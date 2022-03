Test TCL 20 Pro 5G : un coup d’essai réussi !

Ce qui surprend en premier lieu chez ce TCL 20 Pro 5G c’est son design particulièrement réussi. L’appareil est plutôt fin (9 mm), grand avec un bel écran incurvé, mais arbore surtout des capteurs photo faisant partie intégrante du corps de l’appareil : pas d’îlot proéminent et de « bancalité » lorsque l’appareil se retrouve posé sur une table. Cerclé de métal, mais avec un dos en polypropylène, il attire moins les traces de doigts que ses petits copains. Comme sur 95 % des appareils Xiaomi, on va trouver un émetteur infrarouge pour transformer l’appareil en télécommande universelle et une prise jack sur la tranche supérieure. En bas, le tiroir pour carte nano SIM dispose aussi d’un emplacement mixte ou on pourra ajouter de l’espace de stockage aux 256 Go déjà disponibles. Dans la boîte, on trouvera une coque transparente et le chargeur 18 W. Attention, le TCL 20 Pro n’est pas étanche, mais propose quand même une protection IP54 contre les éclaboussures et les projections. L’appareil est équipé d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran qui est parfois un peu capricieux.

Un écran magnifique, mais des perf’ moyennes

Côté écran, TCL était attendu au tournant lui qui est un des nouveaux leaders sur le marché des TV UHD. Première surprise, le rafraîchissement n’est que de 60 Hz alors que de nombreux appareils deux fois moins chers proposent du 90 Hz. Seconde surprise, l’écran incurvé n’affiche pas ses pixels de bords à bord. C’est agréable en main, mais quand on regarde de plus près, on se rend compte qu’il y a de légères bandes noires de chaque côté. Pour le reste c’est du tout bon. L’écran 6,67 pouces (16,9 cm) propose une lecture impeccable avec sa technologie AMOLED FHD+. Plus fort, TCL propose sa technologie NXT Vision qui permet de transformer du contenu SDR vers du HDR pour des contrastes saisissants.

La colorimétrie est aussi paramétrable : Brillant, Naturel, Standard et même Avancé avec encore trois réglages (dont le Display P3) et un mode « à la carte » pour une chaleur sur-mesure. Il y a même une tonalité adaptative pour changer les réglages à la volée en fonction de la luminosité. L’écran est certainement un des points forts de l’appareil. Pour proposer un appareil 5G avec un écran si sympa, TCL a forcément dû faire des économies sur le SoC. On ne trouvera donc pas de Qualcomm de série 8, mais un Snapdragon 750G qui équipe aussi les Xiaomi Mi 10T Lite ou les OnePlus Nord CE : des appareils sortis fin 2020… Avec 6 Go de RAM, l’appareil n’est donc pas un foudre de guerre, mais reste très bon dans la plupart des utilisations. Les derniers jeux en 3D avec les réglages à fond ne passeront pas, mais pour le reste c’est correct.

Un capteur photo Sony convaincant

En ce qui concerne la photo, nous sommes toujours dubitatifs quant à l’utilisation des capteurs pour la profondeur de champ et des capteurs macro puisque ces deux gadgets peuvent clairement être gérés par l’objectif principal. On voit d’ailleurs que les clichés en macro sont médiocres (comme souvent) et que les portraits sont bons, mais sans plus. L’ultra grand-angle donne des résultats très bons même s’il faudra éviter de lui faire subir de pauvres conditions lumineuses (comme souvent, là encore). En ce qui concerne l’objectif principal, il s’agit d’un Sony IMX582 de 48 mégapixels (ouverture f/1.79) avec stabilisation optique. TCL n’active pas par défaut le HDR et le rendu est plutôt naturel sans post traitement lourd. C’est assez agréable à l’œil et bon en toute circonstance. Bien sûr, dans de rares cas extrêmes il peut y avoir des ratés (comme en contre-jour par exemple), mais en condition optimale c’est excellent. Quand la lumière vient à manquer, les clichés tirent un peu vers le jaune, mais vraiment rien de disgracieux.

Sans téléobjectif, le TCL 20 Pro 5G propose quand même un zoom réglable. Si de x2 à x5, les résultats sont très satisfaisants (merci la stabilisation), au-delà cela devient un peu compliqué d’avoir un bon cliché à cause de la pixellisation. Le mode Super Nuit remplit très bien sa fonction même si on constate des petits soucis avec les sources lumineuses artificielles. Suivant l’angle de vue, on remarquera de légers halos. Au final on peut dire que ce capteur grand-angle sauve largement la mise sur la partie photo.

Pour finir avec ce chapitre, notons que le capteur frontal pour les selfies de 32 MP capture de belles photos, mais attention à l’orientation des sources lumineuses… Le TCL 20 Pro 5G ne permet pas de prendre des films en 4K à 60 fps, mais s’arrête à 30. Pour une meilleure fluidité, on préférera le Full HD.

Une batterie endurante, mais une charge pas très rapide

La batterie du TCL 20 Pro 5G prose une puissance de 4500 mAh ce qui est largement assez pour faire plus d’une journée et demie sans passer par une prise de courant. Par contre la charge rapide 18 W est peu décevante quand on sait que le Xiaomi Redmi Note 11 Pro qui coûte quand même bien moins cher propose du 67 W et que la plupart des appareils d’entrée de gamme sont à 33 W en 2022… Comptez 1 heure 25 pour passer la jauge de 6 à 100 %. La charge sans fil 15 W est de la partie tout comme la charge inversée. Côté OS, le TCL 20 Pro 5G est sorti sous Android 11, mais il est passé à Android 12 le mois dernier avec sa surcouche TCL UI 4. Pas de gros chamboulement pour les habitués aux versions stock du système.

Notre verdict :

La firme chinoise est arrivée comme un cheveu sur la soupe avec ses smartphones et au final son TCL 20 Pro 5G ne déçoit pas vraiment. Certes la charge rapide fait défaut et la puce date un peu, mais l’écran est magnifique, la partie photo est complète avec un objectif principal de qualité et le design est vraiment réussi. Et puis Android 12 est de la partie ce qui ne gâche rien. Sorti à 550 €, on peut le trouver maintenant pour bien moins cher. Si vous êtes séduit par son look…

Tests prises de vue

Caractéristiques techniques du Google Pixel 6 ► Dimensions :

Hauteur : 164,2 mm

Largeur : 73,8 mm

Epaisseur : 9 mm

► Écran : AMOLED 6,67 pouces (16,9 cm) 60 Hz

► Poids : 190 g

► Batterie : 4500 mAh 18W

► OS : Android 12 (TCL UI 4.0.5EAN)

► Mémoire : 6 Go + 256 Go de stockage

► Connectivité :

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

USB-C

Capteur d’empreinte digitale sous l’écran

Bluetooth 5.1

NFC

5G

Dual-SIM (ou nano-SIM + MicroSD) ► Processeur : Qualcomm Snapdragon 750G max 2,2 GHz

► GPU : Adreno 619

► Appareil photo : Capteur principal 48 mégapixels (f/1.79) stabilisé, ultra grand-angle 16 MP (f/2.4 – 123°), macro 5 MP (f/2.2), profondeur de champ 2 MP (f/2.4) + un 32 MP (f/2.4) en frontal.

► Résolution : 394 DPI

► Définition : 2400 x 1080 pixels

► Vidéo : 4K à 30 fps ou 1080p à 60 fps

► Date de sortie : Juillet 2021

► Site : https://www.tcl.com/fr/fr/mobile/tcl-20pro5g/landing.html