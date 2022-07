5 apps pour revendre et acheter du matériel d’occasion

La tendance a d’abord été portée par les jeunes générations, mais s’ancre aujourd’hui dans notre quotidien grâce aux plateformes en ligne et applications mobiles. La révolution du reconditionné numérique est en marche : plateformes en ligne entre particuliers ou sites spécialisés dans le reconditionné, 80 % de la population qui achète des produits d’occasion passent par Internet.

Tout se recycle, se reconditionne et se revend. Plus aucun domaine n’est épargné par le secteur de la seconde main. Voici les meilleures apps pour participer au « recommerce » :

1. Momox : l’app des articles culturels de seconde main

Sur Internet ou sur l’app mobile (disponible sur iOS et Android), Momox est spécialisé dans les articles culturels de seconde main.

L’avantage principal de cette app, c’est que pour revendre vos articles culturels, il vous suffit de quelques clics pour y parvenir. Vous pouvez tous les revendre et les envoyer à Momox en même temps, sans publier d’annonces ni répondre aux potentiels acheteurs. Momox s’occupe de tout. C’est simple, rapide et efficace.

Sur Momox, on revend ou on achète par exemple :

Des livres (scolaires, romans, BD, mangas…)

Des jeux vidéo

Des CD et vinyles

Des DVD et Blu Ray

2. Leboncoin : l’app pour tout trouver d’occasion

Leboncoin existe depuis 2006 en France. C’est un site d’annonces entre particuliers sur lequel on trouve de tout.

Classique de la seconde main, il faut parfois être patient pour trouver ce dont vous avez besoin parmi les milliers d’annonces. Il est toutefois possible de filtrer toutes ces annonces pour ne garder que celles proches de chez vous, afin d’éviter de passer par la case « livraison ».

L’inconvénient, c’est surtout pour revendre ses articles. Vos publications peuvent se noyer parmi les milliers d’annonces existantes. Leboncoin propose d’ailleurs une option payante pour mettre vos annonces en avant.

Mais surtout, c’est à vous de gérer vos publications : de la rédaction à la publication, en passant par les réponses aux intéressés et l’envoi ou la remise en main propre des produits.

Sur Leboncoin, on trouve des articles de seconde main très variés, notamment :

Des véhicules

De la décoration

Des outils

Des vêtements

Des jouets

De l’électroménager

3. Black Market : l’app du reconditionné high-tech

Black Market, c’est l’application mobile spécialisée dans les produits high-tech de seconde main.

L’avantage, c’est que tous les appareils sont reconditionnés avant d’être remis à la vente. Réparations, changements d’éléments défaillants, suppression des données de l’ancien propriétaire… C’est du high-tech de seconde main, presque comme neuf.

Sur Black Market, on trouve par exemple :

Des ordinateurs

Des smartphones

Des tablettes

De l’électroménager

4. Etsy : l’app artistique de la seconde main

Etsy est avant tout une app connue pour ses articles “fait main” réalisés par des artistes ou artisans qui vendent leurs œuvres. Et pourtant, Etsy comporte aussi une section vintage qui permet d’accéder à des articles de seconde main.

Le petit plus, c’est la possibilité de restreindre ou de choisir la provenance de l’article pour ne pas faire exploser son empreinte carbone.

Sur Etsy, section vintage, on achète et revend des articles assez variés :

Décoration

Bijoux

Articles pour cuisiner

Accessoires de mode

5. Depop : l’app recommerce du style

L’app Depop, c’est la mode créative de seconde main. Artistes, créateurs, designers, collectionneurs et passionnés mélangent leurs avis et leurs styles pour un rendu des plus esthétique.

Il y a tout ce qu’il faut pour se concocter un style mode, street et dénicher des pépites. C’est aussi une application qui permet aux amateurs de se tenir informer des dernières tendances et de trouver leur style en remplissant leur armoire d’articles de seconde main.

Sur Depop, on trouve principalement du vestimentaire et des accessoires de mode, mais aussi :