Test du Geekom AS 6 : un mini-PC surpuissant et surprenant !

Anguleux, léger et compact (130 x 120 x 58 mm pour 750 grammes), le Geekom AS 6 est tout au sommet de la gamme des mini-PC de la marque taïwanaise. Il s’agit d’un appareil conçu avec du matériel Asus, un fabricant reconnu pour ses composants de qualité et ses PC de guerre. Loin des mini-PC d’entrée de gamme, le Geekom AS 6 joue quatre divisions au-dessus avec une fiche technique impressionnante. Si l’appareil est proposé avec un processeur AMD Ryzen 7 6800H, c’est la version équipée d’un Ryzen 9 6900HX (8 cœurs, 16 threads, 16 Mo de cache, cadence de 3,3 GHz à 4,9 GHz) que nous avons eu entre les mains. Avec 32 Go de RAM SODIM DDR5 4800 MHz (extensible à 64 Go), le PC est clairement équipé pour les tâches les plus exigeantes : montage vidéo, développement, création 3D, composition musicale et bien sûr jeu vidéo.

Une puce graphique pleine de surprise

Un petit bémol quand même concernant ce dernier point puisque si on peut très bien jouer avec le Geekom AS 6 ce n’est pourtant pas un « PC de gamer ». Si les derniers titres sortis vont fonctionner sans problème, ils ne tourneront pas à 100 % de leurs capacités. Il faudra sacrifier les performances en termes d’affichage ou baisser un peu la qualité graphique. Il faut dire aussi que les meilleures cartes graphiques du moment coûtent plus cher que le prix du seul Geekom AS 6… Notez quand même que nous avons pu jouer à Dark Souls 3 à 30 fps en 1080p avec les réglages à fond. Pas mal quand même. La puce AMD Radeon Graphics 680M (12 cœurs – 2,4 GHz) est pleine de surprise !

Une connectique ultra-complète

Côté connectique, on ne sait pas par où commencer… Il faut dire qu’il y en a partout ! On compte deux ports USB 4 (au format USB-C et compatible Thunderbolt 4.0), cinq ports USB 3.2 Gen 1 (USB-A), deux HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, une prise RJ45 2,5 Gbit/s, et un jack 3,5 mm pour micro-casque. Le sans fil n’est pas en reste avec du Wi-Fi 6E (802.11ax) et du Bluetooth 5.2. Difficile de faire mieux d’autant qu’il est possible de combiner le meilleur de chaque sortie. Si les ports HDMI crachent du 4096 x 2160 pixels à 60 Hz, les ports USB 4 atteignent le 8K (7680 x 4320 pixels) ! Cerise sur le gâteau, l’alimentation de 150 Watts permet de transformer le Geekom AS 6 en station de recharge pour à peu près ce que vous voulez. Pour le stockage, l’AS6 propose un SSD M.2 2280 de 1 Tb (930 Go réellement exploitables) extensible à 2 Tb. Le plus beau c’est qu’on dispose d’une baie pour un ajouter un autre disque dur de 2 Tb maximum. Ils ont pensé à tout chez Geekom ! A tout ? Bon OK, nous aurions aimé un connecteur pour carte SD, mais là on chipote.

Un boîtier incassable ?

Vous en voulez encore ? Windows 11 Pro est embarqué de base dans le Geekom AS 6. Vous n’avez même pas à vous prendre la tête avec l’installation d’un OS. Bien sûr, avec cette puissance, le système de Microsoft s’affichera en un temps record sur votre écran. Côté dissipation de chaleur, l’appareil est bien équipé : c’est silencieux la plupart du temps, mais avec les chaleurs de ces derniers jours et les différentes tâches que nous avons fait faire, le ventilateur a tendance à faire pas mal de bruit quand il se réveille. Ce serait gênant si vous désirez l’utiliser pour un home cinema, mais avouez que ce serait dommage d’avoir un appareil de ce calibre pour accomplir une tâche qu’un Raspberry Pi peut s’acquitter sans problème… Enfin, notons que le Geekom AS 6 répond à la certification MIL-STD-810H : une norme militaire souvent mise en avant par les fabricants de smartphones « rugged », ces téléphones blindés. L’appareil résiste donc à des températures élevées, aux chutes, aux vibrations et à l’humidité. Si vous voulez l’emmener sur une île déserte, le placer dans un tracteur ou jongler avec, c’est possible.

Dans la boîte…

Dans la boîte du Geekom AS 6, on va trouver « la bête », mais aussi un câble HDMI, l’alimentation, une plaque de montage VESA pour le visser derrière votre écran et toute la visserie nécessaire pour le montage du disque dur 2,5 pouces ou du SSD supplémentaire. Remarquons d’ailleurs que le mini-PC est facilement démontable.

Un concentré de technologie

Pour conclure, nous pouvons dire que ce Geekom AS 6 est une bonne surprise. C’est un concentré de technologie avec un ensemble de puces cohérent et puissant avec en plus une connectique extrêmement riche. Alors qu’il faudra galérer pour se faire la même configuration avec les mêmes types de prises sur un PC de bureau, ici vous n’avez qu’à le sortir de sa boîte et de l’allumer. Affiché à 1009 €, on le trouve en ce moment à seulement 769 € pour la version Ryzen 9 6900HX et à 689 € au lieu de 889 € pour le Ryzen 7 6800H. Un rapport qualité/prix certain ! Et ce n’est pas tout puisqu’avec notre code promo vous économiserez 30 € supplémentaires : tapez AS6PROMO au moment de votre achat.

Les plus :

► Un rapport qualité/prix incroyable

► Une connectique plus que complète

► Les meilleurs composants

Les moins :

► Un peu bruyant quand le ventilo se réveille

Le Geekom AS 5 : un petit frère aux hormones…

Vous n’avez pas le budget pour un AS6 ? C’est dommage, mais vous pouvez très bien vous rabattre sur le Geekom AS 5 puisqu’il est en ce moment proposé à seulement 649 € au lieu de 779 €. Bien sûr nous avons un code promo pour ce dernier avec 30 € d’économie en tapant GKAS530…

Pour ce prix, vous avez entre les mains un boîtier avec les mêmes dimensions que l’AS 6 avec une configuration un peu plus modeste. Attention, c’est quand même une bête de course puisqu’il embarque un processeur Ryzen 9 5900HX (8 cœurs, 16 threads, 16 Mo de cache, cadence de 3,3 GHz à 4,6 GHz) qui rivalise avec le 6900HX de son grand frère. La puce graphique est un peu plus modeste puisque la AMD Radeon Vega 8 Graphics est légèrement moins à l’aise avec les jeux. Ici aussi on a le droit à 32 Go de RAM extensible à 64 Go, mais il s’agit de DDR4 cadencé à 3200 MHz au lieu de DDR5 à 4800 MHz. Moins puissant et moins cher c’est quand même un ordinateur très puissant qui s’acquittera de toutes les tâches, de la bureautique au traitement vidéo.