5 meilleurs logiciels gratuits de récupération de données pour Windows 10

Dans le monde actuel, les données sont l’un des biens les plus précieux, et leur perte peut avoir des effets désastreux. Ces événements malencontreux peuvent arriver à n’importe qui et à tout moment. Ils sont souvent provoqués par une panne matérielle, une suppression accidentelle, des erreurs logicielles ou des attaques de virus…

La perte de données peut avoir des conséquences majeures et même parfois catastrophiques, selon le type de fichiers. Tous ceux qui ont un jour perdu des données conviendront que c’est extrêmement frustrant. Bien qu’il existe de nombreuses options de sauvegarde de données et d’options logicielles de clonage de disque qui peuvent rendre le travail de récupération de données assez simple et facile à faire, il faut souvent faire le travail en amont et les utilisateurs ne sont pas tout le temps sensibilisé à cette problématique. Si vous n’avez aucun garde-fou en place, vous aurez besoin d’un logiciel de récupération de données gratuit Windows 10 pour vous aider à restaurer vos fichiers et dossiers manquants en cas de panne de disque dur ou de lecteur corrompu.

Dans cet article, nous étudierons et discuterons des nombreux outils et méthodes de récupération de données disponibles sur le marché.

5 logiciels efficaces et gratuits pour récupérer des fichiers sous Windows

L’une des marques bien connues pour ses utilitaires PC et ses outils créatifs est Wondershare. Il n’est pas surprenant que l’une des meilleures applications de récupération de données soit Wondershare Recoverit.

Un ensemble puissant de fonctions qui peuvent récupérer gratuitement le fichier supprimé sous Windows 10, qu’il s’agisse de photos, de vidéos ou de n’importe quel autre fichier. Tout le monde peut facilement utiliser Wondershare Recoverit, car il est simple à télécharger et à installer, que vous souhaitiez récupérer des données pour des fichiers personnels ou professionnels. De plus en plus d’informations cruciales sont conservées sur nos ordinateurs et vous pouvez protéger ces données à l’aide de Recoverit pour éviter une suppression accidentelle ou un vol.

Ci-dessous les liens de téléchargement :

Wondershare Recoverit pour Windows

Caractéristiques :

Pour récupérer des données perdues, effacées ou formatées à partir de divers périphériques de stockage, tels que des disques durs, des clés USB, des cartes mémoire et d’autres supports, les utilisateurs peuvent utiliser Wondershare Recoverit. Récupérer gratuitement le fichier supprimé dans la corbeille Windows .

. Il recherche les données perdues ou supprimées sur le périphérique de stockage à l’aide d’algorithmes d’analyse sophistiqués. Il peut récupérer des données sous diverses formes, y compris des images, des films, des fichiers audio, des documents, etc.

Les données peuvent être récupérées à partir d’ordinateurs Windows et Mac avec Wondershare Recoverit, qui prend en charge de nombreux systèmes de fichiers, notamment NTFS, FAT16, FAT32, exFAT et APFS.

Avant d’enregistrer les données récupérées sur leur PC, les utilisateurs de Wondershare Recoverit peuvent les prévisualiser et les vérifier à l’aide de l’outil de prévisualisation.

Divers périphériques de stockage, tels que les disques durs, récupérer des données de la carte SD , les clés USB, les cartes mémoire, les appareils photo numériques, etc., sont pris en charge par Wondershare Recoverit.

, les clés USB, les cartes mémoire, les appareils photo numériques, etc., sont pris en charge par Wondershare Recoverit. Avant d’acheter la version complète, les utilisateurs peuvent utiliser la version d’essai gratuite pour analyser et prévisualiser les données supprimées.

► Puran File Recovery

Un programme gratuit de récupération de fichiers est Puran File Recovery. Puran File Recovery est une excellente option pour récupérer des fichiers perdus ou supprimés, car les analyses de disque sont rapides et le programme est simple à utiliser.

Dans Puran File Recovery, l’option Tree View rend incroyablement simples la recherche de fichiers supprimés et la localisation de ceux que vous souhaitez restaurer.

Caractéristiques :

Puran File Recovery analyse plus de 50 formats de fichiers différents pour localiser les fichiers supprimés.

Affichez uniquement les images, la musique, les documents, les films ou les fichiers compressés en filtrant les résultats des fichiers supprimés.

Avant de récupérer, les fichiers peuvent être prévisualisés dans l’affichage en liste ou l’arborescence.

Peut ramener les fichiers supprimés à leur emplacement d’origine. Analyser les systèmes de fichiers NTFS et FAT12/16/32.

