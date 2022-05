5 applications Android pour devenir plus écoresponsable

Le temps passe et le besoin de se montrer plus écoresponsable devient une priorité si nous voulons éviter le pire pour l’avenir de la planète. Voici 5 applications qui vous aideront à faire des efforts en douceur.

L’heure est grave en ce qui concerne la préservation de la Terre. Si rien n’est fait sur le côté écologique de nos quotidiens, le pire arrivera beaucoup plus rapidement qu’il ne devrait. C’est donc à nous de réagir aujourd’hui pour tenter d’alléger le poids que notre comportement peut avoir dans l’accélération des effets négatifs qui menacent nos écosystèmes. Il n’est pourtant pas si évident que ça d’adopter les bons réflexes. Conscient de ça, nous vous proposons aujourd’hui une sélection d’applications qui prendront soin de vous prendre par la main pour faire de vous quelqu’un de plus écoresponsable.

90 jours

Pour devenir plus écoresponsable, il faut déjà comprendre ce que cela signifie et comment le mettre en place. C’est exactement le défi que vous lance 90 jours qui vous explique chaque jour ce que vous pouvez faire dans votre quotidien pour changer vos habitudes et contribuer plus positivement au changement vers une société plus écologique. Il s’agit, en quelque sorte, d’un coach écologiste. Quel légume de saison manger ? Quelle sorte de savon sans produit chimique utiliser ? Vous aurez ici vos réponses et, en trois mois, vous pourriez améliorer fortement votre vie qui deviendra plus saine.

Etiquettable

Etiquettable se veut « la 1ère application de cuisine durable collaborative ». Ses créateurs souhaitent en effet changer votre façon de cuisiner pour vous aider à être plus en phase avec les saisons et l’environnement. Vous trouverez donc dans l’app plusieurs informations indispensables :

Les fruits et légumes de saison et produits localement

Les espèces menacées de poissons

Des astuces pour cuisiner zéro déchet, avec le minimum d’impacts…

Des informations sur les enjeux de l’agriculture, l’alimentation, le bio, …

La géolocalisation de restaurants engagés

Des recettes bas carbone (de saison pour la France métropolitaine/à majorité végétales), dont l’impact environnemental, santé/nutrition et économique et social a été calculé

La géolocalisation de producteurs et magasins de consommation responsable

L’application étant collaborative, elle n’a de cesse d’être de plus en plus complète. Toutes les données partagées sont en plus soumises à l’avis d’experts.

Le Guide du tri

Recycler peut nous en faire voir de toutes les couleurs et le Guide du tri veut justement nous aider à savoir dans quel bac va quel produit. Vous cherchez le nom de votre emballage dans le moteur de recherche et vous avez directement la réponse. Pour tout ce qui est verre, plastique, métal, papier et carton, l’application vous indique même les points de collecte les plus proches parmi plus de 70 000 dans toute la France. Vous y trouverez également des conseils pour bien trier et améliorer votre impact quotidien.

Le Club Bio

Parce que manger sainement n’est pas toujours à portée de toutes les bourses, Le Club Bio propose des cashbacks si vous faîtes vos courses dans certaines enseignes comme Biocoop, Naturalia, la Belle Vie et bien d’autres. Vous scannez vos tickets de caisses dans l’application et vous récupérez des points que vous pourrez alors échanger contre des cadeaux bio et écologiques. Ils vous seront envoyés gratuitement chez vous. Une récompense pour votre geste vert en somme.

Glimpact

Parfois, les produits nous semblant les plus innocents sont de vraies catastrophes écologiques. Glimpact vous permet de scanner ceux que vous avez sous la main pour découvrir leur impact environnemental en prenant en compte 16 catégories d’impact sur la planète dont un produit peut être à l’origine. Enfin, l’application vous propose des alternatives moins polluantes afin de vous permettre de réduire petit à petit votre empreinte carbone sans pour autant changer diamétralement vos habitudes culinaires.