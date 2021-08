Test du Xiaomi Mi 11 Lite 4G : un peu trop léger ?

Xiaomi n’en finit plus de décliner ses appareils et après les Mi 11, Mi 11i et Mi 11 Ultra, voici le Mi 11 Lite. Ou plutôt les Mi 11 Lite puisque cette version « light » du flagship chinois est disponible en deux versions : une 5G avec un Snapdragon 780G et une autre 4G avec un Snapdragon 732G. C’est ce dernier que nous avons eu le plaisir de tester…

Le Xiaomi Mi 11 Lite 4G est un appareil de milieu de gamme qui se démarque par son design très « frais ». Fin et léger (6,8 mm et 157 g), il affiche aussi de belles couleurs avec un dos mat qui ne laisse pas de disgracieuses traces de doigts. Il est livré avec son chargeur 33 W et une coque transparente. Pas de prise jack ou de spécification IP68, mais un capteur d’empreinte digitale latéral ainsi qu’un îlot photo qui ne dépasse pas beaucoup du corps de l’appareil. Un appareil agréable à tenir qui est proposé à 349 € en version 4G (238 € en ce moment chez Bangood) et 369 € en version 5G (mais nous y reviendrons). Avant de commencer le test, et si vous êtes un peu perdu avec les différents modèles et gammes du fabricant, nous avons fait un article l’année dernière pour expliquer un peu l’inexplicable…

Écran au top et performances plus qu’honorables

Commençons par ce qui frappe en premier lors de l’allumage de l’appareil : l‘écran. Il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,55 pouces (16,6 cm) avec une définition de 2400 x 1080 pixels balayée à 90 Hz. Comme d’habitude, il faudra faire un petit détour par les propriétés d’affichage pour régler la colorimétrie à votre convenance, mais il s’agit d’un des points forts de cet appareil. Il est lumineux, bien calibré : c’est une réussite. Dans cette catégorie, on ne fait pas mieux. Côté performance, ce Xiaomi Mi 11 Lite embarque un Qualcomm Snapdragon 732G (gravé en 8 nm) avec 6 Go de RAM DDR4X. C’est un joli combo, mais la version 5G embarque elle un Snapdragon 780G gravé en 5 nm et bien plus véloce sur le papier.

La différence de prix est tellement minime qu’on se demande quel est l’intérêt de cette version 4G. Même si la 5G ne vous intéresse pas, le gain de performances vaut à lui seul les 20 € de plus… Attention, le Mi 11 Lite 4G n’est pas du tout un escargot : vous pourrez jouer avec les derniers jeux 3D sans faire trop de sacrifice dans les réglages, nous voulons juste pointer du doigt la stratégie parfois bizarre de Xiaomi avec cette offre pléthorique. Bon après, cela n’a pas vraiment l’air de leur porter préjudice puisque la firme est en ce moment à la première place mondiale en termes de smartphones écoulés devant Samsung et Apple.

Un objectif principal de qualité, mais…

Le Mi 11 avait fait fort sur la photo et les attentes étaient grandes sur cette version Lite. Ici on compte un module principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 MP et un objectif macro de 5 MP. Passons, comme d’habitude sur ce dernier qui n’apporte pas grand-chose en termes de photographie : un capteur pas impressionnant pour un sou et un zoom famélique. Bref comme d’habitude c’est inutile : autant prendre une photo en 64 MP et zoomer numériquement. Car l’objectif principal permet de prendre des clichés de 64 mégapixels, même si de base la définition est de 16 MP. Comme vous le savez, le but est de regrouper les pixels par 4 et améliorer la captation de lumière lorsque c’est nécessaire. Les couleurs semblent légèrement plus riches en extérieur en mode 64 MP, mais en intérieur ou lorsque la lumière vient à manquer, le mode 16 MP convient parfaitement. Les clichés manquent quand même de piqué. Ce n’est pas la Bérézina, mais on a plus l’impression d’avoir affaire à un Redmi qu’à un Mi. Après quand on regarde la différence de prix d’un Redmi Note 10 Pro et de ce Mi 10 Lite, on comprend… Pas de téléobjectif sur ce Mi 11 Lite, il faudra donc éviter de forcer le zoom numérique pour ne pas se retrouver avec de gros pâtés de pixels.

