Test du Vivo Y72 5G : une bonne surprise !

Lorsqu’on le sort de sa boîte, il faut dire que le Vivo Y72 ne fait guère sensation. Il s’agit d’un design vu et revu. Alors certes les finitions sont propres, mais l’appareil est un peu épais avec une encoche « goutte d’eau » et un menton prohéminent. C’est très « 2019 » tout ça. Dans la boîte on va trouver des écouteurs sympas (le jack est de la partie), une coque transparente et le chargeur 18 W. L’appareil est compatible dual SIM, mais il faudra choisir entre cette fonctionnalité et la possibilité d’ajouter de la mémoire de stockage. Le NFC est inclus et le lecteur d’empreintes digitales prend place sur le côté droit, au sein même du bouton ON/OFF. La recharge sans fil est absente tout comme la spécification IP68.

Un bel écran… 60 Hz

L’écran du Vivo Y72 5G est constitué d’une dalle IPS de 6,58 pouces (16,7 cm) avec un balayage standard de 60Hz. Quand on a l’habitude du 90 ou du 120 Hz, on a du mal a s’y faire à nouveau. Par contre FuntouchOS, la surcouche de Vivo qui a des airs de ColorOS (Oppo) tout en étant assez proche d’Android stock dans les menus, propose des réglages de colorimétrie assez complets. Au final l’écran est meilleur que celui de son concurrent le Xiaomi Redmi Note 10 5G, qui pourtant propose un balayage 90 Hz. Bref c’est réussi, mais à ce prix, on aurait aimé un rafraîchissement plus audacieux. Côté puissance, Vivo a fait confiance à la même puce que le Redmi Note 10 5G : la MediaTek Dimensity 700. Difficile de voir une différence avec le Helio G95 de la même marque qui équipe le Xiaomi Redmi Note 10S. C’est un bon rapport qualité/prix, gravé plus finement (7nm contre 12 nm) et compatible 5G, mais en dehors de ça… Sur les jeux c’est performant et sur le multitâche ça fonctionne très bien, surtout avec les 8 Go de RAM embarqués. Au niveau des performances c’est très convenable.

La partie photo : une belle surprise !

Le Vivo Y72 5G est une bonne surprise au niveau de ses capacités photo. Le capteur principal de 64 mégapixels délivre par défaut 16 MP. Ce dernier est très bon de jour même si on constate parfois des soucis sur l’exposition. Il faudra toucher l’écran du doigt pour remettre l’appareil d’équerre. Bien sûr le mode 64 MP (à aller chercher dans le mode Pro) délivre des clichés plus précis, mais demande un peu plus de temps pour la capture, surtout en condition difficile. Mais qu’il s’agisse du mode par défaut ou du 64 MP, le rendu en plein jour est très bon. Les couleurs sont respectées, la saturation et le contraste sont un peu poussés, mais le lissage est discret. C’est selon nous une bonne balance entre naturel et travaillé.

De nuit, c’est excellent. Il s’agit d’un rendu au niveau des meilleurs. L’ultra grand-angle n’est pas parfait au niveau de la netteté en périphérie, mais il y a une bonne maîtrise de la distorsion. Attention, l’option est un peu cachée, il faudra aller dans le menu Objectif dans le champ de vision. C’est aussi là qu’on pourra faire appel au mode Super macro. Il s’agit juste d’un zoom numérique, mais Vivo a eu la bonne idée de ne pas intégrer cette optique-gadget. Un bon point pour le chinois. Le mode portrait permet de régler l’intensité du flou d’arrière-plan. Dans la section Plus, on trouvera des filtres en réalité augmentée, des autocollants, un mode document pour scanner et ce mode Live Photo qui permet de filmer quelques secondes pour pouvoir choisir la photo parfaite. L’objectif frontal de 16 MP fait le job. On ne compte pas de vidéo 4K, mais de la bonne Full HD en 60 fps.

Une bonne autonomie, mais du 18 W seulement

Avec la photo, c’est le critère qui intéresse le plus les acheteurs potentiels depuis que les smartphones d’entrée de gamme font tourner 80 % des jeux : l’autonomie. Ce Vivo Y72 est un peu épais, car il renferme un accu de 5000 mAh, mais ce léger embonpoint lui permet de tenir la distance. Si vos n’abusez pas avec Netflix ou les jeux, vous tiendrez deux jours tranquille, voir plus si vous n’avez pas pour habitude de solliciter l’écran. Par contre la charge rapide de 18 W fait un peu de peine pour cette gamme autour des 300 €. Avec le chargeur fourni, on passe de 0 à 100 % en 1h30 et de 8 à 52 % en 33 min.

Notre verdict :

Dans la catégorie des appareils abordables avec la 5G, on compte le Xiaomi Redmi Note 10 5G, le Realme 8, Oppo A54 et le POCO M3 Pro. Le Vivo Y72 5G est plus cher que tous ses concurrents, mais il propose des performances raisonnables, une autonomie intéressante et surtout des photos pas du tout vilaines. Si vous pouvez faire fi du design un peu vieillot et du 60 Hz pas si gênant, le Vivo Y72 5G est un appareil qui vaut le coup, d’autant que son prix ne peut que baisser…

Tests prises de vue

Caractéristiques techniques du Vivo Y72 5G ► Dimensions :

Hauteur : 163,9 mm

Largeur : 75,3 mm

Épaisseur : 8,5 mm

► Écran : LCD IPS 6,58 pouces (16,7 cm)

► Poids : 193 g

► Batterie : 5000 mAh avec charge 18 W

► OS : Android 11 + FunTouchOS 3.15.1

► Mémoire : 8 Go de RAM LPDDR4X + 128 Go de stockage UFS 2.2

► Connectivité :

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

USB-C

Capteur d’empreinte digitale physique latéral

Bluetooth 5.1

NFC

4G (LTE)

Dual-SIM (ou nano SIM + microSD) ► Processeur : MediaTek Dimensity 700, 8 cœurs (2,2 GHz max)

► GPU : Mali G57-MC2

► Appareil photo : Capteur principal 64 mégapixels (f/1.79), ultra grand-angle 8 MP (119° – f/2.2), module pour portrait 2 MP (f/2.4) + un 16 MP (f/2) en frontal.

► Résolution : 401 DPI

► Définition : 2408 x 1080 pixels

► Vidéo : 1080p à 60 fps

► Date de sortie : Mai 2021

► Site : https://www.vivo.com/fr/products/param/y72