► Wise Data Recovery

Bien que Wise Data Recovery soit un programme logiciel gratuit de récupération de données pour Windows 10, vous devez savoir qu’une partie importante des éléments supprimés qu’il découvre ne peut pas être récupérée. Cependant, le programme vaut incontestablement la peine de l’essayer si vous êtes dans des circonstances désespérées.

Vous pouvez récupérer gratuitement des fichiers supprimés avec ce logiciel, et il peut également aider à la récupération de fichiers après un endommagement ou un reformatage du disque dur. Bien qu’il ait été créé pour Windows, Wise Data Recovery peut également être utilisé sur un Mac utilisant WinPE.

Caractéristiques:

Les systèmes d’exploitation Windows 32 bits et 64 bits sont compatibles avec celui-ci.

Une version portable est disponible, vous n’êtes donc pas obligé de l’installer directement sur votre disque dur.

Logiciel gratuit de récupération de données sous Windows 10

Vous pouvez récupérer plusieurs fichiers simultanément.

Pour ceux qui en ont besoin, un outil de recherche sophistiqué est disponible.

Il est simple à utiliser et apparaîtra et se sentira familier.

Il affichera le nom du fichier, le chemin, la taille et la capacité de récupération.

Il s’installe en peu de temps. Taux de numérisation extrêmement rapides.

► Test Disk

L’une des premières recommandations que vous verrez si vous recherchez un programme de récupération de fichiers gratuit est TestDisk. En raison de son adaptabilité et de sa convivialité, ce programme de récupération de fichiers open source (s’ouvre dans un nouvel onglet) a gagné en popularité depuis 2008. Même si TestDisk utilise une interface de ligne de commande au lieu d’une interface utilisateur pilotée par la souris, le logiciel fait le taf.

La prise en charge d’une large gamme de systèmes est l’un des principaux arguments de vente de TestDisk et de son outil de récupération de photos PhotoRec.

Caractéristiques :

Pour restaurer des fichiers, vous n’êtes pas obligé d’acheter une licence. TestDisk est gratuit.

Étant donné que le programme est open source, vous pouvez examiner et même modifier son code source.

Pour utiliser le logiciel, vous n’avez pas besoin de l’installer.

TestDisk n’a besoin que d’un peu de puissance de traitement ou de RAM. Ainsi, il peut fonctionner même sur des PC extrêmement anciens.

Récupérer les fichiers supprimés sous Windows 10

Le programme peut analyser des disques sans système de fichiers ou qui ne peuvent pas être montés.

► Glary Utilities

Le meilleur programme de réparation de PC, Glary Utilities, est gratuit pour un usage personnel et possède plus de 20 fonctionnalités. Avec l’aide de cette application fantastique, vous pouvez résoudre rapidement un large éventail de difficultés Windows et vous prémunir contre les difficultés futures. Glary ne semble pas être un logiciel gratuit en termes d’apparence et de sensation. Il offre un excellent équilibre entre les fonctionnalités automatiques et manuelles qui éliminent l’encombrement du système et organisent les données.

Quelle que soit votre décision, vous devez cliquer sur le bouton Réparer pour corriger les erreurs après la numérisation. De plus, Glary Utilities supprime les fichiers inutiles, mais ne fournit que des descriptions détaillées comme le fait Advanced PC Cleanup.

Caractéristiques:

Il comprend de nombreuses fonctionnalités, notamment la possibilité de supprimer les logiciels malveillants, de gérer l’espace disque, de sauvegarder et de restaurer les pilotes, de gérer les paramètres de registre, de défragmenter les disques, de réparer les fichiers système, etc.

Les administrateurs peuvent gérer la maintenance automatique, désactiver les programmes de démarrage, afficher la version du logiciel et les données de licence, suivre le temps de démarrage de Windows et la mise à jour la plus récente, et supprimer les traces de confidentialité à l’arrêt à l’aide du tableau de bord de présentation dans Glary Utilities.

La solution peut également vérifier automatiquement les problèmes des systèmes, activer la suppression de programmes et optimiser la mémoire en supprimant les fichiers indésirables et inutiles.

Conclusion

La continuité de vos activités commerciales ou la prévention de la perte de données personnelles peuvent grandement dépendre d’un outil de récupération de données fiable. Nous espérons que les informations contenues dans cet article concernant les outils de récupération de données et la valeur d’en avoir un à portée de main en cas de perte de données ont été utiles.

Nous vous suggérons Wondershare Recoverit comme un outil fiable pour récupérer gratuitement un fichier supprimé de la corbeille de Windows 10. C’est une excellente option pour les clients qui ont besoin de récupérer des données perdues ou supprimées à partir de différents périphériques.