En ce qui concerne le mode Nuit, les couleurs sont assez bien respectées même si cela vire parfois au jaune. Attention, le résultat sera probant avec quelques sources lumineuses, même artificielles. Sans cela, l’appareil ne fait pas de miracle. L’ultra grand-angle du Xiaomi Mi 11 Lite fait un peu de peine sur le papier (8 MP – f/2.2), mais il s’en sort plutôt bien. Certes les coins manquent de netteté et une distorsion se fait sentir, mais le manque de lumière n’est pas un élément disqualifiant. Cet appareil permet une captation vidéo en 4K 30 fps, mais on préférera opter pour le 1080p 60 fps, plus polyvalent. Côté selfie, ce n’est pas Byzance. En frontal le capteur de 16 MP rend des photos un peu ternes avec un détourage qui manque de précision pour l’effet bokeh. De dos, l’absence de capteur dédié se fait un peu sentir. Sans être mauvais, les clichés ne brillent pas.

Une autonomie dans la moyenne

Le Xiaomi Mi 11 Lite 4G dispose d’une batterie de 4250 mAh avec une charge rapide 33 W qui permet de passer de 8 à 60 % en 33 minutes. Alors que Xiaomi nous gratifie souvent de marathoniens, ce n’est pas le cas pour ce modèle. Sans décevoir, il fait moins bien que le Redmi Note 10 Pro pourtant dans la gamme en dessous. Il tiendra largement la journée pour les utilisateurs intensifs (réseaux sociaux, Internet, géolocalisation, etc.) et presque 2 jours pour les autres. Attention, les gamers pourraient avoir de mauvaises surprises en fin de journée. Heureusement le mode économie d’énergie de MIUI permet de redresser la barre en cas de coup dur.

Notre verdict :

Ce Xiaomi Mi 11 Lite est globalement une réussite sur un segment où les appareils aux alentours de 280 – 350 € sont assez nombreux. Un design soigné, une bonne autonomie, des performances honorables… Seule la partie photo reste un peu en retrait, car au même prix on peut acquérir un Google Pixel 4a qui propose de meilleurs résultats. Vous craquez vraiment pour le design de ce Mi 11 Lite ? Nous comprenons, mais pour 20 € de plus, vous pouvez acquérir la version 5G qui propose en plus des performances supérieures…

Tests prises de vue

Caractéristiques techniques du Xiaomi Mi 11 Lite 4G ► Dimensions :

Hauteur : 160,5 mm

Largeur : 75,7 mm

Épaisseur : 6,8 mm

► Écran : AMOLED 6,55 pouces (16,6 cm) 90 Hz

► Poids : 157 g

► Batterie : 4250 mAh avec charge 33 W

► OS : Android 11 + MIUI 12.5

► Mémoire : 6 Go de RAM LPDDR4X + 128 ou 256 Go de stockage UFS 2.2

► Connectivité :

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

USB-C

Capteur d’empreinte digitale physique latéral

Bluetooth 5.1

NFC

4G (LTE)

Dual-SIM (ou nano SIM + microSD) ► Processeur : Qualcomm Snapdragon 732G, 8 coeurs (2,3 GHz max)

► GPU : Adreno 618

► Appareil photo : Capteur principal 64 mégapixels (f/1.79), ultra grand-angle 8 MP (119° – f/2.2), télémacro 5 MP (f/2.45) + un 16 MP (f/2.45) en frontal.

► Résolution : 402 DPI

► Définition : 2400 x 1080 pixels

► Vidéo : 4K 30 fps ou 1080p à 60 fps (ralenti 120 fps max)

► Date de sortie : Juin 2021

► Site : https://www.mi.com/fr/product/mi-11-lite/