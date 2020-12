Test du ASUS ZenFone 7 Pro : l’audacieux qui rafle la mise

Asus avait fait parler de lui l’année dernière avec un ZenFone 6 qui arborait une «flip camera» : un ensemble de modules photo qui se rabattait de l’arrière vers l’avant avec une charnière et un servomoteur diablement efficaces. L’avantage résidait dans la possibilité d’utiliser les objectifs «puissants» pour les selfies, mais surtout de régler l’angle de vue et même se passer de trépied. Cette mouture 2020 du ZenFone, tout en gardant la même recette, ne se repose pourtant pas sur ses lauriers…

Proposé à 799 € à sa sortie (mais en ce moment à 599 € avec des écouteurs sans fil à la Fnac), le ZenFone 7 Pro est en face des OnePlus 8 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro, Sony Xperia 1 II et autres Samsung Galaxy S20 Ultra. Le design de l’appareil est réussi avec sa belle dalle sans encoche et sans poinçon. Même s’il comporte des bords un peu anguleux, il tient bien en main. C’est aussi un smartphone très grand, pas vraiment fait pour les petites mains et qui est aussi un peu lourd avec ses 235 g sur la balance (le OnePlus 8 Pro ne fait que 199 g).

Pas de lecteur d’empreinte digitale sous l’écran, Asus préfère un lecteur physique latéral qui fait aussi figure de bouton programmable baptisé SmartKey. En appuyant 2 ou 3 fois, vous allez pouvoir ouvrir l’appareil photo, l’assistant Google, une autre appli… Côté son, les haut-parleurs stéréo restituent très bien le son, mais ce n’est pas une raison pour mettre du Jul ou du Kakamura à fond dans le train, bande de sauvageons. Comme pour le très bon ROG Phone 3, l’appareil comporte un micro supplémentaire au dos de l’appareil pour enregistrer correctement le son des sujets filmés. Il fallait y penser. Attention, l’appareil n’est pas étanche.

Écran et performances : que le meilleur

Le Zenfone 6 avait un écran IPS très convaincant, mais pour cette mouture, la société taïwanaise a décidé de «muscler son jeu» (comme Robert) et propose une dalle AMOLED HDR10+ de 6,67 pouces (16,9 cm) avec un rafraîchissement de 90 Hz. Pour le reste, pas d’excentricité : ratio 20:9 et définition de 2400×1080 pixels. Pas mal de réglages pour régler la dalle à votre œil, tout reste lisible en condition difficile et pas trop agressif quand la lumière manque. Vraiment très bon et meilleur que l’année dernière, ce qui fait toujours plaisir.

Pas de surprise avec ce ZenFone 7 Pro, Asus a fait confiance à LA puce : la Qualcomm Snapdragon 865+. On ne va pas vous refaire le topo à chaque fois : oui c’est la plus puissante, oui elle est juste un peu mieux que la 865 « normale » et oui cette dernière n’est pas une révolution par rapport à la 855. Mais reste qu’avec 8 Go de RAM LPDDR5, c’est ce qui se fait de mieux en ce moment. Ici, Asus propose aussi un mode performances pour le jeu et avec l’écran 90 Hz, c’est l’éclate. Notez que la seule différence entre le ZenFone 7 et le ZenFone 7 Pro se situe au niveau de la puce et du stockage puisque le petit frère se contente d’une puce Snapdragon 865 et de 128 Go d’espace (toujours en LPDDR5/UFS 3.1) : le reste est inchangé. À vous de voir si cela vaut le coup de prendre l’un ou l’autre pour 100 € de différence…

Une nouvelle manière de concevoir la photo sur mobile

Le ZenFone 7 Pro dispose de trois objectifs : un Sony IMX 686 stabilisé de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 MP et un petit nouveau par rapport à l’année dernière : un téléobjectif x3 de 8 MP. Le module principal prend de très beaux clichés : en extérieur c’est impeccable. En intérieur c’est un peu «terne», mais bien exposé et largement au niveau de ses concurrents, OnePlus 8 Pro en tête. De nuit, le lissage est un peu plus présent pour éviter le bruit numérique, mais rien de bien méchant. L’appareil s‘en sort très bien dans 90 % des cas de figure. l’objectif principal permet de capturer de la vidéo en 8K à 30 fps (comme le Mi 10 Pro).

