5 applications malignes pour acheter, vendre ou donner vos objets

Aujourd’hui, l’écologie est au centre des débats et, nous-même, devons nous remettre en question dans notre manière de consommer. Acheter encore et encore pour mieux jeter ? Il y a de meilleures façons de faire et les solutions pour le faire ne manquent pas. Nous n’allons pas ici nous pencher encore et encore sur les mastodontes du marché que sont Le Bon Coin, Vinted ou le Market Place de Facebook, mais plutôt sur des applications plus spécifiques et originales. Préparez-vous aux belles surprises et à faire des affaires.

Depop

Depop est un marketplace de mode où vous trouverez des articles plutôt vintage. Si vous cherchez ou voulez vendre des Air Jordan 3, des vestes fluo Adidas échappées des années 90 ou un manteau en Jean Levi’s un peu vieilli, c’est ici que ça se passe. On est vraiment dans la mode nostalgique et le côté friperie. Comme l’application est mondiale, le choix est vaste. Le fil des annonces ressemble comme deux gouttes d’eau à celui d’Instagram donc vous ne serez pas dépaysés.

Wallapop

Si vous n’avez pas envie de vous déplacer trop loin de votre lieu de vie, vous pouvez utiliser Wallopop. L’application vous demandera votre localisation et vous proposera des annonces pour des objets qui ne sont pas loin de vous selon le filtre de distance que vous avez choisi (1 km, 5 km…). Une façon maligne de commercer sans avoir à parcourir la ville. Un canapé est toujours plus simple à déplacer à pied sur 200m qu’en voiture dans les bouchons sur 10 kilomètres.

Geev

Plutôt que vendre ou payer, vous pouvez aussi donner ou recevoir sans dépenser. Geev est en effet basé sur le principe du don et de la gratuité. Ainsi, vous pouvez faire des heureux en donnant vos objets ou en récupérer sans le besoin d’une transaction. Une belle initiative qui vous permet de rallonger la vie d’objets mais aussi de donner de la nourriture quand vous vous apercevez que vous ne pourrez la manger. L’application connaissant pas mal de succès, il faudra par contre être au aguets si vous voulez être la première personne à profiter des meilleurs plans. Vous voulez en savoir plus ? Nous avons fait un sujet entier sur Geev il y a quelques temps…

Beebs

Toutes les personnes qui ont des enfants se retrouvent trop souvent entourées d’objets qu’elles n’utilisent plus et qui finissent par prendre la poussière. Beebs est une plateforme qui s’est ainsi spécialisée dans les annonces concernant tout ce qui touchent les 0-14 ans. Vous trouverez donc aussi bien des poussettes que des habits ou des livres par exemple. Pratique pour les nouveaux parents qui pourront aussi s’équiper à moindre prix. Si vous vendez, l’envoi vous est facilité avec l’impression directement chez vous de l’étiquette qui vous permet de déposer gratuitement le coli en point relais.

AlloVoisins

Au niveau écologie, rien ne vaut la proximité. AlloVoisins vous permet de cette manière de profiter de service ou de locations de matériel non loin de chez vous. Pourquoi acheter une perceuse dont vous vous servirez une fois tous les ans si une personne de votre quartier peut vous la louer pour 20 € ? Il vous suffit de poster votre annonce sur l’application et vous aurez des réponses de gens des alentours. Ceux qui utilisent l’application sont plutôt dans un état d’esprit d’entraide et de retour du lien social dans les quartiers. De quoi même vous permettre de faire de bonnes rencontres et d’améliorer les relations de voisinage. Vous voulez en savoir plus ? Nous avons fait un sujet sur des applis concernant le bricolage où nous parlions d’AlloVoisins…