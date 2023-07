Test du Geekom Mini IT11 : il en a sous le capot !

Geekom vient de lancer une nouvelle version de son « best-seller », le Mini IT11. Ce mini-PC affiche des performances de haute volée et lorsqu’on regarde le tarif de la bête, on ne peut que se rendre à l’évidence : c’est un rapport qualité/prix très intéressant. Voici notre test complet…

Le Geekom Mini IT11 est un ordinateur miniature puissant qui offre des performances exceptionnelles dans un format compact. Il faut dire qu’avec ses dimensions de 117 x 112 x 45,6 mm pour seulement 565 grammes, le PC taïwanais est surprenant à bien des égards. Il trouve facilement sa place sur n’importe quel bureau ou dans n’importe quelle configuration de salon et son boîtier en aluminium lui confère une allure haut de gamme. Ce mini-PC détonant est livré avec un support de montage VESA (norme 75 x 75 ou 100 x 100), un adaptateur secteur 65W (19 V/3,42 A), un petit sac de rangement, un câble HDMI et une notice d’utilisation. Tout ce qu’il faut est dans la boîte !

Un PC qui a la patate !

En ce qui concerne les enrailles de la bête, terminé le Intel Atom des versions précédentes, ce Mini IT11 version 2023 embarque un puissant processeur Intel Core i7 11390H de 11ème génération avec 12 Mo de mémoire cache. Que vous naviguiez sur Internet, regardiez des vidéos en streaming ou exécutiez des applications bureautiques, cet ordinateur miniature ne vous laissera pas tomber. De plus, sa mémoire RAM de 32 Go assure une excellente réactivité, même lors de l’utilisation de plusieurs applications simultanément.

Avec un Windows 11 Pro OEM intégré et sans bloatware, la réactivité de l’appareil fait réellement plaisir. Nous n’avons noté aucune fausse note lors de notre test, y compris en montage vidéo. Le benchmark 3D mark affiche un beau score de 4348 tandis que Geekbench est à 4685 en multi-core. La contrepartie c’est que lorsque le ventilateur se met au boulot, il n’est pas très discret. Certes ce n’est pas un « deal breaker », mais vous pourrez difficilement l’utiliser pour un home cinema.

Un circuit graphique surprenant…

En ce qui concerne le jeu vidéo, l’appareil s’en sort étonnamment bien. Attention, ce n’est pas un PC pour « hardcore gamer » : pour ce prix plancher, ce serait étonnant ! Par contre, si vous utilisez votre PC pour jouer de temps en temps, vous allez être surpris. Le Geekom Mini IT11 affiche en 1080p et à 60 fps les derniers jeux en faisant certains compromis sur les graphismes. Un jeu de 4 ou 5 ans comme Sekiro tournera en HD à 35 fps avec les graphismes presque à fond. Nous avons pu jouer très confortablement à des titres comme Fortnite, CS:GO, League of Legends, Dark Souls 2 ou GTA V.

C’est là qu’on voit la puissance du circuit graphique Iris Xe : c’est une vraie surprise et un réel atout qui permet d’afficher de la 4K à 60 Hz sur 4 écrans. Notez que ce mini PC est aussi vendu avec « seulement » 16 Go de RAM ou avec un Intel Core i5 1155G7.

Un appareil évolutif

Le stockage est assuré par un SSD 2280 M.2 SATA/PCIe de 1 To qu’il est possible d’étendre à 2 To. Évolutif, le Mini IT11 s’ouvre facilement pour accéder au SSD ou aux barrettes de RAM, afin de les changer. De même, un emplacement pour un HDD ou SSD en interface SATA3 au format 2.5 pouces est disponible, ce qui permet d’ajouter du stockage sans connaissances particulières. Le Geekom Mini IT11 offre en plus une connectivité complète pour répondre à tous vos besoins.

Il est équipé du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, ce qui vous permet de vous connecter sans fil à Internet et de connecter des périphériques externes tels que des claviers, des souris, des manettes et des écouteurs. De plus, il dispose de 2 ports USB-4, d’une prise Gigabit Ethernet, d’une prise HDMI, d’une prise Mini Display Port et d’un slot pour carte SD. Difficile de faire mieux.

Un prix plancher

Le Geekom Mini IT11 est un ordinateur miniature qui offre des performances impressionnantes dans un format compact et élégant. Avec sa puissance de traitement, sa connectivité complète et sa polyvalence, il est parfait pour les utilisateurs à la recherche d’une solution informatique portable et efficace. Si vous recherchez un ordinateur qui allie performance et portabilité, le Geekom Mini IT11 est fait pour vous.

Alors que l’appareil est affiché en temps normal à 859 €, le prix est en ce moment revu à la baisse à 599 €. Cependant, avec notre code IT11SMS, vous pourrez encore économiser 50 € pour un prix final de 549 €, soit une réduction totale de 310 €. C’est clairement la meilleure offre du moment. Notez que l’offre est valable jusqu’au 28 juillet 2023 ou jusqu’à épuisement des stocks disponible. Il n’y en aura pas pour tout le monde à ce prix !

Les plus :

► Des composants de qualité dans un tout petit boîtier

► Puissant !

► Un prix plus qu’intéressant…

Les moins :

► La ventilation n’est pas très discrète