La perte de données sur un appareil Android peut être une expérience frustrante et stressante. Que ce soit en raison d’une suppression accidentelle, d’une panne du système, d’une mise à jour défectueuse ou de tout autre problème inattendu, la disparition soudaine de fichiers importants peut causer des maux de tête considérables. Heureusement, il existe une solution : les logiciels de récupération de données Android. Dans cet article, nous allons explorer les 5 meilleurs logiciels de récupération de données Android disponibles sur le marché. Que vous ayez supprimé des photos précieuses, des messages texte importants, ou que vous cherchiez à restaurer des fichiers perdus, ces outils sont là pour vous aider à récupérer vos données en un rien de temps.

Pourquoi avez-vous besoin d’un logiciel de récupération de données Android

Un logiciel de récupération de données Android est nécessaire dans diverses situations où des données importantes ont été perdues, supprimées ou endommagées sur un appareil Android. Lorsque les données sont supprimées sur un téléphone Android, elles ne disparaissent pas complètement. Cependant, vous ne pouvez pas les récupérer manuellement. Donc, vous devez utiliser un bon logiciel de récupération de données Android pour les récupérer.

Un meilleur logiciel de récupération de données Android – DroidKit

DroidKit est l’un des meilleurs logiciels de récupération de données d’un téléphone portable Android. Cet outil propose différents modes comme la récupération rapide sans root, la récupération profonde pour mieux scanner les données perdues, la récupération depuis la carte SD de votre smartphone et la récupération des données WhatsApp. Par ailleurs, DroidKit est également un logiciel de récupération de données après formatage Android. Cela signifie qu’il peut restaurer les données même après une réinitialisation.

Fonctions de DroidKit :

Récupération rapide : Si votre appareil Android n’est pas rooté, vous pouvez utiliser DroidKit pour récupérer la majorité des données perdues.

Récupération profonde : Cette fonction est utilisée pour récupérer toutes les données effacées par erreur. Le scan peut prendre beaucoup de temps, mais le résultat est garanti.

Récupération depuis la carte SD : Si vous avez effacé les données de votre carte SD, DroidKit peut scanner la carte SD de votre téléphone et récupérer les données perdues.

Récupération de WhatsApp : DroidKit peut également récupérer les données WhatsApp effacées comme les conversations, les pièces jointes, et les messages vocaux.

Récupérer tous les types de données : DroidKit peut récupérer tous les types de données comme les photos, vidéos, musique, SMS, contacts, journal d'appel, applications, fichiers, documents, et les données WhatsApp.

Avantages de DroidKit :

Il convient à toutes les situations résultant d’une perte de données, d’un formatage ou d’une suppression accidentelle.

Il est recommandé par les sites français connus comme Clubic, 01Net, CNET France, Frandroid et encore plus.

Le taux de réussite est très élevé, la plupart des utilisateurs récupèrent avec succès les données Android effacées via DrioidKit.

Ce logiciel est doté de différentes fonctions puissantes, il convient à tous les appareils Android et est facile à utiliser.

Il est compatible avec tous les appareils qui tournent sous Android 5 à 13.

Vous pouvez utiliser DroidKit sur Windows et sur Mac.

Vous pouvez prévisualiser les données avant de les récupérer sur votre appareil Android.

DroidKit est l’un des meilleurs logiciels disponibles actuellement pour la récupération de données Android grâce aux fonctionnalités qui offre. Donc, nous vous invitons à le télécharger et à l’essayer si vous souhaitez récupérer vos données plus facilement.

4 logiciels populaires pour récupérer des données Android gratuit

1. Easeus

EaseUS demeure une référence en matière de récupération de données sur les appareils Android. Son outil de récupération de données pour Android explore minutieusement la mémoire de stockage de votre dispositif, révélant ainsi la possibilité de restaurer divers éléments tels que les SMS, les photos, les vidéos, les fichiers audio, et les documents.

Avantages :

Mise à jour et support technique gratuits.

