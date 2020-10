Amour, sexe ou adultère : la sélection des meilleures applis de rencontre 2020

Article mis à jour en octobre 2020

Rencontre coquine : des plans culs sans accrocs Le couple ne vous intéresse pas ou plus, ce qui vous plait à vous c'est la bagatelle, la liberté, jouir sans entrave et expérimenter sans penser aux conséquences ? Quoi de mieux pour s'amuser que les nombreux sites et applications dont c'est la principale vocation ? Voici ceux que nous avons sélectionnés pour vous… Jacquie et Michel Contact Est-il encore nécessaire de présenter Jacquie et Michel ? Le fameux couple de pornographes français a lancé il y a maintenant quelques années son propre service de rencontres sexy, et comme on pourrait s'y attendre, les utilisateurs se sont pas là pour causer tricot ! Le service est classique et sans grande innovation, mais profite à plein de la notoriété de ses créateurs avec des membres dans toute la France… Un des meilleurs pour s'assurer des rencontres sympas et sans attaches… ► Les plus : Des membres un peu partout, pas d'ambiguïté sur les recherches… ► Les moins : Service classique et peu innovant… Testez J&M » NousLibertins NousLibertins est un site connu et respecté dans le milieu qui comme son nom le suggère est consacré à la rencontre libertine. C'est le sérieux des membres qui est mis ici en avant, membres qui sont actuellement près de 2 millions, mais aussi l'implication du site dans le milieu libertin notamment via l'organisation de soirées libertines dans toute l'Europe francophone. Célibataires, couples, hommes, femmes, lesbiennes et homos, tout le monde est le bienvenu ici et on note la présence d'un chat vidéo qui permet… entre autres… de faire plus facilement connaissance. ► Les plus : Notoriété, sérieux, ouverture… ► Les moins : Ciblé vers les milieux libertins… Testez NousLibertins » Adult Friend Finder Après plus de vingt ans d'existence, Adult Friend Finder reste un incontournable de la rencontre coquine, 40 millions de membres dans le monde, plus de 2 millions en France… Et des profils qui satisferont à toutes les envies et les fantasmes. Autant le dire franchement, on ne va pas sur AFF pour réciter des poèmes, mais le site a su en satisfaire plus d'un(e) et a d'ailleurs reçu il y a peu le « AVN Award du Meilleur site de rencontre » ainsi que le « XBIZ Award du Meilleur site pour adultes dans la catégorie Rencontre »… ► Les plus : Grande communauté, ouverture d'esprit, toutes les pratiques sont représentées… ► Les moins : Du tri à faire, des profils parfois douteux… Testez AFF » Erotilink Erotilink se présente comme « un des sites les plus connus en Europe » mais également comme « le site préféré des femmes ». Point de surprise ici, il suffit de se référer au nom du service pour savoir au genre de rencontres auquel on a affaire ! Avec des centaines de milliers de membres en France, Erotilink est une bonne alternative aux poids lourds du secteur. Simple et facile d'utilisation, le site propose diverses fonctions censées faciliter les rencontres comme le « speedflirt » ou la géolocalisation…

Ici aussi l'inscription est gratuite, mais il faudra s'abonner pour profiter de toutes les fonctions… ► Les plus : Service simple et efficace… ► Les moins : Sans innovation ou grande surprise… Testez Erotilink » Easyflirt Easyflirt a cet avantage de se décliner sous plusieurs formes, et c'est donc de la section « Flirt » dont il est ici question. « Flirt », ou si vous préférez, rencontres et relations sans engagement et « sans prise de tête ». Comme pour sa version « Amour », Easyflirt a ici l'avantage d'être populaire et donc très utilisé, le choix du type de relation recherchée au moment de l'inscription évite les pertes de temps et les malentendus… ► Les plus : Nombreux abonnés, recherches ciblées… ► Les moins : Site classique et peu innovant… Testez Easyflirt »

