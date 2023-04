Test du Honor Magic5 Pro : un monstre !

Depuis que Honor est séparé juridiquement de Huawei, les applications Google ont fait leur retour sur MagicOS. Une bonne nouvelle qui ouvre la marque chinoise au monde. Ce Honor Magic5 Pro qui sort aujourd’hui est un sacré morceau avec 219 grammes sur la balance et une taille de planche à voile. Pas facile de le glisser dans sa poche, mais il faut reconnaître qu’avec une diagonale de 17,3 cm, l’appareil se prête très bien aux séances de cinéma sous la couette ou dans les transports. MagicOS 7 demandera un petit temps d’adaptation, mais l’expérience logicielle n’est pas mauvaise.

Avec un prix de 1199 € pour cette version 12+512 Go, ce Magic5 Pro se pose là dans la cour des grands avec les Galaxy 23+ (de 959 € à 1219 €) ou les Xiaomi 13/13 Pro (999 €/1299 €). Notons qu’il est certifié IP68 et qu’il est un des premiers appareils à proposer une compatibilité avec le WiFi 7. Fonctionnalité que nous n’avons pas pu tester faute de routeur compatible. L’appareil propose un tiroir avec deux nano-SIM, mais pas de slot pour une microSD. Surprise, le Magic5 Pro comprend un IR blaster pour le transformer en télécommande universelle et on trouvera aussi une coque transparente dans la boîte.

Niveau design c’est assez étrange avec un dos en plastique qui laisse des traces de doigts et un îlot photo légèrement proéminent qui ne plaira pas à tout le monde. Heureusement, pas de problème de « bancalité » lorsque le téléphone est sur le dos.

Très bel écran et performances au top

L’écran AMOLED légèrement incurvé propose une fréquence de rafraîchissement variable (60/90/120Hz) ainsi qu’une gradation à modulation de largeur d’impulsion (PWM de 2160 Hz) qui fait des merveilles au niveau du scintillement. C’est assez agréable de naviguer et de passer d’une appli à l’autre. La luminosité maximale de 1300 nits est aussi un très bon point. Attention, les réglages colorimétriques de base tirent sur le bleu, il faudra ajuster un peu les couleurs pour avoir un résultat plus neutre. La dalle est une réussite, mais pourquoi avoir mis un poinçon aussi volumineux ? Pour ajouter un capteur de profondeur plutôt dispensable… Dommage.

Côté performances, difficile de faire mieux avec un Snapdragon 8 Gen 2 et 12 Go de RAM d’autant qu’il est possible d’emprunter encore 7 Go de mémoire vive sur l’espace de stockage. Le benchmark AnTuTu n’est pas parole d’Évangile, mais avec un score de 1 108 735, le Magic5 Pro se place dans le top 10 des appareils les plus puissants sans souci. En mode performance, le score monte à 1 225 842 ce qui le place en 5ème position. C’est un appareil qui a la pêche et qui ne chauffe pas, même en utilisation prolongée.

Une partie photo qui fait le café…

Côté photo, difficile de faire mieux avec trois objectifs de 50 MP : grand-angle, ultra grand angle et téléobjectif. Le capteur principal est un régal à utiliser, quelle que soit la luminosité : joli contraste, joli piqué et peu d’intervention logicielle. Le zoom optique est presque parfait avec une stabilisation impeccable. En x10, les clichés sont légèrement plus ternes, mais rien de rédhibitoire. Passé x20, l’appareil tente de combler la perte de netteté avec des artefacts. C’est exploitable, mais il ne faut pas attendre de miracle. Le mode x100 est juste là pour l’esbroufe, mais c’est aussi le cas de tous les appareils qui affichent ce type de performance. De nuit c’est presque parfait jusqu’à x10 avec des couleurs bien retranscrites. Les experts ne s’y trompent pas puisque le site DXOMARK a donné la note de 152 au Magic5 Pro.

En ce qui concerne la vidéo, l’appareil est très agréable à utiliser. Bizarrement il n’est pas possible de faire fonctionner le mode ultra grand-angle ou de faire grimper les fps en définition HD. La stabilisation fait des merveilles et on compte plusieurs modes de « dual view ». En ce qui concerne les selfies, il n’y a rien à redire, mais on se demande si le capteur de profondeur 3D qui change le poinçon en pilule sert vraiment à quelque chose…

Une autonomie très confortable

Avec un écran de cette taille, cette luminosité maximale et ces perfs, il fallait bien un accu de 5100 mAh pour être à l’aise. Honor a bien réussi son coup puisque le téléphone tient plus de 14 heures en utilisation mixte. Même les utilisateurs qui ont toujours les yeux sur leur écran tiendront la journée. Le chargeur de 66 Watts fourni permet de passer de 0 à 100 % en 42 minutes (de 5 % à 17 % en 6 minutes et de 5 % à 82 % en 30 minutes). Vous avez un chargeur sans fil ? Le Honor Magic5 Pro est compatible avec une puissance max de 50 Watts ! On compte aussi une charge inversée… Anecdotique comme toujours.

Notre verdict :

Le Honor Magic5 Pro fait tout dans la surenchère. Taille, écran, performances, capacité photo : tout est XXL dans cet appareil. Un smartphone qui pèse aussi son poids, mais qui surprend sur de nombreux points à commencer par une autonomie très confortable pour un appareil Premium. Les seules déceptions concernent le design atypique et un MagicOS qui surprend au début. Une bonne alternative au Samsung Galaxy S23 Ultra pour un prix plus raisonnable…

Tests prises de vue

Caractéristiques techniques du Honor Magic5 Pro ► Dimensions :

Hauteur : 162,9 mm

Largeur : 76,7 mm

Épaisseur : 8,8 mm

► Écran : AMOLED LTPO 6,81 pouces (17,3 cm) 120 Hz

► Poids : 219 g

► Batterie : 5100 mAh avec charge rapide 66 Watts (50 W sans fil)

► OS : Android 13 avec MagicOS 7.1

► Mémoire : 12 Go de RAM (+7 Go Honor RAM Turbo) et 512 Go de stockage (482,06 Go libres)

► Connectivité :

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)

USB-C

Capteur d’empreinte digitale sous l’écran

Bluetooth 5.2

NFC

Dual nano-SIM

Émetteur infrarouge

5G ► Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 coeurs max 3,2 GHz

► GPU : Adreno 740

► Appareil photo : Capteur principal Sony IMX878 50 mégapixels stabilisé avec ouverture f/1.6, ultra grand-angle 122° de 50 MP – f/2.0, un téléobjectif stabilisé (x3.5 optique et x 100 numérique) 50 MP – f/3.0 + un 12 MP (f/2.4) en frontal.

► Résolution : 460 DPI

► Définition : 2848 x 1312 pixels

► Vidéo : 4K 60 fps

► Date de sortie : avril 2023

► Site : https://www.hihonor.com/fr/phones/honor-magic5-pro/

Les notes du Honor Magic5 Pro : 10/10 Performance - 10/10

8/10 Design - 8/10

9/10 Écran - 9/10

8/10 Photo - 8/10

8/10 Autonomie - 8/10

7/10 Qualité/Prix - 7/10 8.3/10 Les plus : ► Puissant et endurant : un combo rare

► Balèze en photographie Les moins : ► Un design qui peut déplaire