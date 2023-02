6 Nations 2023 : Vidéos, programme, actu… Le tournoi en direct de votre téléphone

Compétition créée en 1882, ce tournoi mythique qui ne rassemblait que les 4 nations britanniques s’est agrandi en 1910 et 2000 avec l’ajout de la France et de l’Italie. Ce tournoi des 6 Nations sponsorisé par une grande marque de bière se déroule chaque année et fait figure de championnat d’Europe puisque les autres nations du rugby du continent sont loin derrière en termes de performance.

Tout ce qu’il faut savoir sur les matchs et les enjeux

L’année dernière, le 15 Français avait remporté le Grand Chelem après une période de disette de 12 ans. 2023 est aussi une année de Coupe du Monde alors les Bleus sont attendus au tournant. Pour ne rien rater de ce 6 Nations, l’appli officielle est indispensable. Vous pourrez profiter d’article expliquant les enjeux de chaque rencontre, les commentaires d’avant-match, des vidéos des meilleures actions, le classement en temps réel, les compostions, des statistiques détaillées et des tas d’actus.

Une Fantasy League pour le fun

L'appli propose aussi un jeu Fantasy Rugby qui fonctionne comme dans le football : à chaque tour, vous sélectionnez une équipe de rêve et vous gagnez des points en fonction de ce que les joueurs ont réellement accompli pendant les matchs. Il y a de nombreux cadeaux à la clé pour ceux qui devinent juste. L'appli propose les mêmes choses pour le tournoi féminin et le tournoi des moins de 20 ans. Si vous souhaitez suivre le Tournoi des 6 Nations, cette appli est bien plus détaillée et sympa que les applis généralistes des chaînes de télé spécialisées.