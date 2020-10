Test du Xiaomi Mi 10 Pro : à une marche du sommet

Nous vous avions déjà parlé de notre point de vue sur la montée en gamme de Xiaomi lors de notre test du Mi 10. Il faut dire qu’entre ce dernier et le Mi 9 l’année dernière, la différence de prix est de 300 € (499 € contre 799 €). Avec ce Mi 10 Pro à 1000 € on atteint le double du prix même si c’est justifié au regard des composants. Il faut dire que les nombreux modèles développés par Xiaomi permettent à la marque d’être présente sur tous les fronts (voir notre article sur les différentes gammes d’appareils Xiaomi).

Ici, ce Mi 10 Pro est la réplique presque parfaite du Mi 10 avec son écran OLED incurvé, son poinçon discret, son design et son dos métallique. Léger bémol concernant son épaisseur, elle aussi partagée avec le Mi 10. Même si cela ne dérange pas du tout la prise en main, les OnePlus 8 et 8 Pro sont plus sveltes. Autre petit reproche, l’îlot de capteurs photo excentré qui rend bancal l’appareil lorsqu’il est posé sur le dos. Attention, l’appareil est très grand : passez votre chemin si vous aimez les smartphones compacts. Bien sûr le Mi 10 Pro est compatible 5G, mais on ne trouvera ni slot microSD, ni prise jack, ni certificat d’étanchéité (à l’inverse de son concurrent le OnePlus 8 Pro).

Beau et puissant

L’écran est un des éléments les plus réussis du Mi 10 Pro et c’est exactement le même que celui du Mi 10 :

une dalle OLED incurvée de 6,67 pouces (16,9 cm) avec une définition de 2340 x 1080 pixels (386 DPI). Le taux de rafraîchissement est lui aussi de 90 Hz. MIUI oblige, on pourra passer par les paramètres d’affichage pour régler la colorimétrie selon ses désirs. Au risque de nous répéter, rien à dire quant à la qualité de cet écran qui est parfait pour le jeu ou Netflix – sous le soleil ou sous la couette.

Les performances sont là aussi exceptionnelles grâce à la puce n°1 du moment. Le Snapdragon 865 avec 8 Go de RAM propulse le Mi 10 Pro vers les sommets avec un score AnTuTu de 588.856. Dommage que la puissance de l’appareil ne soit pas un cran au-dessus du Mi 10 (flashé chez nous à 585.737). Notons qu’une version avec 12 Go de RAM est sortie, mais elle ne figure pas au catalogue du site français de Xiaomi. Mais même avec «seulement» 8 Go de mémoire vive, l’appareil est une bête de course. Rien à dire de ce côté.

La photo au top…sauf pour le zoom

Vous le savez, la différence entre un appareil à 500 € et un autre à 1000 € se joue sur la photo. Le Mi 10 s’en sortait très bien avec son capteur 108 mégapixels (f/1.7, 24 mm) qui est repris à l’identique pour le Pro.

Belles couleurs que ce soit en mode 108 MP ou 27 MP (108 divisé par 4 pour améliorer l’exposition au détriment de la définition). Depuis notre test du Mi 10, notons que le HDR est moins capricieux et que le tout est très bon de jour comme de nuit. Une réussite. Le Mi 10 se contentait d’un zoom numérique x2 assez intéressant qui ne faisait que recadrer le rendu de l’objectif principal. La version Pro fonctionne différemment puisqu’elle propose un objectif 12 MP qui va gérer les zooms optiques de x2 à x3,6 (équivalent 90 mm), mais aussi les portraits, tandis que c’est un autre objectif 8 MP qui va gérer le zoom au-delà et jusqu’à x10 en hybride.