Rencontre sérieuse : l’amour est dans le tel Si la solitude vous pèse, que les mois et les années passent sans que rien ne se passe, peut-être est-il temps de changer de stratégie et de vous lancer à la conquête de l’amour grâce à un des nombreux services que la modernité vous offre ? Voici notre sélection des meilleurs sites et applis pour trouver chaussure à votre pied et enfin sortir du célibat en trouvant l’âme sœur… Meetic Créé en France en 2001, le meilleur service de rencontre en ligne, le plus fiable, celui qui compte le plus d’utilisateurs et qui après quelques errements a su se réinventer pour revenir au sommet. Plutôt orienté rencontres sérieuses, il est ouvert à toutes les envies, et outre les services habituels organise également des évènements, sorties et autres festivités dans le monde réel. Meetic Créé en France en 2001, Meetic est probablement le meilleur service de rencontre en ligne, le plus fiable, celui qui compte le plus d'utilisateurs et qui après quelques errements a su se réinventer pour revenir au sommet. Plutôt orienté rencontres sérieuses, il est ouvert à toutes les envies, et outre les services habituels organise également des évènements, sorties et autres festivités dans le monde réel. À noter que Meetic a été élu Service client de l'année 2019… ► Les plus : Fiabilité, modernité, beaucoup d'abonnés et organisation « d'events »… ► Les moins : Beaucoup d'abonnés, la concurrence est réelle ! Testez Meetic » Easyflirt Également pionnier de la rencontre en ligne, Easyflirt a été créé en France en 2001 et est aujourd'hui présent dans plus de 20 pays. Beaucoup d'abonnés donc, pour un service classique et efficace qui se décline en trois sections, « Amour », « Sexy » et « Gay »… Le choix se fait au moment de l'inscription, ce qui évite les malentendus et les recherches non compatibles… Le gain de temps n'est pas négligeable et on notera aussi que le service annonce un ratio de 52% de femmes, ce qui est plutôt rare dans le secteur ! ► Les plus : Nombreux abonnés, recherches ciblées et localisées, beaucoup de membres féminins… ► Les moins : Site classique et peu innovant Testez Easyflirt » Elite Rencontre Originaire d'Allemagne, Elite Rencontre est tout ce qu'il y a de plus sérieux, et uniquement destiné à ceux qui cherche une relation sur le long terme. Deux particularités distingue Elite Rencontre de la concurrence : d'une part le service vise les catégories « aisées » de la population (d'où son nom), d'autre part chaque inscrit doit répondre à un long test de personnalité qui servira à déterminer le type de profil qui lui correspond. Deux particularités distingue Elite Rencontre de la concurrence : d’une part le service vise les catégories « aisées » de la population (d’où son nom), d’autre part ► Les plus : Fiabilité, sécurité, utilisateurs impliqués dans leur démarche… ► Les moins : Système d’affinités un peu rigide et austère… Testez Elite Rencontre » Adopte Un Mec On ne présente plus Pour résumer : homme, vous ne pourrez communiquer qu’avec les inscrites qui vous y autorisent. En attendant vous êtes condamnés à envoyer des « charmes » et à patienter. On peut faire des rencontres sérieuses sur Adopte, mais attention a bien vérifier que vos attentes sont les mêmes que celles de votre interlocuteur… On ne présente plus AdopteUnMec, un des succès majeurs du secteur, dont le concept « le pouvoir aux femmes » divise toujours autant. Pour résumer : homme, vous ne pourrez communiquer qu'avec les inscrites qui vous y autorisent. En attendant vous êtes condamnés à envoyer des « charmes » et à patienter. ► Les plus : Beaucoup d'inscrits, concept rassurant pour les femmes… ► Les moins : Concurrence acharnée, dialogue impossible sans autorisation… Testez AuM » eDarling Tout comme Elite Rencontre dont il est le grand-frère, eDarling est originaire d'Allemagne et repose sur un long test de personnalité dont la finalité est de mettre en relation les profils compatibles. Si eDarling ne se limite pas aux « Elites » comme son alter-ego, il impose néanmoins à ses utilisateurs un grand sérieux dans leur démarche… ► Les plus : Utilisateurs impliqués, sérieux et fiabilité… ► Les moins : Le système d'affinité ferme autant de portes qu'il en ouvre… Testez eDarling » Attractive World Crée en 2007, Attractive World avait fait grand bruit à son lancement du fait de son fonctionnement particulier : chaque profil est soumis à l'approbation des membres actifs du site. Selon la légende seuls les beaux et les riches étaient acceptés, dans la réalité, 30 à 40% des candidats étaient acceptés pourvu qu'ils aient fait l'effort de remplir correctement leur profil. Aujourd'hui Attractive World est un peu tombé en désuétude, malmené par la concurrence et incapable de se renouveler. ► Les plus : Sécurité, fiabilité, organisation d'évènements et sorties… ► Les moins : Service en voie de désertification… Testez AW » Rencontres Locales Surfant sur la vague des rencontres géolocalisées, Rencontres-Locales est un site relativement récent d'origine française qui propose un service classique mais populaire où tous types de rencontres sont possibles, avec néanmoins un penchant marqué pour la rencontre sérieuse… Pour des rencontres près de chez vous, c'est un choix qui s'impose… Service populaire, simple, efficace… ► Les moins : Classique et sans surprise. Testez Rencontres Locales »

