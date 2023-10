Test du Geekom A5 : il en a sous le capot !

Vous avez besoin d’un ordinateur sous Windows, mais vous n’avez pas besoin d’être 100 % nomade ? Pourquoi opter pour un laptop alors ? Pour le même prix, vous pouvez avoir un mini-PC bien plus puissant et évolutif ! C’est dans cette optique que Geekom produit ses ordinateurs de gammes A, AS et IT. Dans ce Geekom A5, on va retrouver une machine à base de processeur AMD Ryzen 7 5800H cadencé à une fréquence maximale de 4,4 GHz. Avec ses 8 cœurs, ses16 Threads et ses 16 Mo de mémoire cache, cette puce embarque aussi un circuit graphique Radeon Vega 8 à 2 GHz. Nous sommes donc en présence d’un excellent processeur mobile avec une intégration intéressante dans ce genre de machine.

Les entrailles de la bête…

Dans cette configuration unique, on va aussi trouver deux slots SoDIMM de mémoire vive DDR4-3200 pour un maximum de 64 Go de RAM double canal (32 Go à la base). Côté stockage, c’est Byzance avec un SSD de 512 Go M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3×4 extensible à 4 To. On compte aussi une baie pour ajouter un HDD SATA 2,5 pouces d’une capacité de 2 To. C’est fou tout ce qui peut rentrer dans cette petite machine ! Il faut dire que l’agencement des composants a été très bien pensé.

Le problème avec des composants de ce type et un encombrement réduit c’est la chauffe. Ici pas de problèmes même si le système de refroidissement est assez classique : une extraction de l’air chaud via un système d’ailettes. Un groupe de caloducs servant a déplacer la chaleur du processeur vers l‘arrière de l’engin. On n’entend pas le ventilateur dans 90 % du temps. Par contre, lorsque vous encodez un fichier vidéo ou que vous lancez un jeu gourmand, vous allez le réveiller. Ce n’est pas particulièrement dérangeant et pas plus bruyant qu’une tour, donc il n’y a pas de quoi fouetter un chat.

Une connectique très riche !

Côté connectique, c’est très complet. Commençons par la partie « sans fil » avec une combinaison classique de Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. Le Geekom A5 propose aussi deux ports USB 3.2 Gen2 Type-A et un jack audio combo 3,5 mm en façade. Sur le côté gauche du châssis on va trouver un lecteur de cartes SDXC tandis qu’à l’arrière on a le droit à un port USB 3.2 Gen2 Type-A, un port USB 2.0, un port Ethernet 2.5 Gigabits, deux ports HDMI 2.0 et deux ports USB 3.2 Gen2 type-C qui proposeront des sorties vidéo pour pouvoir piloter jusqu’à 4 écrans en simultané. Car si les deux prises HDMI affichent de la 4K à 60 fps, les fameux USB 3.2 Gen2 type-C envoient de la 8K à 30 fps en toute détente. « Qui peut le plus, peut le moins » : vous pourrez donc afficher 4 écrans 4K 60fps en même temps. Les graphistes et monteurs vidéo seront aux anges…

Un mini-PC multiusage

Tout en métal et plutôt léger (650 grammes), le Geekom A5 est livré avec son alimentation, son câble HDMI et surtout une plaque VESA (avec visserie) pour le placer au dos de votre écran. Il est d’ailleurs équipé d’une serrure antivol. C’est une machine idéale pour équiper un bureau puisque ses dimensions sont très réduites : 117 x 112 x 49 mm. Si on peut très bien envisager l’installation d’une distribution Linux, sachez que ce mini-PC est livré avec un Windows 11 Pro OEM préinstallé. Mazette.

Mais qu’est-ce que ce Geekom A5 a vraiment dans le ventre ? En puissance brute, il est dans la catégorie juste en dessous des Geekom AS 6 et AS 5, mais il reste très impressionnant pour sa petite taille. Même s’il n’est pas à proprement parler un PC de gamer, il autorise quelques folies : on peut aisément faire tourner Red Dead Redemption II sans faire trop de sacrifices au niveau des réglages. Mais il s’agit avant tout d’un PC pour un environnement de travail : création 3D, montage vidéo, retouche photo, etc. Avec sa taille c’est aussi une machine qui sera très à l’aise pour être placé dans un atelier, pour piloter des graveurs laser ou des imprimantes 3D. On peut aussi imaginer le convertir en media center, mais ce serait gâcher un peu puisqu’il permet de faire bien mieux que ça…

Un rapport qualité/prix très intéressant !

Véritable concentré de technologie avec une architecture évolutive, ce Geekom A5 est déjà très impressionnant pour son prix de 599 €, mais en ce moment l’appareil est disponible chez Amazon à seulement 429,99 € (cochez le coupon de -80 € sur la page produit). Il est même affiché à 403,55 € avec notre code AMTA52023 ! Si vous devez renouveler votre vieillissant bécane, c’est le moment ou jamais…

Les plus :

Un rapport qualité/prix très intéressant

Très puissant

Évolutif !

Les moins :

En pleine bourre, le système de refroidissement n’est pas discret