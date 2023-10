Test du Geekom PM16 : un écran portable nomade qui va droit au but

Geekom est une marque qui fabrique avant tout des mini-PC puissant et facilement transportable comme les Geekom AS 6 et les Mini IT11 que nous avons testés dernièrement. C’est donc avec surprise que nous avons découvert le Geekom MP16 puisqu’il s’agit d’un…écran. Pas n’importe quel écran cependant puisque ce dernier est transportable à l’image des mini PC du fabricant.

Il s’agit en fait d’un appareil qui se range un peu comme une tablette avec un support pliable magnétique pour le faire tenir debout. Extra-plat avec ses 8,3 mm d’épaisseur, le Geekom PM16 se déplie en 2 secondes tout en proposant un encombrement très réduit.

Dans la boîte…

Pas de fioritures ici, le MP16 va droit au but. Dans la boîte on trouvera l’écran, le support magnétique qui fait aussi office de housse de protection, un câble USB-C > USB-C, un câble USB-C > USB-A, une alimentation (5V/3A), un câble mini-HDMI vers HDMI et une notice en anglais. L’écran de 16 pouces (40,6 cm) ne fait que 780 grammes, mais il est de qualité avec une coque en aluminium et des bords réduits. Une impression de solidité se dégage de l’ensemble.

Sur le côté droit, on va trouver un port mini-HDMI et deux ports USB de type C pour brancher un smartphone, une Nintendo Switch ou une batterie externe. Sur la gauche de l’écran, on trouvera une LED qui indique si l’appareil est sous tension. Le bouton d’alimentation contrôle aussi les réglages « On-screen Display » où il est possible de paramétrer la colorimétrie, le son, le contraste, la luminosité, mais aussi la source (Input) ou accéder à un menu si vous désirez regarder des photos depuis une clé USB par exemple.

Mais sur les côtés on note la présence de haut-parleurs stéréo ! N’espérez pas profiter d’une puissance phénoménale. Avec 2 x 1 Watt, on ira directement à l’essentiel. Suffisant pour une vidéo YouTube, mais les mélomanes ou les fans de cinéma préféreront un casque audio ou des mini-enceintes.

Un écran aux multiples surprises

Notez que si vous branchez un iPhone, un appareil Android ou une console, il est possible de se passer de l’alimentation. Ce sera l’appareil mobile qui fournira « le jus ». Attention à votre jauge de batterie ! Côté qualité d’image, le Geekom PM16 va encore une fois à l’essentiel : il s’agit d’un écran Full HD IPS de 16 pouces. Pas de HDR, pas de Dolby Atmos ou de 4K à 120 fps. C’est un écran fonctionnel avec une image détaillée, des reflets limités tout en proposant une bonne luminosité maximale (300 cd/m²), une colorimétrie au poil (6500 Kelvin) et un contraste plus qu’honnête (800:1).

Notons que cet écran au 16,7 millions de couleurs au format 16:10 permet d’afficher un bureau Windows en mode dupliqué ou étendu. Vous pouvez donc à la fois « cloner » un espace pour le partager avec des collègues ou des amis (angle de vision de 178°), mais aussi profiter d’un écran supplémentaire pour étendre votre environnement de travail.

À qui s’adresse le Geekom PM16 ?

La question qu’on peut se poser c’est : « Mais à qui s’adresse ce Geekom PM16 ? ». En premier lieu, on peut mentionner les travailleurs nomades. Certes, ces derniers peuvent préférer les ordinateurs portables, mais il faut souligner que Geekom propose avant tout des mini-PC sous forme de boîtier compact et que ce PM16 est idéalement conçu pour fonctionner de concert avec ces machines.

Le côté « multi-usage » est aussi intéressant puisque le Geekom PM16 est compatible avec énormément d’appareils différents : tablettes, ordinateurs portables, PC, mini PC, smartphones, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, etc. Sans compter que dans la plupart des cas, il n’est même pas nécessaire de l’alimenter. C’est aussi un écran d’appoint qui ne coûte pas excessivement cher puisqu’il est possible de le trouver sur le site officiel de Geekom pour seulement 149 € (et même 139 € avec le code AMPM16). Un excellent rapport qualité/prix.