Rencontre adultère : les liaisons dangereuses Le couple : oui, l'ennui : non ! Une mauvaise passade à la maison et vous avez envie de vous amuser un peu sans tout remettre en question ? Une petite aventure pourrait être la solution à vos problèmes, surtout si vous avez le goût de l'interdit… Voici les meilleures applis de rencontre adultère, à vos risques et périls ! Adultère Rencontre Avec plus de 700 000 visites par mois, Adultère Rencontre se place en tête des services de rencontre adultère francophones. Créé il y a quelques années, il est également le plus coquin du lot avec un ton qui ne laisse aucun doute sur ce que viennent y chercher les visiteurs. Malgré cette forte popularité, Adultère Rencontre n'est pas le plus sophistiqué du secteur et s'adresse surtout aux libertins et aventuriers en quête de sensations fortes. ► Les plus : Très populaire, simple et efficace ► Les moins : Peu sophistiqué, peu innovant Testez Adultère Rencontre » Jacquie et Michel Adultère Jacquie & Michel ! Encore eux ! Mais cette fois dans la version adultère dans leur service de rencontre. Si pour vous liaison extra-maritale doit être synonyme de relations sexuelles débridées et de fantasmes enfin assouvis plutôt que de passion évanescente et mystérieuse, c'est le site qu'il vous faut ! Populaire et cochon, ici dans sa version aventureuse… ► Les plus : Populaire et efficace… ► Les moins : Fonctionnalités basiques… Testez J&M » Victoria Milan Originaire des USA, Victoria Milan s'est implanté dans l'hexagone il y a quelques années, et propose aux candidats à l'adultère un service aux petits oignons où l'accent est mis sur la discrétion et la confidentialité. Bouton « panique », fonction « auto-logout », photos privées… L'anonymat est ici primordial et c'est tant mieux. Pour le reste le service remplit son rôle et gagne en popularité petit à petit… ► Les plus : Sécurité, confidentialité, fonctions bien pensées… ► Les moins : Forte popularité à l'international, un peu moins dans l'hexagone… Testez Victoria Milan » Idilys Idilys est une appli d'origine française qui est arrivée depuis peu sur le marché de la rencontre adultère. Moderne est bien conçue, elle se distingue surtout de la concurrence parce qu'elle est entièrement gratuite pour les femmes… Une bonne nouvelle pour la gent féminine bien sûr, mais également pour les hommes qui potentiellement trouveront ici plus de candidates à la rencontre. Le site affiche pour l'instant un nombre d'inscrits qui dépasse les 500 000. Pas le plus populaire, mais certainement un des plus prometteurs… ► Les plus : moderne, entièrement gratuit pour les femmes ► Les moins : du coup ce sont les hommes qui payent ! Testez Idilys » Meetic Il peut sembler étonnant de trouver Meetic dans une liste de sites et applis consacrés à l'adultère, mais il faut savoir que les personnes en couple y sont nombreuses et qu'une simple recherche permet de les trouver. Comment ? En choisissant le statut « Marié(e) » dans les critères de ladite recherche, vous verrez alors apparaître une liste longue comme un jour sans pain de candidat(e)s à l'adultère… ► Les plus : Fiabilité et choix important, y compris dans l'adultère… ► Les moins : Pour plus de confidentialité, il vaudra mieux naviguer sans photo… Testez Meetic »

Les derniers nés : la foire au concept Ils fleurissent depuis quelques temps sur nos téléphones, les Tinder, Grindr et autres… pour « swiper » plus vite que son ombre et envoyer aux oubliettes les non-conformes, avec à chaque fois un concept plus ou moins brillant comme idée de départ et des résultats souvent décevants… Tout va vite ici, très vite… Grindr La pionnière du secteur, Grindr est une appli bien connue qui a précédée toutes les autres du même genre. Le concept est simple, on aime ou on aime pas un profil d'un « swipe », et les rencontres se font aussi rapidement que les participants le souhaitent. Grindr mise sur la proximité géographique et détail important : l'appli est réservée aux homosexuels (ou bisexuels) mâles. ► Les plus : La première à proposer ce concept, très populaire dans la communauté gay… ► Les moins : Majoritairement limitée à des rencontres sans lendemain… Testez Grindr » Tinder Tinder c'est le pendant hétéro de Grinder, l'appli qui a repris le concept du « swipe », ou comment juger un profil en une seconde et pousser au plus loin l'aspect consumériste de la rencontre assistée. Néanmoins Tinder reste populaire et on y fait surtout des rencontres sans lendemain… Autrefois gratuite, elle a rendu payants un certain nombre de ses services et perdu au passage nombre de ses utilisateurs…

