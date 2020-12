Test du Oppo Reno 4 5G : un bon appareil qui peine à se démarquer

Présent depuis deux ans sur le marché français, la marque Oppo n’est plus inconnue des consommateurs héxagonaux. La firme multiplie les modèles avec une série A d’entrée de gamme, une série Find X dans le haut de gamme et les Reno. Cette quatrième itération du Reno arrive en version Pro, Z et «standard». C’est ce dernier modèle que nous allons ici vous faire découvrir…

Dans la boîte du Oppo Reno4 nous allons trouver le fameux chargeur VOOC 2.0 65W, une paire d’écouteurs USB-C plutôt bons et une coque transparente vous laissant profiter du magnifique dos bleu galactique (disponible aussi en noir spatial). Certains n’aiment pas les dos en plastique, mais il faut reconnaître que même les esprits les plus chagrins auront du mal à critiquer celui du Reno4 : joli, pas «plastoc» et ne laissant pas de traces de doigts. L’appareil dispose d’une certification IP54, mais est «bancal» du fait de ses capteurs photo excentrés. Avec la coque ça va, mais sans…

Comme le OnePlus Nord, le son est bon, mais pas en stéréo. L’appareil tient bien en main, il est sympa à utiliser et les boutons sont bien disposés. Le Reno4 a un menton un peu épais pour cette gamme, mais rien de vraiment disgracieux. On note aussi une «pilule» : un poinçon large qui abrite 2 modules photo frontaux : comme le OnePlus Nord sauf que là, le second objectif n’est pas un ultra-grand-angle, mais un capteur pour la gestion de la profondeur de champ.

Belles performances, mais pas d’écran 90 Hz

Justement, en parlant de l’écran. Celui-ci est Full HD+ et de technologie AMOLED avec une taille de 6,43 pouces (16,3 cm). Il est bien calibré (ColorOS nous permet de faire notre petite tambouille), avec une bonne luminosité minimum et maximum, mais il ne propose pas de rafraîchissement au-dessus de 60 Hz. Comme l’iPhone 12 vous allez me dire… Oui sauf que sur Android, le 90 Hz devient la norme dans cette gamme et qu’on atteint déjà le 120 Hz sur des appareils de gamme inférieure comme sur le POCO X3 NFC.

L’expérience n’est pas mauvaise, mais c’est un petit regret : il faudra opter pour la version Pro pour le 90 Hz (proposée à 799 € au lieu de 549 € avec un téléobjectif 13 MP x2 et 12 Go de RAM). Sur cette gamme, la puce en vogue c’est la Snapdragon 765G, la même que sur le Nord, le Oppo Find X2 Neo et le Xiaomi Mi 10 Lite. Comme nous vous l’avons déjà expliqué, cette puce est impressionnante. Certes, elle est moins puissante sur le papier que la série 8 de Qualcomm, mais elle se défend très bien. Ici avec 8 Go de RAM, elle répond présente. La navigation est agréable, les applications s’empilent en arrière-plan sans souci et seuls les jeux les plus gourmands ne tourneront pas à fond en 60 images/seconde.

Photo : pas de zoom optique, mais des selfies soignés

Côté photo on compte un objectif principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur monochrome de 2 MP pour la profondeur de champ. En bonne condition lumineuse, les clichés sont bons voire même mieux que ceux de la concurrence. C’est détaillé, les couleurs ressortent bien et les distorsions sur l’ultra grand-angle sont contenues. Le zoom numérique x2 est assez sympa même s’il s’agit plus d’une «rustine», mais oubliez le x5, inutilisable. Lorsque la lumière manque, c’est évidemment plus compliqué. L’ultra grand-angle est à la peine sans être vraiment mauvais (du même niveau que celui du OnePlus Nord) et c’est un peu la loterie avec l’objectif principal suivant la direction de la lumière.

De nuit par contre c’est plutôt pas mal, même si les sources lumineuses génèrent des halos pas toujours gracieux. En ce qui concerne les portraits, c’est très bon. L’avantage du Reno4 c’est son second capteur frontal qui permet de mieux gérer la découpe du visage lors du traitement permettant d’imiter la profondeur de champ. Les amateurs de selfies seront ravis. Enfin pour la vidéo, le Reno4 permet de générer des fichiers 4K à 30 fps, mais on préférera utiliser le 1080 à 60 fps. Les cinéastes en herbe pourront s’amuser avec l’appli Soloop intégrée à ColorOS 6 & 7.

Autonomie dans la moyenne, mais charge ultra rapide

Le Reno4 5G embarque une batterie de 4000 mAh. Cette dernière vous permettra de tenir une journée voire un peu plus si vous n’abusez pas (Netflix, jeux, GPS…), mais c’est la charge rapide qui est ici remarquable. 10 V x 6,5 A = 65 Watts de bonheur. Il fait passer la jauge de votre appareil de 5 % à 100 % en moins de 30 minutes. En 15 minutes vous gagnerez 65 % (de 5% à 70%) : c’est le futur mes cadets !!!

Notre verdict :

Belle gueule, à l’aise en photo avec des performances très honorables, le Oppo Reno4 5G est un appareil qui comporte en plus une charge rapide de champion. Mais, un peu comme le OnePlus Nord, c’est un appareil un peu cher. Dans cette catégorie des appareils 5G «abordables», le Xiaomi Mi 10 Lite fait mieux en étant moins «classe». Et dans la catégorie supérieure, le Oppo Find X2 Neo est maintenant à peine plus cher…

Tests prises de vue

Caractéristiques techniques du Oppo Reno 4 ► Dimensions :

Hauteur : 159,3 mm

Largeur : 74 mm

Épaisseur : 7,8 mm

► Écran : 6,4 pouces (16,2 cm) AMOLED

► Poids : 183 g

► Batterie : 4020 mAh avec SuperVOOC 2.0 65W

► OS : Android 10 + ColorOS 7.2

► Mémoire : 8 Go de RAM + 128 Go de stockage

► Connectivité :

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

USB-C

Capteur d’empreinte digitale intégré à l’écran

NFC

Bluetooth 5.0

5G

Dual-SIM (sans slot microSD) ► Processeur : Snapdragon 765G (8 cœurs cadencés à 2,4 GHz max)

► GPU : Adreno 620

► Appareil photo : Capteur principal 48 mégapixels Sony IMX 586 (ouverture f/1.7), ultra grand-angle 8 MP (119° – f/2,2), capteur monochrome 2 MP (f/2,4) + 32 mégapixels en frontal pour les selfies (avec un capteur secondaire de 2 MP pour la profondeur de champ)

► Résolution : 409 DPI

► Définition : 2400 x 1080 pixels

► Vidéo : 4K 30 fps ou 1080 60fps

► Date de sortie : novembre 2020

► Site : https://www.oppo.com/fr/smartphones/series-reno/reno4-5g/