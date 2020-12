Test du OnePlus Nord : essai transformé !

OnePlus est une marque qui a commencé en 2011 en proposant une référence par an avec des tarifs agressifs puis s’est peu à peu orientée vers le haut de gamme. Alors que la marque chinoise propose de plus en plus de smartphones par an (version Pro et version «T» 6 mois après, voire «T Pro» en 2019 par exemple), elle change encore de stratégie en 2020 avec des smartphones de milieu de gamme. Ce OnePlus Nord est le premier d’une série de smartphones (Nord N10 & Nord N100) à venir sur des segments moins prestigieux, mais très demandés.

En sortant l’appareil de la boîte, on reconnaît tout de suite la «patte» OnePlus avec ses courbes et aussi son interrupteur permettant de passer du mode sonnerie, au mode ne pas déranger ou au mode vibreur. L’appareil est agréable en main et léger. Pas de prise jack sur ce Nord et pas moyen non plus d’ajouter de carte microSD. Sur l’écran on note deux modules photo : l’un normal et l’autre ultra grand-angle. Enfin, le capteur d’empreinte digitale se situe sous l’écran.

Son point fort : l’écran

L’écran, justement, est une réussite. Bien calibré d’origine avec la possibilité de le paramétrer comme bon vous semble (merci OxygenOS !) et surtout avec un rafraîchissement de 90 Hz : la navigation est très agréable. Une belle dalle AMOLED de 6,44 pouces (16,35 cm) avec malheureusement ce gros poinçon. À vous de voir si les selfies en mode ultra grand-angle valent ce sacrifice.

Côté performances, OnePlus a fait confiance à la très populaire Qualcomm Snapdragon 765G (Oppo Reno4, Find X2 Neo, Xiaomi Mi 10 Lite…) avec 8 ou 12 Go de RAM. Un très bon rapport puissance/prix puisque cette dernière vous permettra de faire à peu près tout ce que vous voulez : jeu ou multitâche, l’appareil ne montre pas de signe de faiblesse. Son score AntTuTu est de 311.628 soit plus que le POCO X3 NFC (303.123), mais légèrement moins que le Oppo Find X2 Neo (322.456).

La photo : peut mieux faire…

Ce OnePlus Nord embarque quatre capteurs photo : le principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 MP, un objectif pour gérer la profondeur de champ de 5 MP et un module macro de 2 MP. Passons sur ce dernier qui ne sert pas à grand-chose. Ce n’est pas un reproche adressé à OnePlus en particulier : un objectif macro de 2 MP n’a aucune raison d’être. L’objectif principal n’est pas mauvais avec de bonnes conditions lumineuses, mais manque quand même un peu de détails. Pour des résultats plus probants, essayez le mode 48 MP (il est de 12 MP par défaut). Lorsque la lumière manque, c’est un peu moins bon avec un manque de piqué, mais n’oublions pas qu’il s’agit d’un appareil à 400 ou 500 €.

Le mode nuit ne fait pas de miracle, mais restitue bien la scène sans trop lisser ou faire dans la bouillie de pixels. Le mode «trépied» qui permet d’allonger la pose pour améliorer le résultat est de la partie et le rendu est très convaincant. L’objectif ultra grand-angle ne fait pas d’étincelles : les détails sont concentrés au milieu, la distorsion se fait sentir et de nuit ce n’est vraiment pas top. Encore une fois c’est la même chose sur les smartphones concurrents. Le mode portrait fonctionne correctement avec un bon découpage. Comme nous avions mentionné plus haut, le OnePlus Nord embarque un double capteur frontal pour disposer d’un plus grand champ de vision pour vos selfies de groupe par exemple. Les deux modules sont corrects à condition de ne pas utiliser l ‘appareil dans la pénombre bien sûr.

Côté vidéo, il est possible de monter jusqu’au 4K à 60 fps… en mode selfie. Étrange puisqu’il faudra se contenter du 30 fps (mais stabilisé) avec l’objectif dorsal (ou 1080 à 60 fps)

Une charge rapide de flagship

Le OnePlus Nord pêche un peu au niveau de son autonomie avec son accu de 4115 mAh. Dans cette catégorie de smartphones 5G abordables, le Xiaomi Mi 10 Lite fait beaucoup mieux, mais vous tiendrez quand même la journée. La bonne nouvelle c’est que la charge rapide présente sur les OnePlus 8 est de la partie : une charge complète en 1 heure et un gain de 8 % à 60 % en 23 minutes. C’est pas mal du tout.

Notre verdict :

Le OnePlus Nord est un très bon appareil 5G avec un design très sympa, une puce solide, un écran 90 Hz et une charge rapide performante. Nous pouvons le conseiller avec néanmoins 2 petits bémols : les capacités photo sont en retrait par rapport à la concurrence et il n’est pas vraiment bon marché : 500 € pour le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage c’est le même prix que le Oppo Find X2 Neo par exemple et c’est 100 € de plus que le Xiaomi Mi 10 Lite.

Tests prises de vue

Caractéristiques techniques du OnePlus Nord ► Dimensions :

Hauteur : 158,3 mm

Largeur : 73,3 mm

Épaisseur : 8,2 mm

► Écran : 6,44 pouces (16,35 cm) AMOLED

► Poids : 184 g

► Batterie : 4115 mAh + WarpCharge 30T (30 W)

► OS : Android 10 + OxygenOS 10.5.9

► Mémoire : 12 Go de RAM LPDDR4X + 256 Go de stockage UFS 2.1 (ou 8 + 128)

► Connectivité :

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

USB-C

Capteur d’empreinte digitale intégré à l’écran

NFC

Bluetooth 5.0

5G

Dual-SIM (sans slot microSD) ► Processeur : Snapdragon 765G (8 cœurs cadencés à 2,4 GHz max)

► GPU : Adreno 620

► Appareil photo : Capteur principal Sony IMX 586 de 48 mégapixels (ouverture f/1.75), ultra grand-angle 8 MP (119°, f/2.25), capteur pour améliorer les portraits de 5 MP (f/2.4), macro 2 MP (f/2.4) + 32 mégapixels en frontal pour les selfies (Sony IMX 616 – f/2.45) avec un ultra grand-angle de 8 MP (105°– f/2.45)

► Résolution : 408 DPI

► Définition : 2340 x 1080 pixels

► Vidéo : 4K/1080 60fps

► Date de sortie : juillet 2020

► Site : https://www.oneplus.com/fr/nord