La rencontre séniors : l’amour n’a pas d’âge Avec la multiplication des divorces et l’allongement de la durée de vie, les « séniors » sont de plus en plus nombreux et pas plus friands que les autres de célibat et d’abstinence, car non, la vie ne s’arrête pas à 50 ou 60 ans, au contraire… Et si vous êtes dans ces tranches d’âges qui ont encore tant à vivre, sachez que certains services de rencontre vous sont exclusivement dédiés… Disons Demain Présenté comme « Le site de rencontres des jeunes de plus de 50 ans », Les profils sont sérieux et vérifiés, les fonctions nombreuses et les inscrits actifs. Disons Demain organise par ailleurs des activités de groupe qui peuvent aller de l’apéro à la soirée dansante en passant par les cours de cuisine… Le meilleur choix si vous êtes prêt(e) à vous investir dans la recherche d’une relation… Présenté comme « Le site de rencontres des jeunes de plus de 50 ans », Disons Demain est un service récent lancé par le groupe Meetic et qui profite de l’expérience de ce dernier dans le domaine.Le meilleur choix si vous êtes prêt(e) à vous investir dans la recherche d’une relation… ► Les plus : Service sérieux, fiable et efficace ► Les moins : Réservé aux plus de cinquante ans… Testez Disons Demain » Contact Senior Contact Senior permet comme son nom l’indique de mettre en contact des personnes ayant dépassé la cinquantaine… Service de rencontre classique mais relativement populaire, vous y trouverez des personnes dont la recherche penchera du très sérieux ou moins sérieux, si le mariage ou l’amour n’est pas votre priorité, Contact Senior est peut-être le choix qu’il vous faut… Contact Senior permet comme son nom l’indique de mettre en contact des personnes ayant dépassé la cinquantaine… Service de rencontre classique mais relativement populaire, ► Les plus : Simple et sans fioritures… ► Les moins : Assez basique… Testez Contact Senior » Nos Belles Années Nos Belles Années est un des satellites du groupe allemand qui a lancé eDarling ou Elite Rencontre. Réservé aux plus de cinquante ans, le service repose comme ses cousins sur un système de rencontre par affinités. Il vous faudra donc répondre à un long test de personnalité avant d’entrer dans le cœur de l’action, et une fois le questionnaire complété vous ne pourrez contacter que les personnes dont le profil sera jugé compatible avec le votre. Un peu limitant comme concept, mais si vous pensez que qui se ressemble s’assemble, ça pourrait marcher… Nos Belles Années est un des satellites du groupe allemand qui a lancé eDarling ou Elite Rencontre. Réservé aux plus de cinquante ans, le service repose comme ses cousins sur un système de rencontre par affinités.. Un peu limitant comme concept, mais si vous pensez que qui se ressemble s’assemble, ça pourrait marcher… ► Les plus : Profils sérieux, inscrits impliqués ► Les moins : Test de personnalité très long, possibilités de rencontres limitées… Testez Nos Belles Années »

Et la rencontre gay ?

Il faut bien reconnaître qu’aujourd’hui, business oblige, la plupart des sites et applis de rencontre sont ouverts aux homosexuels toutes tendances, et à vrai dire tous les sites répertoriés ci-dessus permettent de faire des rencontres homosexuelles, il suffit d’indiquer sa préférence au moment de l’inscription… La distinction se fera plutôt sur le type de recherche, sérieuse ou moins sérieuse ? Meetic reste une référence pour la rencontre sérieuse et est largement ouvert aux communautés LGBT, avec même l’organisation de soirées privées réservées aux dites communautés. Pour des rencontres plus légères, NousLibertins ou AdultFriendFinder s’imposent, mais il existe aussi des services dédiés comme ForceGAY pour les hommes ou Jacquie&Michel Lesbiennes pour les femmes…



Conseils & astuces

Ici vous trouverez tous les conseils et astuces dont vous aurez besoin, la plupart relève du bon sens, mais quelques rappels et informations ne sont jamais de trop. Pour maximiser ses chances de faire des rencontres sérieuses par exemple, ou pour des rencontres coquines, pour décider si payer un un service de rencontre est nécessaire ou non, pour en savoir plus sur le « phénomène » des « cougars », sur les risques de faux profils sur les sites de rencontre, les 8 règles élémentaires pour obtenir des résultats ou encore le « bluedating »…

Gratuit/Payant : la question du coût

À noter que pour tous les sites et applis présentés ici l’inscription est gratuite. Cette gratuité est relative puisque dans tous les cas ou presque, il vous faudra payer pour accéder à l’intégralité des services. L’appellation et les modalités pourront varier, « abonnement », service « premium » ou autre, mais le résultat sera le même, il va falloir sortir la CB… Cela peut être rageant, mais il faut voir le bon côté des choses, les personnes qui payent seront naturellement plus impliquées dans leur recherche et plus sérieuses dans leur démarche. On ne paye pas un abonnement à 10, 15, 20 ou 30 euros par mois pour le plaisir de dépenser de l’argent, mais parce qu’on croit que cela vaut le coup et que le retour sur investissement sera à la hauteur des attentes. À vous de faire en sorte d’être la bonne surprise qui justifie la dépense originelle. Par ailleurs les sites et applis dont l’utilisation est payante comptent un nombre bien moindre de faux profils et les arnaques diverses y sont bien plus rares. Dans tous les cas lisez toujours les Conditions générales de Vente avant de payer, cela pourrait vous éviter certains désagréments.