Sur le papier, c’est intéressant. Dans la pratique ça ne fonctionne pas. Les écarts de rendu et de couleur gâchent l’expérience lorsqu’on passe de l’un à l’autre. 8 mégapixels, c’est un peu juste et cela se ressent lorsque la lumière vient à manquer. C’est une déception. Attention ce n’est pas mauvais, mais on aurait aimé plus de soin pour un appareil à ce prix. Avec de bonnes conditions, c’est quand même pas mal, mais cela se gâte lorsque la lumière manque. Le Samsung Galaxy S20 Ultra signe un bien meilleur x10 ici…

Sur le Mi 10 Pro, l’ultra grand-angle passe de 13 MP à 20 MP : c’est toujours bon et même mieux que le petit frère en condition difficile. Si vous aimez ce genre d’objectif, vous allez être ravis. Notons que l’objectif qui sert aux selfies est un 20 MP qui fait bien le boulot et qui capture de la vidéo en 1080p à 30 fps. Pour l’objectif dorsal, on pourra compter sur le 4K à 60 fps et du 8K à 30 fps. Comme pour le Mi 10, on ne voit pas trop l’intérêt : on aurait aimé une stabilisation en 4K, mais il faudra se contenter du 1080p pour cela… et en 30 fps encore.

Autonomie dans la moyenne, mais charge très rapide

Bizarrement, la batterie du Mi 10 Pro est moins puissante que celle du Mi 10 (4500 mAh contre 4780 mAh). Logiquement, avec la même puce et le même écran, l’autonomie chute un peu. Rien de bien grave d’autant que le Xiaomi Mi 10 est un bon élève de ce segment. C’est juste un peu décevant pour une version «Pro». Comptez quand même une grosse journée d’utilisation mixte. Par contre la charge rapide 50 W est un vrai plus. Nous sommes passés de 8 % à 50 % en un quart d’heure et jusqu’à 100 % en 45 minutes. En ce qui concerne la charge par induction de 30 W, nous sommes dans ce que propose le Mi 10 (de 10 % à 45 % en 28 minutes). Idem pour la charge inversée de 5W.

Notre verdict :

Les superlatifs ne manquent pas lorsqu’on évoque ce Xiaomi Mi 10 Pro. Tout est au top : écran, performances, design. L’autonomie n’est pas exceptionnelle, mais la charge rapide rattrape largement ce petit bémol. Côté photo, il en fait presque trop alors que le capteur principal fait déjà des merveilles. Un très bon appareil, un peu cher lors de sa sortie, mais un peu plus abordable en ce moment. Il est cependant concurrencé par la prochaine sortie des Mi10 T et Mi 10T Pro. Et par rapport au Mi 10 ? Soyons francs, nous trouvons quand même le petit frère plus attractif : moins cher avec des arguments «photo» presque aussi solides.

Les meilleurs prix du Xiaomi Mi 10 Pro :

Tests prises de vue

Caractéristiques techniques du Xiaomi Mi 10 Pro ► Dimensions :

Hauteur : 162,6 mm

Largeur : 74,8 mm

Épaisseur : 9 mm

► Écran : 6,67 pouces (16,9 cm) AMOLED

► Poids : 208 g

► Batterie : 4500 mAh

► OS : Android 10 + MIUI 12

► Mémoire : 8 Go de RAM LPDDR5 + 256 Go de stockage UFS 3.0 (ou 12 + 256)

► Connectivité :

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

USB-C

Capteur d’empreinte digitale intégré à l’écran

NFC

Bluetooth 5.0

5G

Nano SIM unique (sans slot microSD) ► Processeur : Snapdragon 865 (8 cœurs cadencés à 2,84 GHz max)

► GPU : Adreno 650

► Appareil photo : Capteur principal 108 mégapixels (ouverture f/1.7, focale 24 mm en équivalent argentique), ultra grand-angle 20 MP (117°, f/2,2 – 15 mm), capteur pour améliorer les portraits de 12 MP (zoom x2 – f/2,0), téléobjectif 8 MP (zoom hybride x10 – f/2,0) + 20 mégapixels en frontal pour les selfies

► Résolution : 386 DPI

► Définition : 2340 x 1080 pixels

► Vidéo : 8K 30fps ou 24 fps et 4K/1080 60fps

► Date de sortie : avril 2020

► Site : https://www.mi.com/fr/mi-10-pro/

Les meilleurs prix du Xiaomi Mi 10 Pro :