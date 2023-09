Test du Eleglide M2 : un vélo électrique (VAE) de qualité à moins de 900 €

Après les Eleglide M1 et M1 Plus en 2021 et 2022, la société chinoise sort la relève : le Eleglide M2. Ce vélo électrique tout terrain se pose comme un incontournable du bitume pour un prix très abordable. Mais voyons en détail ce qu’il nous réserve…

La première bonne surprise c’est que notre Eleglide M2 est arrivé rapidement et sans frais de douane puisque le magasin qui le commercialise (Geekbuying) dispose d’entrepôts dans l’Union européenne. Le vélo est livré dans un grand carton et la bonne nouvelle c’est qu’il est monté à plus de 80 %. Il nous a fallu environ 30 minutes pour le rendre opérationnel. Pas de prise de tête avec les outils puisqu’ils sont fournis dans la boîte. Notons aussi qu’il est plutôt bien emballé avec des protections efficaces. Surprise, notre vélo vient avec un cadeau : une sorte de manette des gaz qui transforme l’engin en « solex ». C’est totalement optionnel, mais avec ce gadget vous pouvez supprimer l’assistance et gérer le moteur électrique manuellement.

Un engin puissant !

Avant de parler de notre expérience utilisateur, commençons par aborder la partie technique… L’Eleglide M2 est équipé d’un moteur « brushless » doté d’un couple de 55 Nm pour une puissance max de 570 Watts. Il permet d’atteindre une vitesse de 25 km/h, mais il est possible de le débrider pour rouler à 32 km/h. Attention, cette manipulation rend l’appareil illégal en France, nous vous déconseillons donc de le faire. La batterie de 15 Ah (36 V) lui permet de parcourir jusqu’à 125 km. Bien sûr il s’agit d’un chiffre à prendre avec des pincettes puisqu’il est avancé par le fabricant en condition idéale : vitesse minimale de 15 km/h sur du plat avec une charge de 75 kg. C’est tout de même pas mal et nous verrons que l’autonomie est excellente, même en condition « réelle ». Notons que la charge maximale est de 120 kg, ce qui est mieux que la concurrence : les grands gaillards sont donc les bienvenus. Inclusivité.

Un vélo confortable et de qualité

C’est aussi un vélo très confortable sur tous les terrains puisqu’il propose des pneus taillés pour les routes difficiles avec une largeur de 2,4 pouces (6 cm) et un diamètre standard de 27,5 pouces. Ce sentiment de stabilité est accentué par la présence d’une suspension hydraulique avant qui se paye le luxe d’être réglable très facilement : vous pouvez bloquer la suspension pour une conduite rapide sur les routes plates et la débloquer pour plus de confort sur les chemins difficiles. Les freins à disque hydrauliques sont aussi très efficaces et le dérailleur est de marque Shimano : pas de surprise.

5 modes d’assistance et 24 vitesses

Notez d’ailleurs que le vélo dispose de trois plateaux et de huit pignons pour un total de 24 vitesses. On passe ces vitesses avec un système moderne de gâchettes très agréable. Le Eleglide M2 propose 5 niveaux d’assistance qu’il est possible de régler depuis son écran LCD : par défaut 12, 16, 20, 23 et 25 km/h. Comment cela fonctionne concrètement ? Et bien vous pédalez, mais, quelle que soit la force que vous y mettez, le vélo ira à la vitesse que vous avez définie. Arrêtez de pédaler et le moteur s’arrête. Freinez et il fera de même. Si vous n’avez jamais utilisé de vélo à assistance électrique (VAE), sachez que cela s’apprend en moins d’une minute.

On ne compte pas de lumière à l’arrière (on a le droit à un simple réflecteur), mais la lampe à l’avant est efficace et s’actionne depuis le module de contrôle sur le guidon. En appuyant longtemps sur ce bouton, on actionne le mode « marche » à 6 km/h. Ce dernier permet de pousser son vélo à pied sans effort. Inutile sur du plat, mais il faut dire qu’avec ses 22 kg, l’Eleglide M2 est un beau bébé et qu’en montée ce mode pourrait bien vous aider. À titre de comparaison, un VTT standard pèse près de 10 kg de moins. Toujours sur l’écran LCD, on pourra voir d’un coup d’œil les détails importants : distance parcourue, vitesse en temps réel, charge restante, niveau d’assistance, indicateur de freinage et d’éclairage.

Et dans la vie de tous les jours ?

Voyons maintenant comment nous avons vécu notre expérience d’un mois avec le Eleglide M2. Nous vous avons expliqué que le vélo se montait facilement et c’est tout à fait vrai. La partie dérailleur a été aussi très bien réglée. Par contre il a fallu un peu bricoler pour le frein avant qui frottait sur son disque. Rien de bien méchant pour qui connaît les vélos et de toute façon on trouve des tutos facilement sur Internet. Encore une fois, nous nous sommes servis de la clé fournie dans la boîte. La batterie qui se détache est très pratique avec sa serrure de verrouillage, mais elle pèse son poids : plus de 3 kg. C’est une information importante si vous devez la transporter en marchant d’un point à un autre. Elle se recharge complètement en 10 heures, mais rien ne vous empêche de faire le plein lorsqu’elle se retrouve à 50 %. Il est d’ailleurs déconseillé de laisser sans activité plus de deux semaines une batterie de cette taille sous les 25 %. Vous êtes prévenu.

Un vrai marathonien !

Mais d’ailleurs, est-il vraiment endurant cet Eleglide M2 ? La réponse est oui ! Nous avons réalisé de petits trajets en allers-retours pour un total de 32 km sur route avec des montées et des descentes (moyenne de 20 km/h avec une charge comprise en 60 et 85 kg). À la fin de notre période d’essai, la batterie affichait environ 72 % de capacité. Certes il s’agit d’une batterie neuve, mais nous savons aussi que les Eleglide M1 et M1 Plus connaissent peu de perte de puissance à long terme, cela peut donc nous rassurer un peu. La batterie est lourde, mais le vélo l’est lui aussi. Si le mode marche est pratique en montée, il sera difficile de grimper plusieurs étages par les escaliers avec votre Eleglide sous le bras. Ce n’est pas mission impossible, mais pour l’avoir trimballé au deuxième étage chaque jour pendant un mois (nous n’avons pas de garage à vélo), nous parlons d’expérience. Petit reproche quand même sur l’application qui ne sert presque à rien à part verrouiller votre engin. Si le voleur n’est pas au courant, il emmènera quand même votre vélo : il vaut mieux se munir d’un antivol bien classique…

Notre verdict :

Le Eleglide M2 n’a rien du gadget mal conçu, c’est un très bon moyen de transport avec des matériaux de qualité et pas mal de fonctionnalités intéressantes. Vendu en ce moment à 899 € au lieu de 1200 € chez Geekbuying, c’est aussi un très bon rapport qualité/prix. À ce tarif, si vous n’entrez pas dans les clous des bonus proposés par les collectivités locales pour populariser le VAE, c’est un très bon plan. Attention, car sur Geekbuying on le trouve moins cher dans les entrepôts anglais. Or, depuis le Brexit, les frais de douanes sont applicables et cela risque de faire très mal sur le portefeuille. Performant, endurant, confortable, il n’a pas vraiment de défaut, mais si on veut chipoter, on pourra lui reprocher son design classique, le manque d’éclairage arrière et son poids.