Rencontre sérieuse : quelques conseils…

► Les bobards

Vous vous êtes inscrit(e) pour rencontrer quelqu’un avec qui vous avez l’espoir de passer le reste de votre vie, ou au moins une bonne partie. Cela semble évident mais la première règle est d’être honnête. Personne ne veut baser une relation sérieuse sur des mensonges. Et pourtant 57% des hommes et 46% des femmes avouent avoir déjà menti sur leur profil ! Le poids arrive en tête des bobards dans les deux camps, mais l’âge, la taille ou la situation professionnelle suivent de près. Si vous ne voulez pas vous retrouver au premier rendez-vous à expliquer que vous êtes chauffeur de bus et non pilote de ligne, et griller toutes vos chances dans la foulée, le mieux est encore de jouer cartes sur table d’entrée de jeu…

► Le choix des photos

On ne va pas se mentir, les photos sont les premières choses qu’à peu près tout le monde regarde sur un profil. Ce sont parfois même les seules choses que l’on regarde. Alors ici non plus, pas besoin de tricher, un soupçon de Photoshop pour corriger des yeux rouges ou un bouton de passage, pourquoi pas, mais évitez de mettre en ligne la seule photo ou vous ressemblez miraculeusement à Brad Pitt et d’oublier toutes celles ou vous ne ressemblez qu’à vous-même. Mettez au moins une photo en gros plan, une autre en pied, préférez les photos en lumière naturelle et évitez tout ce qui est « selfies » ou photos dans le miroir de la salle de bains ou de l’ascenseur…

► Les photos interdites

La liste est si longue des photos à éviter qu’on pourrait en faire une encyclopédie. Mais pour résumer, voici les principaux interdits : la photo torse nu, la photo avec lunettes de soleil (une photo à la limite, mais les lunettes noires ne donnent pas l’air classe ou sexy, elles donnent l’impression que vous cachez quelque chose ou que vous vous prenez pour une star). La photo avec une grosse voiture qui ne vous appartient pas, avec une « célébrité », avec un tigre défoncé aux tranquillisants dans un pays exotique, au stade, en groupe, bourré(e), déguisé(e)… Ou ayant plus de un an… Les « duck faces » sont également à proscrire. Et enfin les photos avec votre votre ex dont vous avez maladroitement flouté ou gribouillé le visage sont aussi une très mauvaise idée…

► Le profil

Parlez de vous sans trop en dire, gardez une part de mystère sans jouer aux agents secrets, donnez matière à entamer la discussion sans tout dire de votre passé ou de vos occupations… L’humour c’est bien, mais évitez de pousser le bouchon trop loin, le second degré et l’ironie ne passent pas toujours à l’écrit et mieux vaut faire dans la simplicité quitte à se rattraper plus tard. Les blagues type « je suis dresseur de limaces sauvages à mes heures perdues » ou « passionné par la culture du céleri-rave dans le Poitou médiéval » sont éculées et ne font plus rire personne. Soyez simple, clair(e), honnête et synthétique… Et évitez les généralités du type « Je déteste l’injustice, la guerre et le racisme… »

► Les premiers messages

Ici aussi il s’agira d’être simple et de ne pas y aller trop fort avec les blagues bancales. Entamez le dialogue en relevant un point du profil de votre interlocuteur, un livre, un film, un voyage qu’il ou elle a mentionné… Personnalisez votre message, pas de copier/coller ou de messages envoyés par groupe, vous risquez de vous trompez de prénom et de vous griller à vie. Évitez aussi les messages pleurnichards du type « Je sais que tu ne me répondras jamais… », « Tu es beaucoup trop belle pour moi… » Et bien sûr, le très agaçant : « Qu’est-ce qu’une belle fille (ou un beau mec) comme toi fait ici ? »

Rencontre coquine : quelques conseils

Les règles pour la rencontre coquine sont à peu près les mêmes que pour les rencontres sérieuses. Soyez honnête sans en dire trop, et faites un effort sur la présentation et le profil. On pourrait croire que l’importance du profil est moindre du fait que l’implication de la relation recherchée est moindre, mais les femmes sont extrêmement sollicitées pour tout ce qui est rencontres sans lendemain et autres plans culs, donc si vous voulez des résultats il faudra vous démarquer de la concurrence, et ce n’est pas avec des profils vides et des photos floues que vous y arriverez ! Parlez de vous, de vos envies, dressez un portrait qui corresponde à peu près à la réalité et oubliez les pseudos type « TBMdu77 » ou « PussyLover »…

