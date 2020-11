Test du POCO X3 NFC : le nouveau roi à moins de 250 €

Pas facile de s’y repérer dans les différentes gammes de smartphones Xiaomi. Ce POCO X3 NFC sème un peu plus le trouble puisqu’il vient directement sur le terrain de la gamme Redmi : Redmi Note 9, Note 9S et Note 9 Pro en tête. À 229 € dans sa version 64 Go et 269 € pour le modèle 128 Go au moment de sa sortie, il est presque «pile-poil» sur les plates-bandes de ce dernier (249/269 €). Et on le trouve aujourd’hui aux alentours de 200 € pour la version 64 Go et 230 € pour la 128 Go. Mais alors que le Redmi propose un design passe-partout, le POCO X3 arbore un îlot photo assez atypique et surtout un dos en plastique.

Attention, pas en «plastoc», mais d’une matière qu’on n’a pas l’habitude de voir sur les smartphones. Comme son cousin le Redmi Note 9 Pro, il dispose d’un poinçon central, d’un bouton ON/OFF qui fait office de capteur d’empreinte digitale, d’une prise jack, par contre il faudra choisir entre le dual SIM et SIM + micro SD. Notons enfin que ce POCO X3 est certifié IP53. Pas de quoi lui faire boire la tasse, mais il est résistant aux projections d’eau et à la poussière. La stéréo n’est pas non plus de la partie, mais le haut-parleur n’est pas mauvais à condition de ne pas trop lui en demander… Dernier point, il est compatible NFC. Kilucru ?

Une nouvelle puce et un écran 120 Hz

L’écran est un élément important du POCO X3, car même s’il se contente de la technologie LCD IP c’est un des points forts de l’appareil. Certes c’est le même que le Redmi Note 9 Pro (encore lui?), mais il propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme d’habitude avec Xiaomi, il faudra faire un tour dans les réglages pour avoir une colorimétrie aux petits oignons. À ce prix, profiter d’un écran 120 Hz est un vrai tour de force. C’est toute une expérience et vous aurez du mal à revenir en arrière après (90 Hz peut-être, mais avec du 60 Hz vous aurez l’impression de regarder la télé de mamy).

Tout le reste est au top même si avec un retard tactile de plus de 80 millisecondes, ce n’est pas vraiment une dalle de «gamer pro». Les performances constituaient la grande inconnue puisque c’est le premier appareil à être équipé du Snapdragon 732G : le plus puissant des SoC de milieu de gamme de chez Qualcomm. Bon, les performances sont vraiment bonnes et avec AnTuTu on a un score de plus de 300 000 alors que le Note 9 Pro (décidément) est flashé à environ 280 000 avec le Snapdragon 720G. Un écart certes, mais pas vraiment significatif pour dire qu’il est «plus puissant». Pour une utilisation de tous les jours, vous ne verrez pas la différence. Reste que c’est mieux et que sur le jeu, avec son écran 120Hz c’est très sympa.

Convaincant sur la photo

Le POCO X3 NFC est équipé de 4 objectifs dorsaux. Le principal de 64 mégapixels est un Sony IMX 682 qui fait très bien le job. De jour, il propose de très bons clichés peut-être un peu trop contrastés, mais riches en détails. C’est une réussite. Quand la lumière vient à manquer, les résultats sont aussi très probants et même mieux que… allez… le Redmi Note 9 Pro. De Nuit, le lissage est léger ce qui accentue logiquement le bruit. Attention, le mode Nuit ne fait pas de miracle, il faudra une légère source de lumière pour prendre une photo exploitable.

L’ultra grand-angle de 13 MP ne révolutionne rien, mais il ne démérite pas. Comme d’habitude, c’est compliqué sans une bonne source lumineuse. Dans les deux derniers de 2 MP chacun, l’objectif macro ne sert pas à grand-chose (on arrive au même résultat avec le module principal en zoomant un peu) et celui pour les portraits fait dans le classique même s’il semble un peu fâché avec le détourage. Pareil pour l’appareil frontal qui fait le job sans vraiment briller. Enfin, la qualité de la vidéo est honorable avec une bonne prise de son. Le mode 4K 30 fps est anecdotique, mais il a le mérite d’être présent.

Une autonomie très… Xiaomi

Le POCO X3 NFC embarque un accu de 5160 mAh. Une belle batterie qui pourrait sembler superflue avec sa puce relativement «modeste», mais qui a été gonflée pour ce fameux rafraîchissement à 120 Hz. Or, l’endurance est au top, car l’impact du 120 Hz ne pèse pas tant que ça. Une partie de Call Of Duty Mobile de 25 minutes vous mange bien 10 ou 12 %, mais pour tout le reste (Netflix, Spotify…) ça tient bien. En utilisation normale, vous n’aurez aucun mal à faire 2 jours. Et avec son chargeur rapide de 33 W, le POCO X3 NFC passe de 4 % à 100 % en une heure et de 7 % à 70 % en 35 minutes. Pour un appareil à ce prix c’est dingue.

Notre verdict :

Comme souvent, un appareil Xiaomi en chasse un autre (et même plusieurs) sur ce segment très concurrentiel des smartphones «autour de 250 €». Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro, un des meilleurs rapports qualité-prix se fait distancer et seuls les allergiques à son design original et au dos en plastique le préféreront au nouveau POCO. Ce dernier fait figure de nouveau champion avec une dalle 120 Hz, une meilleure puce, mais surtout des photos légèrement meilleures et une autonomie au top.

Caractéristiques techniques du POCO X3 NFC ► Dimensions :

Hauteur : 165,3 mm

Largeur : 76,8 mm

Épaisseur : 9,4 mm

► Écran : 6,67 pouces (16,9 cm) AMOLED

► Poids : 215 g

► Batterie : 5160 mAh (charge rapide 33 W)

► OS : Android 10 + MIUI 12 (POCO Launcher 2.0)

► Mémoire : 6 Go de RAM LPDD4X + 64 Go (ou 128 Go) de stockage UFS 2.1

► Connectivité :

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

USB-C

Capteur d’empreinte digitale physique sur la tranche

NFC

Bluetooth 5.0

5G

Dual-SIM (sans slot microSD) ► Processeur : Snapdragon 732G (8 cœurs cadencés à 2,3 GHz max)

► GPU : Adreno 618

► Appareil photo : Capteur principal Sony IMX682 64 mégapixels (ouverture f/1.9, focale 24 mm en équivalent argentique), ultra grand-angle 13 MP (119° – f/2,2), capteur pour améliorer les portraits de 2 MP (f/2,4), macro 8 MP (f/2,4) + 20 mégapixels en frontal pour les selfies

► Résolution : 395 DPI

► Définition : 2400 x 1080 pixels (ratio 20:09)

► Vidéo : 4K à 30 fps

► Date de sortie : septembre 2020

► Site : https://www.mi.com/fr/poco-x3-nfc/

