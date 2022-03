Test du Oppo Reno6 Pro : trop beau, mais un peu trop cher

La série des Reno est réputée être la gamme la plus abordable de chez Oppo, mais il faut dire que ce Reno6 Pro est loin d’être « bon marché » du haut de ses 700 €. À ce tarif, il se place devant les Xiaomi Mi 11T Pro, les OnePlus 9 ou les Pixel 6 Pro. L’appareil est une excellente surprise au niveau de la finition, du design et de la prise en main avec un écran incurvé, un dos en verre avec de légères aspérités qui ne laisse pas de traces de doigts. Un petit bijou. Bien sûr, sur ce segment on trouvera un capteur d’empreinte sous l’écran, mais il n’y a ni prise jack, ni certification d’étanchéité, pas de charge sans fil et pas de mémoire extensible. Il faudra faire avec les 256 Go de stockage.

Un très bel écran et une puce surprenante

L’afficheur du Oppo Reno6 Pro est de technologie AMOLED et mesure de 6,55 pouces (16,6 cm) avec une définition de 2400 x 1080 pixels (402 DPI). Le rafraîchissement est de 90 Hz ce qui est le strict minimum sur cette gamme de prix. L’écran est un des points forts de l’appareil avec de belles couleurs, la possibilité de régler la colorimétrie à sa guise (merci ColorOS !) et une luminosité minimale/maximale qui rend l’appareil agréable à utiliser en toutes circonstances. Côté performance, le Snapdragon 888 n’a pas été retenu, mais le Snapdragon 870G remplit parfaitement son office. Il s’agit d’une puce moins ambitieuse au niveau de la puissance de calcul, mais qui ne montre absolument aucun signe de faiblesse. C’est peut-être la fin de la domination d’une seule puce sur le très haut de gamme. Il faut dire que les SoC ne cessent de faire la course à la performance alors que les usages restent globalement les mêmes, y compris pour le jeu. La preuve c’est que cette puce 870G équipe même le Black Shark 4 qui est un appareil puissant et taillé pour le jeu. Avec ses 12 Go de RAM ultra rapide avec la possibilité d’allouer 7 Go supplémentaires en « empruntant » sur la mémoire de stockage, l’Oppo Reno6 Pro se situe clairement dans la catégorie des appareils puissants.

Une partie photo très convaincante…

Nos confrères ont noté avec justesse, les nombreuses similarités entre cet Oppo Reno6 Pro et le Oppo Find X3 Neo sorti en juillet 2021. Force est de constater qu’en ce qui concerne la photo, il s’agit d’un copier-coller avec un objectif principal Sony IMX766 de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 16 MP, un téléobjectif x2 de 13 MP et un capteur macro de 2 MP. Passons sur ce dernier qui n’apporte absolument rien à l’ensemble, pour attaquer directement par le plat de résistance. Le module principal délivre d’excellentes photos. De jour, les détails sont nombreux, les couleurs sont bien retranscrites sans abuser de traitements superflus. C’est clair et naturel. De nuit, c’est tout aussi bon avec un bruit maîtrisé et peu de surprises au niveau des couleurs. Attention au mode 50 MP qui enregistre des photos très lourdes et pas forcément de meilleure qualité. C’est toutefois une fonctionnalité qui vous permettra de capturer des scènes bien exposées avec plus de détails.

L’ultra grand-angle n’est pas mauvais. De jour il aura tendance à produire des clichés avec un manque de netteté sur la périphérie ce qui est le cas de la majorité des concurrents. De nuit, il aura tendance à lisser les clichés pour gommer le bruit, mais c’est loin d’être une catastrophe.

Voyons ensuite le téléobjectif de 52 mm soit le double du capteur principal. De jour on note un léger manque de piqué, de « peps », mais cela reste très exploitable d’autant que la stabilisation fait bien le travail. Quand la lumière manque, c’est aussi très bon avec un peu plus de lissage. De nuit c’est par contre, et comme souvent avec ces objectifs, assez décevant même si nous avons eu de bonnes surprises avec un monument illuminé par exemple.

Côté vidéo, le Oppo Reno6 Pro peut capturer jusqu’à la 4K à 60 fps, mais comme souvent on préférera se limiter à du 1080p puisqu’on pourra profiter de fonctionnalités propres aux appareils Oppo comme le mode bokeh très propre, la stabilisation, le dual view pour les vloggers ou la reconnaissance de scène.

Charge rapide, mais autonomie en retrait

Attaquons une partie qui fâche : l’autonomie. Certes, il faudra clairement abuser sur votre appareil pour vider la batterie en moins d’une journée, mais les concurrents s’en sortent globalement mieux d’autant que la puce retenue n’est pas la plus gourmande. Le balayage peut-être passé de 90 à 60 Hz, mais c’est comme de rouler en Porsche avec une caravane derrière : c’est un peu dommage. Heureusement le mode « éco » a le mérite de bien fonctionner si la journée devient trop longue. Le point fort c’est la charge SuperVOOC 2 à 65 W qui permet de recharger l’accu de 4500 mAh en 30 minutes. Même si le record revient toujours au Xiaomi 11T Pro et son « 0 à 100 » en 19 minutes, gagner 50 % sur sa jauge le temps d’une douche est très appréciable.

Notre verdict :

Le Reno6 Pro ne plaira pas à tout le monde. Outre ses similarités avec le Find X3 Neo, il propose à la fois une belle fiche technique, mais de cruelles absences pour un smartphone à 700 € (pas d’étanchéité, autonomie un peu juste). Il a quand même de solides atouts comme son écran, sa charge rapide et un design magnifique qui se démarque. La partie photo/vidéo est aussi très bonne, mais il est malheureusement trop cher pour vraiment s’imposer.

Tests prises de vue

Caractéristiques techniques du Oppo Reno6 Pro ► Dimensions :

Hauteur : 160,8 mm

Largeur : 72,5 mm

Epaisseur : 8 mm

► Écran : AMOLED 6,55 pouces (16,6 cm) 90 Hz

► Poids : 188 g

► Batterie : 4500 mAh 65W

► OS : Android 11 + ColorOS 11.3

► Mémoire : 12 Go (+7 Go max) + 256 Go de stockage

► Connectivité :

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

USB-C

Capteur d’empreinte digitale sous l’écran

Bluetooth 5.2

NFC

5G

Dual-SIM (sans slot MicroSD) ► Processeur : Qualcomm Snapdragon 870G max 3,2 GHz

► GPU : Adreno 650

► Appareil photo : Capteur principal 50 mégapixels (24mm – f/1.8), ultra grand-angle 16 MP (f/2.2), téléobjectif 13 MP (54mm – f/2.4) + un 32 MP (f/2.4) en frontal.

► Résolution : 402 DPI

► Définition : 2400 x 1800 pixels

► Vidéo : 4K à 60 fps

► Date de sortie : Novembre 2021

► Site : https://www.oppo.com/fr/smartphones/series-reno/reno6-pro-5g/