Last but not least. Messieurs, n’illustrez pas votre profil avec des photos de votre b*te ou c’est l’échec presque assuré. Imaginez-vous que sur certains sites la moitié des hommes trouve original de déballer leur saucisse avant même les présentations d’usage, et bien rares seront les femmes sensibles à la photo glauque d’un membre blafard en gros plan… Essayez, vous verrez bien…

Cougars : matures et découvertes

Certains parlent de « phénomène », ce serait un peu exagéré, mais force est de constater que la « femme cougar » est entrée dans l’imaginaire collectif aux côtés de la « milf » et qu’elle tient une belle place dans le top des fantasmes de l’époque. Pour rappel, la « cougar » est cette femme dont l’âge dépasserait les 30, 40 ou 50 ans et qui raffolerait de chair fraîche (comprenez des hommes plus jeunes qu’elle). Plusieurs sites et applis de rencontre sont consacrés au phénomène et promettent de mettre en relation hommes jeunes et femmes matures, ReserveCougar.com qui se présente comme le « Premier site de rencontre cougar » est l’un d’eux, SoCougar (qui revendique 350000 inscrits) en est un autre… Une autre possibilité est tout simplement de passer par une appli comme Meetic et de faire une recherche par tranche d’âge !

Le piège des faux profils

Les faux profils ne sont pas l’apanage des applis ou sites peu sérieux… Il existe de faux profils sur toutes les plates-formes, même celles qui ont pignon sur rue. Pas de recette miracle pour savoir si vous discutez avec une vraie personne intéressée ou s’il s’agit d’un piège. S’agit-il d’une personne qui veut vous escroquer ou s’agit-il d’un petit jeu pervers pour un individu lambda qui cherche à tromper son ennui ? Il peut aussi s’agir de profils de commerciaux qui prospectent pour leur agence matrimoniale ou leur site. Il y a pourtant quelques indices pour le découvrir…

► Il/Elle n’a pas d’existence sur les réseaux sociaux

Après le premier contact, vous souhaitez l’ajouter sur Facebook, WhatsApp ou Skype, mais…il/elle n’a pas de compte. Les gens ne sont pas obligés d’êtres tous connectés, mais quand vous lui demandez sur quel réseau social il/elle a ses habitudes, il/elle esquive. Attention !

► Il/Elle veut tout savoir de vous…trop rapidement

Votre date d’anniversaire, l’endroit où vous êtes né, le nom du chat ou de votre mère ? Séparément, rien de très inquiétant dans ces questions….sauf quand toutes celles-ci arrivent au bout des premières heures. Cette personne voudrait faire une fiche descriptive de votre existence qu’elle ne s’y prendrait pas autrement. Il peut s’agir ici d’un(e) « stalker » qui vous guette depuis des jours ou des semaines… ou un(e) commercial(e) qui a vu une opportunité. Attention à l’usurpation d’identité aussi…

► Des erreurs récurrentes…

Les « petites » erreurs constatées entre son profil et ce qu’il/elle dit sont assez dérangeantes. Qu’il soit écrit « Jeanne » sur son profil, mais qu’elle écrive son prénom « Janne » (Benoît/Benoist – Marie-Line/Marylin) n’est pas très inquiétant, mais quand elle se trompe sur sa nationalité ou son âge, c’est plus embêtant. Il y a souvent plusieurs faux profils derrière une seule et même personne et il est bien compliqué de se souvenir de tous ces avatars…. Attention aussi à la photo : une jeune qui a l’air d’avoir moins de 30 ans, mais qui en a 40 via messagerie dès que vous lui dites que vous préférez les femmes plus âgées…c’est louche. Tout comme les profils complétés à 15% avec une seule photo.

► Ses photos sont trop… artificielles

Plus inquiétant : les photos louches. Vous avez en face de vous une bombasse de 25 ans qui ne cesse de vous parler, ou un jeune éphèbe du même âge qui vous poursuit de ses assiduités ? C’est très possible, mais les photos semblent un peu « artificielles » : pas retouchées, mais qui semblent sortir d’un rêve. Il peut s’agir d’un canular. Pour être sûr que la photo ne sort pas d’un site de photos « stock » (des photos vendues à but commercial) ou qu’elle n’a pas été volée sur un autre profil, vous pouvez très bien faire une recherche sur Google Images. Enregistrez l’image sur votre ordinateur et glissez-là dans la barre de recherche Google Image.

► Ce site est nul, rejoins-moi sur www.arnaque.com !

