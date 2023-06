Tronsmart Bang : l’enceinte Bluetooth qui fait « boom »

Mesurant 361 x 150 x 183 mm et pesant un peu plus de 3 kg, la Tronsmart Bang est une enceinte conçue pour être remarquée avec son éclairage LED dynamique et programmable. C’est aussi un appareil qui est fait pour l’extérieur puisqu’elle dispose d’une certification IPX6 qui la rend insensible aux éclaboussures et à la pluie. Pas question de la faire tomber dans la piscine, mais si vous l’oubliez dehors, elle ne risque rien. Le design est réussi et la poignée de transport est très solide. On peut voir que les boutons sont en caoutchouc étanche tout comme la trappe qui renferme la connectique.

Une connectique riche !

On trouvera à l’intérieur une prise USB-C pour l’alimentation, une prise USB-A pour ajouter une clé ou un disque dur, une prise jack 3,5 mm pour brancher un auxiliaire (le câble est fourni) et un slot pour carte micro-SD (TF-Card). Notez que l’appareil propose une compatibilité NFC : il suffit de passer son smartphone sur la puce pour un appairage Bluetooth instantané. Sans écran, il n’est pas aisé de naviguer d’une source à l’autre, mais heureusement l’appareil peut se commander depuis l’application. D’ici vous pourrez choisir la source, mais aussi régler les présélections de l’equalizer (Basses profonde, Classique, Rock, Défaut et Personnaliser), mais aussi la couleur et l’intensité des LED. Il est possible de faire varier l’éclairage en suivant le rythme de la musique : c’est très sympa.

Une autonomie très convenable

En ce qui concerne l’autonomie, la Tronsmart Bang tient la route pendant plus de 8 heures si vous n’abusez pas avec le volume. En éteignant les LED vous arriverez à presque 15 heures. N’espérez pas dépasser les 5 heures avec la lumière allumée et avec le son à fond. Bref c’est très bien pour une soirée, mais il faudra trouver une prise pour recharger si vous partez en camping plus de 2 jours. Chose amusante, la Tronsmart Bang fait office de « power bank » : vous pouvez donc recharger un appareil mobile en utilisant la batterie de 10800 mAh. Grâce à son microphone intégré, le Bang peut être utilisé comme haut-parleur pour les appels téléphoniques, et il prend également en charge les assistants vocaux. Pas mal.

La Tronsmart Bang fait « boom »

Et côté sonore alors ? Les haut-parleurs du Bang sont composés de deux « midwoofers », d’une paire de « tweeters » et de deux radiateurs passifs, qui délivrent jusqu’à 60 W. Force est de constater que le son est de très bonne qualité. Même si les amateurs de hip-hop regretteront un petit manque au niveau des basses (même si le mode Basses Profondes fait quand même l’affaire), la Tronsmart Bang est une enceinte de qualité et cela s’entend ! Nous vous conseillons d’utiliser le paramétrage Sound Pulse qui minimise la distorsion, améliorer les basses et permet une meilleure dispersion du son. Ce mode « tout-terrain » vous ravira les oreilles.

Notez que le son est dispersé dans les 4 directions et quelqu’un derrière l’appareil aura tout autant de plaisir que ceux qui sont devant. Pourquoi dépenser plus cher dans une enceinte JBL alors que cette Tronsmart Bang fait très bien l’affaire ? Chose amusante, il est possible de relier plusieurs Tronsmart Bang ensemble en mode sans fil pour faire un mur de son. La probabilité de trouver quelqu’un avec le même appareil est assez faible, mais ce mode TuneConn a le mérite d’exister. Bien sûr, nous n’avons pas pu le tester, mais le fabricant affirme qu’on peut appairer 100 machines en utilisant cette fonctionnalité !

Et le prix dans tout ça ?

Alors que pour un matériel similaire, il faudra dépenser plus de 200 € chez JBL, la Tronsmart Bang est proposée à 112 €. En ce moment elle est même affichée à 84 € chez Geekbuying (-25%). C’est une bonne affaire d’autant que vous ne payez pas de frais de port et que l’appareil est livré en moins d’une semaine depuis les entrepôts en UE (pas de frais de douane donc).

Encore moins cher ?

Vous cherchez une enceinte de qualité encore moins chère ? Nous pouvons aussi vous conseiller les Tronsmart Bang SE (48 € au lieu de 74 €) et Tronsmart Bang Mini (65 € au lieu de 84 €). Faites votre choix !