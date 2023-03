Anglais, espagnol, Italien : apprenez facilement une nouvelle langue avec Babbel

Anglais, espagnol, italien, russe, allemand, danois, portugais, suédois, indonésien, turc, néerlandais, norvégien et polonais : ce sont les 13 langues que vous pouvez apprendre sur l’application Babbel.

Cette méthode permet d’apprendre ou de se perfectionner rapidement dans la langue de votre choix. Non seulement vous pouvez apprendre et réviser grâce à l’appli, mais Babbel propose aussi les classes Babbel Live pour prendre la parole et rapidement prendre ses marques. On est bien loin des cours très austères qu’on a eu l’habitude d’avoir au collège et au lycée. Babbel propose des exercices stimulants, des podcasts, des jeux et des leçons en rapport avec vos centres d’intérêt, votre âge et vos objectifs.

Une application proche de vous

On n’apprend pas de la même manière selon qu’on ait envie de visiter un pays à 20 ans ou qu’on veuille perfectionner une langue pour le travail. Babbel propose donc une grande variété de supports, un système unique de reconnaissance vocale et la possibilité de lancer l’application depuis un ordinateur ou partout, depuis votre mobile, même lorsque vous n’avez que 15 minutes devant vous. Cette méthode va vous permettre d’engager des conversations rapidement et si vous avez déjà des notions, Babbel va évaluer votre niveau pour vous proposer des leçons plus avancées en fonction de vos bases. À tout moment vos pouvez revenir en arrière ou passer une leçon que vous jugez inutile pour votre niveau. Babbel avance au même rythme que vous et vous pouvez paramétrer des notifications pour vous encourager si vous en avez besoin.

7 jours gratuits pour tester l’appli

La première leçon est gratuite et vous avez de toute façon 20 jours pour demander un remboursement, mais une fois inscrit, vous avez accès à toutes les leçons de Babbel. Si vous optez pour la formule d’un an, le prix revient à 5,99 € par mois, mais vous pouvez aussi prendre la formule de 6 mois pour 7,99 €. C’est moins cher que Netflix, pour un enrichissement culturel quand même supérieur !

Intéressant si vous avez des enfants ou que vous êtes curieux de tout, la formule « Babbel à vie » avec toutes les langues coûte 299,99 € à payer en une fois. Un sacré cadeau !