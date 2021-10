Test du Xiaomi Redmi 10 : pas mauvais, mais superflu !

Vous le savez nous plaisantons souvent avec les différentes gammes de chez Xiaomi. Entre les Mi MIX, les Mi, les Mi Note (ceux-là ont disparu cette année), Les Mi T, les Redmi Note et les Redmi, il y a de quoi s’y perdre d’autant que chaque modèle propose des déclinaisons : Mi i, Ultra, Lite, Note S, Pro, Redmi A, C et c’est sans compter les POCO et leur version « Pro ». Pour y voir plus clair, nous avions fait un article l’année dernière qui est toujours d’actualité.

Le moins cher de la gamme 2021

Bref, ce Xiaomi Redmi 10 (à ne pas confondre avec la série des Redmi Note 10) est censé être la nouvelle entrée de gamme : l’appareil le moins cher, mais sans doute aura-t-on le droit à une version A ou C encore moins onéreuse plus tard. Pour l’instant le Redmi 10 est le seul, lancé à 179 € (4 + 64 Go) ou à 199 € avec le double de stockage. On le trouve déjà peu de temps après sa sortie à 155 € chez Banggood. Nous avons affaire à un appareil qui ressemble beaucoup au Redmi Note 10S : taille presque identique, poinçon frontal au milieu, capteur d’empreintes digitales physique latéral et îlot photo en longueur sur le côté gauche. Le dos est mat plutôt que brillant avec des couleurs « maisons » : bleu, gris anthracite et blanc. Bien sûr à ce prix, on ne compte pas de certification d’étanchéité, mais on a une prise jack à disposition et comme dans 95 % des cas, un émetteur infrarouge pour s’en servir comme d’une télécommande. Le NFC est de la partie, tout comme les enceintes stéréo qui délivrent un son tout à fait correct.

Un écran 90 Hz qui peut mieux faire

L’écran est avec la partie photo le parent pauvre des appareils d’entrée de gamme. Ici, Xiaomi a souhaité fournir un écran 90 Hz encore considéré comme une option « Premium » l’année dernière. Certes, le défilement sur cette dalle de 6,5 pouces est assez fluide, mais le reste est en berne. Elle manque de « peps », et même si sur le papier la résolution de 405 DPI est plutôt bonne, elle peine à convaincre à l’utilisation. Le Redmi Note 10S est 2 divisions au-dessus : étrange quand on voit la différence de prix de 20 € sur la boutique officielle.

Pas un foudre de guerre

Le Redmi 10 est équipé du Mediatek Helio G88 avec 4 Go de RAM tandis que le Note 10S embarque un G95. Ne croyez pas que les différences sont minimes comme on pourrait l’imaginer en constatant le peu d’écart entre les deux chiffres : Le G95 affiche un score AnTuTu 1,7 fois supérieur. Le Redmi 10 n’est pas un escargot, mais vous serez limité au niveau des jeux. Le multitâche ne pose pas de problème même si le passage entre deux applis se fait logiquement de manière moins fluide. Il assure donc l’essentiel là où le Note 10S (encore lui) propose bien plus avec ses 6 Go de RAM.

La photo : complet, mais limité

Au dos de l’appareil, il est écrit « 50 MP Camera AI-Cam Photography System ». Un terme très pompeux, car son appareil photo principal peine à convaincre. Alors bien sûr il s’agit d’un premier prix, mais encore une fois, le Note 10S fait bien mieux ! Les clichés manquent de piqué, l’exposition n’est pas top et l’autofocus a parfois des lacunes. On arrive quand même à avoir de beaux clichés de jour, mais il faudra avoir des conditions clémentes. De nuit, les résultats sont surprenants. Certes, on n’aura rien de bon dans la nuit noire, mais avec un peu de lumière artificielle, les clichés sont globalement bons pour cette gamme. Le capteur ultra grand-angle s’en sort bien de jour avec peu de distorsion et une netteté globalement bonne et un respect des couleurs. Passons sur le capteur macro qui, comme d’habitude ne sert à rien à part perdre son temps. Côté portrait, le Redmi 10 fait le job, aussi bien avec la caméra dorsale qu’avec le poinçon frontal même si forcément, la gestion des contre-jours n’est pas du niveau d’un Pixel ou d’un Galaxy S. Côté vidéo, c’est le strict minimum avec du 1080p en 30 fps non stabilisé.

Un marathonien…Sans charge rapide !

Xiaomi oblige, la batterie de 5000 mAh est un vrai bonheur. On peut partir pour sa journée de travail avec 50 % et revenir avec 22 % le soir. À 100 % et après une session de Netflix (40 minutes) et de Among Us (30 minutes), l’appareil affiche encore 87 %. Il tient aussi très bien la veille. Le problème vient de la charge 18 W. Il faut dire qu’on a de plus en plus l’habitude des appareils qui reprennent 50 % en 15 ou 30 minutes. Ici, le Redmi 10 mettra 2 heures pour passer de 5 à 100 %. Pour info, le Note 10S propose une charge rapide 33 W et passe de 0 à 100 % en 1h18 (comptez 30 minutes pour passer de 3 % à 55 %). On ne fait pas de fixation, mais il faut reconnaître que ça fait beaucoup…

Notre verdict :

À force de vouloir sortir un appareil pour chaque budget ou presque, Xiaomi peut parfois se tromper. Ici, le Redmi 10 qui est censé être le nouveau « premier prix » sort à 179 € (155 € chez Banggood) alors que le très bon Note 10S est proposé à 199 € (189 € chez Banggood). Pour quelques dizaines d’euros supplémentaires on a un smartphone similaire au niveau du design, mais meilleur en tout : écran, appareil photo, endurance, charge rapide, puissance, etc. Si vous avez un budget serré, la série des Redmi 9 vaut toujours le détour autour de 100 €, mais si vous pouvez vous permettre ces quelques euros de plus, optez pour le Redmi Note 10 ou le Note 10S !

Tests prises de vue

Caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi 10 ► Dimensions :

Hauteur : 162 mm

Largeur : 75,5 mm

Épaisseur : 8,9 mm

► Écran : LCD IPS 6,5 pouces (16,5 cm) 90 Hz adaptatif

► Poids : 181 g

► Batterie : 5000 mAh avec charge 18 W

► OS : Android 11 + MIUI 12.5.3

► Mémoire : 4 Go de RAM LPDDR4X + 64 Go de stockage (extensible à 512 Go)

► Connectivité :

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

USB-C

Capteur d’empreinte digitale physique latéral

Bluetooth 5.1

NFC

4G (LTE)

IR Blaster

Radio FM

Dual-SIM + microSD ► Processeur : MediaTek Helio G88, 8 coeurs (2 GHz max)

► GPU : Mali G52

► Appareil photo : Capteur principal 50 mégapixels (f/1.8), ultra grand-angle 8 MP (120° – f/2.2), télémacro 2 MP (f/2.4) module pour portrait 2 MP (f/2.4) + un 8 MP (f/2.0) en frontal.

► Résolution : 405 DPI

► Définition : 2400 x 1080 pixels

► Vidéo : 1080p à 30 fps

► Date de sortie : Septembre 2021

► Site : https://www.mi.com/fr/product/redmi-10/