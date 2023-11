Test du Geekom Mini IT13 : un Intel Core i9 dans une petite boîte

Présenté à la fin de l’été, le Geekom Mini IT13 est le premier mini-PC au monde équipé d’un processeur Intel Core i9 de 13e génération (13900-H, 14 cœurs, 5.40 GHz max et 20 threads). Le modèle que nous avons testé embarque bel et bien cette puce surpuissante fonctionnant avec 32 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz. Malheureusement il ne s’agit pas de DDR5 et malheureusement il faudra changer les barrettes pour un upgrade puisque les deux emplacements SODIMM sont occupés par deux barrettes Lexar de 16 Go.

Le Geekom Mini IT13 prend la forme d’un boîtier de 117 x 112 x 49,2 mm avec une structure en métal. La boîte contient l’alimentation, les câbles et une plaque VESA avec sa visserie pour placer l’appareil au dos d’un écran : pratique. Comme pour les autres modèles de la marque, on garde la possibilité d’ouvrir facilement le boîtier par le dessous et d’accéder aux composants. Côté stockage interne, on a le droit à un SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 NVMe de 2 To qu’il est possible de pousser à 4 To avec un slot SSD M.2 2242 SATA supplémentaire. On dispose en plus d’une baie au fond du boîtier pour ajouter un disque dur SATA 2,5 pouces.

Une connectique plus que complète…

La connectique est complète puisqu’on va trouver une carte Intel qui va gérer le WiFi 6E et le Bluetooth 5.3.

En regardant l’appareil de face, on trouve deux ports USB Type-A 3.2 Gen 2×1 (10 Gbit/s), une prise casque de 3,5 mm et le bouton d’alimentation. L’essentiel des ports se trouve à l’arrière. On compte deux ports USB 4 Type-C, deux ports HDMI 2.0, un port Ethernet 2,5 Gb, un port USB Type-A 3.2 Gen 2×1 (10 Gbit/s), un port USB Type-A 2.0 (480 Mbit/s) et un lecteur de carte SD. Comme tous les appareils de ce type, le circuit graphique et intégré au processeur. Il s’agit ici d’un GPU Iris Xe Graphics qui dispose de 96 unités d’exécution et d’une fréquence maximale de 1,50 GHz.

Cette dernière vous permettra de jouer à des jeux récents en faisant cependant des compromis sur le framerate, mais si vous désirez juste vous faire une petite partie de GTA V, de Dark Souls 3 ou de Forza Horizon 4, cela fonctionne très bien. Il faut juste garder en tête que ce n’est pas un PC de gamer, à moins de lui ajouter une carte graphique externe depuis un des ports USB.

Puissant en toutes circonstances

Le credo de ce Geekom Mini IT13 ce n’est cependant pas le jeu, mais les tâches gourmandes nécessitant de la puissance de calcul comme la retouche photo, ou le montage vidéo. Il s’est montré particulièrement bon sous Premiere et nous avons pu traiter des fichiers RAW avec la plus grande aisance. C’est d’ailleurs une machine qui permet d’afficher de la 8K via ses deux ports USB 4 Type-C et de la 4K à 60 fps depuis ses prises HDMI : on peut donc afficher de l’UHD sur 4 écrans en même temps !

L’appareil est livré avec un Windows 11 Pro OEM non transférable, mais rien ne vous empêche d‘ajouter un Ubuntu si le cœur vous en dit. C’est ce que nous avons fait et la bonne nouvelle c’est que les différents périphériques ne posent pas de problème : vous n’aurez pas à aller à la chasse aux pilotes… Lors de notre utilisation au quotidien, le Mini IT13 ne nous a jamais déçus que ce soit sous Windows ou sous Linux. Petit bémol en ce qui concerne le ventilateur puisqu’à la différence des Geekom A5 et AS 6 que nous avons testé, il fonctionne en permanence, même lorsque le processeur ne délivre pas toute sa puissance. Il n’est pas très bruyant, mais vous êtes prévenu.

Notre verdict :

Le Geekom Mini IT13 dans sa version Core i9 est le mini PC le plus puissant du moment. Il est de surcroît évolutif et permet une belle possibilité de transition si vous aviez auparavant un laptop puisqu’il est possible de placer un disque dur SATA. C’est un PC « tout terrain » qui permet de tout faire et même de jouer si vous n’êtes pas un puriste forcené. Avec sa taille réduite, il convient parfaitement aux nomades, aux télétravailleurs et à tous ceux qui ne désirent pas s’encombrer d’une tour. Malgré sa taille réduite, il n’est pas avare de ports en tout genre et gère plusieurs écrans sans problème.

La seule ombre au tableau concerne l’absence de RAM DDR5 et le ventilateur qui, même discret, fonctionne sans discontinuer. C’est tout de même un très bon investissement puisqu’on peut le trouver en ce moment à 749 € au lieu de 899 € avec le code AMTIT13 sur le site du constructeur. Une belle bécane garantie 3 ans et qui n’est pas expédiée depuis l’autre bout du monde…