L’ultra grand-angle montre peu de distorsion et est un des meilleurs de sa catégorie même si comme d’habitude, cela devient de moins en moins sympa au fur et à mesure que la lumière ambiante baisse. De nuit ce n’est pas top, mais cela reste au niveau de ses concurrents. Notons que ce module permet de capturer de la vidéo en 4K. Enfin, le petit nouveau est bon malgré sa relative faiblesse (8 MP) : même si son ouverture (f/2.4) l’empêche d’exprimer tout son potentiel en faible luminosité, ce zoom stabilisé est très performant en extérieur. C’est clairement un élément qui manquait dans le ZenFone 6. Mettons l’accent sur le côté polyvalent des différents objectifs d’autant qu’ils peuvent servir aussi en frontal. C’est LE plus de cet appareil qui autorise aussi un contrôle de l’angle de la flip camera pour des plongées/contre-plongées. On pourra aussi mémoriser 3 angles pour éviter d’avoir à la faire à la main : par exemple 90° pour poser le téléphone à plat et ainsi se passer de trépied.

Le fait d’avoir un ultra grand-angle en position selfie est aussi un plus dans pas mal de circonstances, sans oublier la 4K présente sur 2 objectifs : c’est une toute nouvelle manière de voir la photo sur mobile. Et pour ceux qui auraient peur d’abîmer cette flip camera, sachez qu’elle se referme en une fraction de seconde si elle détecte une chute et que Asus garantit 200 000 ouvertures/fermetures sans accrocs (ce qui représente 100 ouvertures/fermetures par jour pendant 5 ans…)

Une batterie intelligente avec charge rapide

Asus est un fabricant qui ne laisse rien au hasard concernant l’autonomie et c’est encore le cas ici. Non seulement l’accu de 5000 mAh est de taille conséquente, mais la charge rapide de 30 W fait bien le job : passez de 10 % à 70 % en 30 minutes et de 2 % à 98 % en 1 h 41. Au final la charge rapide est meilleure que celle de son prédécesseur qui n’était que de 18 W, mais l’autonomie est légèrement inférieure. Ce n’est pas non plus un scandale, car vous ferez largement plus d’une journée avec (voire deux en ne tirant pas trop sur la corde).

Pour éviter de trop solliciter la batterie et de profiter de votre ZenFone 7 Pro le plus longtemps possible, Asus propose la «slow charge» qui n’utilise que 10 W. Idéal pour la nuit par exemple (pas besoin de faire chauffer votre batterie avec du 30 W). De son côté la «smart charge» se synchronise sur le réveil ou un événement particulier (départ de train, etc.) pour être sûr d’avoir assez de jus à l’heure H en modulant la puissance de la recharge.

Notre verdict :

Vraiment on ne voit pas ce qu’on peut reprocher à ce ZenFone 7 Pro. Un peu lourd ? Oui. Pas étanche ? Effectivement. Deux petits bémols dans un concerto de louanges. Certes le design ne plaira pas à tout le monde, mais il s’explique par la flip camera, ingénieuse et encore plus douée que l’année dernière. Parfois les avancées technologiques ou les excentricités mettent du temps à rentrer dans les mœurs. Les fans de photo et les amateurs de belles technologies peuvent foncer.

Tests prises de vue

Caractéristiques techniques du Asus ZenFone 7 Pro ► Dimensions :

Hauteur : 165 mm

Largeur : 77,3 mm

Épaisseur : 9,6 mm

► Écran : 6,67 pouces (16,9 cm) AMOLED

► Poids : 235 g

► Batterie : 5000 mAh

► OS : Android 10 + ZenUI 7

► Mémoire : 8 Go de RAM LPDDR5 + 256 Go de stockage UFS 3.1

► Connectivité :

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

USB-C

Capteur d’empreinte digitale physique latéral

NFC

Bluetooth 5.0

5G

Dual-SIM (+slot microSD) ► Processeur : Snapdragon 865+ (8 cœurs cadencés à 3,1 GHz max)

► GPU : Adreno 650

► Appareil photo : Capteur principal Sony IMX686 64 mégapixels (ouverture f/1.8, focale 25 mm en équivalent argentique), ultra grand-angle 12 MP (f/2,2 – 17 mm), téléobjectif 8 MP (zoom x3 – f/2,4) – module frontal inexistant puisque l’ensemble des modules dorsaux sont utilisés avec la Flip Camera.

► Résolution : 395 DPI

► Définition : 2400 x 1080 pixels

► Vidéo : 8K 30fps et 4K/1080 60fps

► Date de sortie : septembre 2020

► Site : https://www.asus.com/fr/Mobile/Phones/All-series/ZenFone-7-Pro