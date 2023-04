Rencontre adultère : Victoria Milan, pour de nouvelles aventures !

Victoria Milan est un site de rencontre qui s’est spécialisé dans les rencontres extraconjugales et les aventures discrètes pour les personnes mariées ou en couple. Il offre une plateforme sécurisée et confidentielle pour les individus cherchant à fuir la routine ou une relation toxique. Bien sûr, Victoria Milan met l’accent sur la confidentialité et la discrétion. Il ne s’agirait pas de se faire attraper. Heureusement toutes les personnes qui fréquentent ce site sont dans le même bain : il ne s’agirait pas d’ébruiter vos envies de voir ailleurs.

Un site sécurisé et discret…

Pour cela, il existe plusieurs garde-fous chez Victoria Milan : les membres peuvent créer des profils anonymes et choisir quelles informations partager avec d’autres utilisateurs. Il est d’ailleurs possible d’ajouter des filtres sur les photos (masque, flou, etc.), de verrouiller l’accès à certaines parties du profil et de gérer les notifications pour garantir une expérience de rencontre en ligne la plus discrète possible. En dehors de ça, Victoria Milan fonctionne comme tous les sites de rencontre « lamdba » : outils de recherche avancée permettant aux utilisateurs de trouver des partenaires potentiels en fonction de leurs préférences (âge, localisation, centres d’intérêt…), possibilité d’envoyer un « wink » (« clin d’œil » pour notifier la personne que vous lui avez tapée dans l’œil, demande de photos en privé, chat illimité, etc.

En ce qui concerne les communications, d’ailleurs, Victoria Milan utilise des fonctionnalités de messagerie sécurisée pour que les utilisateurs puissent communiquer en toute confidentialité sans divulguer leurs informations personnelles. Le site met aussi un fort accent sur la protection des données personnelles. En utilisant des outils de sécurité avancés pour protéger les données des utilisateurs contre les intrusions et les piratages.

29,99 € c’est moins cher qu’un divorce !

Bien sûr, tout cela a un prix et même si vous pouvez vous inscrire gratuitement pour voir les personnes qui habitent autour de chez vous (ou dans la zone où vous vous trouvez si vous êtes en vacances ou en déplacement professionnel), il faudra un abonnement payant. Comme tous les sites de ce type, les tarifs sont dégressifs : si un seul mois coûte la somme exorbitante de 59,99 €, il est possible de s’engager pour 6 mois (39,99 €/ mois), ou 1 an pour un prix qui tombe à 29,99 €. C’est donc moitié prix !