présentation PowerPoint par exemple.

Une connexion simplifiée

Pas besoin d’être un expert réseau pour connecter les appareils entre eux : il suffit que le mobile et le PC soient sur le même réseau pour que cela fonctionne. Pas de Wi-Fi ou pas de code d’accès ? Faites-le directement en connexion USB. Il suffit de regarder les appareils dans la liste puis de cliquer sur le bouton Miroir. Cela offre tout un nouveau champ de possibilité pour les utilisateurs toujours sur l’une ou l’autre de leur machine.

Sur iOS, il faudra ouvrir le centre de contrôle et choisir Airplay pour partager l’écran de l’appareil vers d’autres périphériques. Notez enfin que le programme offre une version d’essai de 10 minutes à chaque connexion. Si vous décidiez à prendre un abonnement, utilisez le coupon code MIRRORCP lors du paiement pour profiter d’une remise de 10%. Rendez-vous à la boutique.

Partage d’écran d’Android vers Windows 10

1/ Le programme PC et l’appli

Lancez le logiciel ApowerMirror sur le PC et installez l’application ApowerMirror sur votre mobile. Il faudra que les deux appareils soient connectés au même réseau Wi-Fi. Notez qu’il est possible de faire de même sans Wi-Fi : il faudra connecter le smartphone au PC via un câble USB et activer le débogage USB dans les Options des développeurs.

2/ Diffuser le téléphone sur PC

Une fois que la connexion est acquise, plusieurs choix s’offriront à vous : diffuser l’écran du PC sur le mobile ou utiliser votre smartphone pour contrôler à distance une présentation PowerPoint. Mais la fonctionnalité qui nous intéresse c’est bien sûr Diffuser le téléphone sur PC.

3/ Un vrai miroir !

Cliquez sur Miroir et comme par magie, le contenu de votre appareil sera diffusé sur l’écran du PC. Il est possible de couper l’audio pour éviter l’écho, de passer en mode plein écran, de faire une capture d’écran ou d’enregistrer une vidéo pour un tuto par exemple.

4/ Plein écran sans latence

Il est aussi possible d’annoter directement sur l’écran et même de retourner l’appareil virtuel à 90°. C’est particulièrement pratique pour les jeux par exemple. Ici nous avons pu lancer Call of Duty Mobile et jouer sans aucun temps de latence, c’est assez impressionnant !