Vous avez trouvé une personne intéressante qui converse avec vous tous les jours, mais voilà…au bout de quelque temps, cette dernière vous annonce qu’elle est prise ou qu’il a trouvé la fille de ses rêves. Pas de bol, mais…il/elle continue de parler avec vous en vous expliquant que le site sur lequel vous êtes est nul et qu’il/elle a trouvé le bonheur sur telle ou telle plate-forme… Il s’agit d’un rabatteur bien sûr.

► Il vous parle de ses difficultés financières

La personne qui vous parle de ses problèmes d’argent, qui vous demande combien vous gagnez au bout d’une heure et qui vous demande de l’argent au bout de deux jours, là c ‘est le pompon,le summum de la crevardise. Si vous aviez mis votre intuition de côté pendant les quelques minutes où vous avez été charmé, ici il n’y a plus de doute, il se pourrait même que vous ayez affaire à un « brouteur », ces pros de l’arnaque amoureuse basés généralement au Nigéria ou en Côte d’Ivoire…

► Son français est… étrange

Ok, le français est une langue difficile à maîtriser parfaitement, on fait tous des fautes par ci par là, mais quand cela devient trop, il convient de faire attention à où l’on met les pieds. Exemple authentique d’un message envoyé sur une appli bien connue par une soi-disant « Marie Rose » : « Appelez-moi lorsque vous ete de retour. Repond moi. Moi Je suis une femme tout dabor sérieuse sincère et véridique aussi et ensuite je suis une femme attentionnée gentille généreuse sympa cool ouverte a toute discussion e surtout très respectueu. Ti est la ? » Marie Rose est peut-être une femme « véridique », son profil un peu moins…

8 règles élémentaires pour obtenir des résultats avec la rencontre en ligne

1/ Assurez-vous que votre profil comporte une biographie complète

Ne passez pas à côté d’une occasion et faites en sorte de répondre à toutes les questions que vous demandera l’appli ou le site de rencontre. Si vous avez tapé dans l’oeil de quelqu’un, cette personne cherchera à mieux vous connaître. S’il lui manque des informations pour faire le premier pas, elle risque de passer son tour. À l’inverse si vous avez notifié une personne de votre intérêt, mais qu’elle n’est pas intéressée par vous physiquement, elle pourra essayer de trouver des points positifs chez vous dans votre bio. Pas besoin d’en faire des caisses non plus ou de s’inventer une vie…

2/ Assurez-vous que vous êtes en ligne le week-end

Le week-end, les gens ont le temps de compter Fleurette et vous pourriez bien vous retrouver avec un rendez-vous plus vite que vous ne le pensez. Selon les sites de rencontres, le meilleur moment est le dimanche soir. Le moment où les coeurs à prendre sont plus facilement tentés de se donner rendez-vous après un week-end raté ou pluvieux et surtout histoire de ne pas être chez soi à broyer du noir avant le lundi. Soyez connecté à ce moment-là !

3/ Ne donnez pas votre numéro trop rapidement

Si vous vous entendez vraiment bien avec quelqu’un sur l’application, vous pourriez être tenté de donner votre numéro – mais ne soyez pas trop pressé. C’est très tentant de vouloir rencontrer une personne qui vous plait rapidement, mais pourquoi ne pas discuter un peu plus ? Il est beaucoup plus facile de se détacher d’une personne que l’on n’a jamais rencontrée que d’une personne qui a votre numéro de téléphone. On se sait jamais, ce bel hidalgo ou cette ravissante jeune fille avec qui vous partagez les mêmes goûts en matière de 7ème art peut d’un seul coup se révéler être un/une adepte de la Bilble satanique ou pire… un encarté LREM.

4/ Choisissez bien vos photos

Pas la peine de mettre 80 photos de vous avec votre chien…en contre-jour et floues. Choisissez bien vos photos : variez les angles de vues, mettez les couleurs qui vous vont bien. Évitez les poses, ne mettez pas que des selfies. Si vous vous aimez le ski ou la randonnée, montrez des photos en adéquation avec votre personnalité ! Pareil si vous préférez la lecture, le bricolage, la fête, le modélisme, etc. Par contre attention, si vous aimez la pêche à la ligne, éviter de mettre des photos de vous avec à chaque fois un poisson différent entre les pattes : ce n’est ni sexy ni intéressant. Idem pour les femmes qui aiment les chaussures et qui veulent exhiber leur collection. Cela n’intéresse pas les hommes…

5/ Attention aux plaisanteries (surtout avant un premier rendez-vous)

Vous aimez plaisanter ou vous vous forcez un peu pour détendre l’atmosphère durant vos longues conversations ? C’est bien naturel, mais attention : à l’écrit une banale petite blague ratée peut avoir de terribles répercutions, surtout avant un premier rendez-vous. Si vous faites un bide, vous ne penserez qu’à ça… et si vous n’avez vraiment fait un gros bide, votre rencart non plus !

