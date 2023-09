4 Méthodes pour sauvegarder WhatsApp Android sur PC en 1 clic

WhatsApp est devenu l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde, et avec la quantité croissante de données importantes que nous échangeons via cette plateforme, il est essentiel de s’assurer que nos conversations et nos fichiers multimédias sont en sécurité. Heureusement, il existe plusieurs moyens simples et efficaces de sauvegarder vos données WhatsApp sur un PC.

Dans cet article, nous explorerons quatre méthodes différentes pour vous permettre de choisir celle qui convient le mieux à vos besoins. Que vous cherchiez à archiver des conversations précieuses, à libérer de l’espace sur votre téléphone, ou simplement à avoir une copie de vos données sur un support supplémentaire, nous avons la solution pour vous. Lisez la suite pour découvrir comment sauvegarder WhatsApp Android sur PC en toute simplicité.

Sauvegarder WhatsApp Android sur PC en 1 clic via DroidKit

DroidKit est un logiciel développé par iMobie qui contient différentes fonctions. Parmi ses fonctionnalités est la gestion des données qui permet de sauvegarder les données sur PC ainsi que les données WhatsApp y compris les messages, les médias et les pièces jointes. Cela permet également de transférer photo WhatsApp vers PC. En 1 clic seulement DroidKit peut effectuer une sauvegarde WhatsApp sur PC. Cela vous permet de préserver vos conversations dans un endroit sécurisé et vous pouvez les restaurer ultérieurement si vous le souhaitez.

Voici ci-dessous comment transférer les messages WhatsApp sur PC via DroidKit :

Tout d’abord, vous devez télécharger et installer DroidKit sur votre PC/Mac.

Une fois installé, lancez-le et sélectionnez Gestionnaire Données puis appuyez sur Gestionnaire WhatsApp.

Ensuite, cliquez sur Sauvegarder WhatsApp.

Enfin, cliquez sur Sauvegarder.

Sauvegarder WhatsApp sur PC via e-mail

Il est également possible de sauvegarder WhatsApp Android sur PC via Email. Cependant, vous devez transférer les conversations une par une, et le contenu multimédia ne sera pas transféré en utilisant cette méthode.

Voici comment procéder :

D’abord, ouvrez WhatsApp sur votre téléphone Android et sélectionnez une conversation.

Ensuite, appuyez sur les 3 points en haut, cliquez sur Plus puis sur Exporter discussion.

Après cela, sélectionnez Gmail, faites entrer l’adresse du récepteur puis envoyez le mail.

Enfin, ouvrez votre boite mail sur votre PC, allez sur les Messages envoyés, trouvez le mail et téléchargez la conversation WhatsApp.

Sauvegarde WhatsApp Android sur un stockage local

Si vous souhaitez sauvegarder WhatsApp Android sur le stockage local de votre appareil, vous pouvez le faire directement depuis l’application WhatsApp. Cependant, vous ne pouvez pas sauvegarder WhatsApp Android sur PC en suivant cette méthode, car la sauvegarde aura lieu sur le stockage interne de votre téléphone. Voici comment procéder.

Lancez WhatsApp sur votre téléphone.

Appuyez sur les 3 points > Paramètres > Discussions > Sauvegarde discussions > Sauvegarder.

Sauvegarder WhatsApp Android sur Google Drive

Ceci est la méthode officielle pour sauvegarder WhatsApp. Cependant la sauvegarde aura lieu sur le stockage en ligne (cloud) de Google Drive et non pas sur votre PC. Si vous souhaitez sauvegarder WhatsApp sur votre PC, veuillez utiliser DroidKit.

Voici donc comment sauvegarder WhatsApp Android sur Google Drive :

D’abord, lancez WhatsApp sur votre téléphone et cliquez sur votre photo puis sur Discussions.

Ensuite, sélectionnez Sauvegarde des discussions puis sous « Comptes Google » sélectionnez votre compte.

Enfin, cliquez sur Sauvegarder.

Conclusion

Il existe différentes méthodes pour sauvegarder WhatsApp Android sur PC. Cependant, la méthode via mail ne peut pas sauvegarder toutes les conversations à la fois et les méthodes en local et via Google Drive ne font pas la sauvegarde sur PC. Heureusement il y a DroidKit qui peut sauvegarder toutes les données WhatsApp sur PC en 1 clic seulement. Nous vous recommandons d’essayer ce logiciel si vous souhaitez sauvegarder WhatsApp sur votre PC plus facilement.