Récupération illimitée des données.

Récupération en cas de suppression accidentelle.

Inconvénients :

Limitations fonctionnelles : Malgré ses qualités indéniables, EaseUS présente certaines limitations en termes de fonctionnalités.

2. DiskDrill

DiskDrill, un puissant utilitaire de récupération de données, se distingue par sa capacité à extraire précieusement vos informations en explorant le vaste univers du stockage de votre smartphone Android rooté. Ce logiciel devient votre allié infaillible dans la quête des trésors enfouis au cœur de la mémoire interne de votre téléphone, ou encore des précieuses données disséminées sur les cartes mémoire externes.

Avantages :

Activation du débogage USB et autorisations simples.

Résolution de problèmes USB, mises à jour échouées, et cartes SD corrompues.

Récupération de données facile et sans risque.

Inconvénients :

Non compatible avec Windows.

Nécessite un téléphone Android rooté.

3. FonePaw

FonePaw Android Data Recovery est un outil de récupération de données Android pratique qui récupère efficacement les fichiers Android perdus/supprimés, les photos, les fichiers audio, etc. Cet outil permet également de récupérer les données de la mémoire interne de l’appareil, de la carte SD Android et de la carte SIM. Il peut même récupérer les données des téléphones endommagés et infectés par des virus.

Avantages

Interface utilisateur intuitive et facile à utiliser.

Prend en charge différents types de fichiers.

Il peut récupérer les données à partir de la mémoire interne et externe.

Disponible pour Mac et Windows.

Inconvénients

Nécessite le root.

Ne récupère pas les fichiers avec leur nom d’origine.

Ne récupère pas les données Android récemment supprimées.

La version gratuite présente diverses limitations logicielles.

4. MiniTool Recovery for Android

MiniTool Mobile Recovery for Android aide à récupérer les fichiers perdus, supprimés ou corrompus de vos téléphones et tablettes Android, tels que les photos, les vidéos, les messages, etc. Il peut même récupérer les données perdues en raison d’une erreur de racine ou de système d’exploitation, d’un problème de blocage de l’appareil ou d’une mauvaise manipulation des appareils Android.

Avantages

Prend en charge une large gamme d’appareils et de modèles Android.

Récupère les données depuis le stockage interne ou la carte SD d’un appareil Android.

Interface simple et conviviale.

Inconvénients

Ne prend en charge que les appareils Android rootés.

Fonctionnalités limitées dans la version gratuite.

Tableau comparatif de 5 logiciels de récupération de données Android

Voici un tableau qui compare les 5 meilleurs logiciels de récupération de données Android afin de déterminer le meilleur :

Logiciel Récupération sans root Compatibilité avec les appareils Android Fonctionnant sur Windows et Mac Récupération depuis la carte SD Récupération de données WhatsApp DroidKit Oui, sauf pour la récupération profonde Tous les appareils Android tournant sous Android 5 à 13 Oui, Windows et Mac Oui Oui EaseUS Non La majorité des téléphones Android Oui, Windows et Mac Oui Non DiskDrill Non La majorité des téléphones Android Mac uniquement Oui Non FonePaw Non La majorité des téléphones Android Oui, Windows et Mac Oui Non MiniTool Non La majorité des téléphones Android Windows seulement Oui Non

Conclusion

Il existe de nombreux logiciels de récupération de données Android sur le marché. Cependant, ces logiciels n’offrent pas les mêmes fonctionnalités et certains sont meilleurs que d’autres. Dans cette comparaison, on constate que DroidKit est bien meilleur que les autres logiciels mentionnés dans cet article car il est le seul qui peut fonctionner sur des téléphones Android non rootés et offre la possibilité de récupérer les données WhatsApp. Par ailleurs, DroidKit vous permet de prévisualiser les données avant de les récupérer sur votre smartphone. Donc, si vous cherchez l’avis d’un professionnel, DroidKit est le meilleur choix. Téléchargez-le et vous ne serez pas déçu du résultat.