6/ Jetez-vous à l’eau !

Vous avez trouvé LA personne sur une appli de rencontre ? L’anxiété sociale peut être un obstacle lorsqu’il s’agit de sortir avec quelqu’un. Vous pouvez passer de longues semaines à envoyer constamment des messages à quelqu’un à partir d’une application, mais il arrive qu’on puisse être terrifiée à l’idée de le ou la rencontrer, de peur de briser quelque chose. Rappelez-vous que les textos font partie du virtuel : un pays imaginaire où vous ne saurez jamais si une alchimie existe entre vous deux. Donc oui, discuter est important, suivez des règles qui vous mettent à l’aise, mais essayez de vous rappeler que vous parlez à de vraies personnes. Ne perdez pas cela de vue et jetez-vous à l’eau. Vous pourriez être déçu, mais vous gagnerez du temps.

7/ Considérez le premier rendez-vous comme un entretien d’embauche (enfin pas trop non plus)

Les conseils que nous pouvons donner pour un premier rendez-vous ne sont pas si éloignés de ceux qu’on pourrait donner à quelqu’un qui passe un entretien d’embauche. Restez concentré sur ce que votre rencart vous dit, si vous oubliez le nom de sa petite nièce, c’est moche. Prenez une posture détendue et regardez-là/le dans les yeux. Vous êtes nerveux ? Prenez conscience de votre respiration : cela peut faire toute la différence. N’oubliez pas non plus qu’il ne s’agit que d’un rendez-vous. Vous avez peur de ne pas plaire ? Dites-vous que c’est la même sensation qui prédomine en face : les gens ont plus ou moins de facilité à cacher leurs émotions.

Dans un monde sans site ou appli de rencontre, cette étape de « repérage mutuel » n’existe pas : vous sortiriez avec quelqu’un que vous avez déjà « validé » et approuvé comme partenaire potentiel. Cette première rencontre n’est donc qu’une première rencontre. Il n’est pas nécessaire d’en faire une chose intimidante. C’est juste le préambule d’un rendez-vous réel. Et si vous y pensez de cette façon, la pression est un peu plus forte. Cela aide aussi à répondre à vos questions : en parlant à quelqu’un en ligne vous vous faites une grande idée de qui il/elle sera en vrai. Parfois, cette personne la rencontre peut être décevante. Le fait de considérer le premier rendez-vous comme un « contrôle qualité » préalable vous protège contre un trop grand écart entre vos attentes et la réalité.

8/ Passé le premier rendez-vous, il n’y a plus de règles !

Passé ce premier rendez-vous, nous compliquons toujours les choses, car si on considère le premier rendez-vous comme un entretien d’embauche, la suite ne doit pas nécessairement être fond la caisse, c’est juste le « tour » suivant. Si vous avez apprécié un rendez-vous, vous n’êtes pas obligé de demander les antécédents médicaux de sa famille ou combien il/elle veut d’enfants. Commencer par la vérité : « Merci, j’ai passé un bon moment. » Passé cela, si votre encart vous ignore pendant quelques jours, cela ne veut pas dire que la partie est perdue. Elle/Il peut être occupé, avoir des enfants ou une vie agitée. La personne peut aussi ne pas être sur le même rythme que vous. Bien sûr, il y a le risque de ne pas avoir plu. Dans ce cas-là, il faut passer à autre chose : si vous n’avez pas de nouvelles, même un petit SMS, au bout de quelques jours, c’est peut-être que le « Oui, il faudrait remettre ça », n’était pas si sincère. Posez clairement la question sans détour : « Étais-tu sincère quand tu disais vouloir le revoir ? Tu peux être franc/franche, il n’y a aucun problème ». C’est quand même mieux que de tourner autour du pot. Le pire est de rester dans l’expectative…

Le blue dating

Pour les plus aventuriers, il existe une autre technique de drague, plus sauvage et aléatoire : le « Bluedating », en fait la drague par connexion Bluetooth. Dans un train par exemple, activez la connexion Bluetooth de votre téléphone puis, toujours dans les paramètres Bluetooth, rendez votre appareil visible. Toute personne dans un rayon de 10 mètres qui aura fait la même opération pourra voir le nom de votre téléphone s’afficher. Les deux appareils pourront se connecter pour échanger des textes, photos, etc… en attendant que leurs propriétaires se décident eux aussi à lier connaissance plus directement. Mais comme vous ne savez pas à qui appartient le téléphone cible (garçon, fille, quel âge, etc. ?), on ne peut que vous souhaiter bonne chance !